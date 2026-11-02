Незвичний кухонний трюк: навіщо розігрівати цибулю в мікрохвильовці

Для того, щоб смажена цибуля стала більш ароматною, зробіть із нею цей простий трюк (Фото: NV via Gemini)

Звичайна мікрохвильовка може стати несподіваним помічником у приготуванні смаженої цибулі. Цей простий прийом допомагає скоротити час біля плити, особливо якщо потрібно приготувати велику порцію.

Український шеф-кухар та фуд-блогер Олександр Огородник у своїх соцмережах розповів для чого ставити сиру ріпчасту цибулю у мікрохвильовку.

За словами шефа, мікрохвильовка допомагає цибулі швидше розм’якшитися й виділити вологу, частина якої випаровується ще до смаження. Так можна трохи скоротити час приготування на пательні. Особливо зручно, коли готуєте багато цибулі.

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«Нарізаємо соломкою й відправляємо в мікрохвильовку на 5 хвилин. Потім обсмажуємо на розігрітій пательні з оливковою олією. Додаємо вершкове масло, сіль, трохи цукру, тим’яну та краплю яблучного оцту. Готуємо до золотистого кольору, у мене на пательні це зайняло ще приблизно чотири хвилини. До бургерів, сендвічів чи м’яса — саме те, що потрібно. Зберігайте і користуйтеся на здоров’я», — каже фуд-блогер.

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