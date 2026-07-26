Новий тренд. Як приготувати воду з насінням чіа та чим вона може бути корисна

26 липня, 09:00
Як приготувати воду з насінням чіа (Фото: magnific.com/magnific)

Як приготувати воду з насінням чіа (Фото: magnific.com/magnific)

Соціальні мережі перетворили суперфуди з тимчасового захоплення на важливу частину щоденного меню, підкреслюючи їхню тривалу користь для здоров'я. Особливу увагу користувачів TikTok та Instagram привернуло насіння чіа.

Останній вірусний рецепт полягає в змішуванні пів ложки насіння чіа з теплою водою та кількома краплями цитрусового соку (лимона чи лайма) для смаку. Попри незвичний вигляд, напій вважається дуже корисним. Приготувати його вдома досить просто, головне — дотримуватися правил упровадження нової клітковини в раціон.

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Як приготувати воду з насінням чиа

Класичний рецепт напою складається з води, насіння чіа та краплі соку цитрусових або дрібки солі для покращення смаку. Для різноманітності також можна додати скибочку свіжого імбиру чи огірка.

Вода з чіа є чудовим доповненням до щоденного раціону, але вводити її потрібно поступово. Якщо ви раніше вживали мало клітковини, різкий старт може викликати дискомфорт у травній системі чи здуття живота.

@collectionofvials Reply to @dylndnt I swear by this warm, salted chia seed water! It sounds gross but it truly makes a difference in how my body feels 💧#chiawater ♬ I Wanted to Leave - SYML

Схема поступового збільшення порції:

  • Дні 1−3: 1 чайна ложка насіння на 120 мл води
  • Дні 4−6: 2 чайні ложки насіння на 240 мл води
  • Дні 7−9: 1 столова ложка насіння на 360 мл води
  • Дні 10−12: 1,5 столової ложки насіння на 540 мл води
  • З 13-го дня: 2 столові ложки насіння на 700 мл води (максимальна рекомендована добова норма

Порада: використовуйте фільтровану або джерельну воду. Після змішування обов’язково ретельно перемішайте насіння, щоб воно не збивалося в грудки, і дайте йому настоятися від 15 до 30 хвилин.

Якщо у вас чутливий шлунок, починайте пити напій під час або після їди, а не натщесерце. Коли організм адаптується, воду можна пити за 15 хвилин до прийому їжі для створення відчуття ситості. За появи вираженого дискомфорту зменшіть порцію насіння та пийте більше чистої води.

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Корисні властивості води з чиа

1. Гідратація та контроль ваги

Початок дня з великої склянки води допомагає підтримувати нормальний рівень зволоження організму, що важливо для концентрації та ясності мислення. Вода з насінням чіа також сприяє контролю ваги завдяки стабілізації рівня цукру в крові та зменшенню відчуття голоду протягом дня.

2. Підтримка травної системи

Головна перевага напою — багатий вміст розчинної та нерозчинної клітковини, яка підтримує здоровий мікробіом кишківника. Збалансований мікробіом є запорукою належного травлення, міцного імунітету та гарного настрою. Клітковина створює відчуття ситості, запобігаючи переїданню, нормалізує перистальтику та допомагає вирішити проблему закрепів.

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3. Стабільний приплив енергії

Насіння чіа є чудовим джерелом рослинного білка та жирних кислот омега-3. Воно уповільнює розщеплення вуглеводів, запобігаючи різким стрибкам і спадам рівня глюкози в крові, що забезпечує рівномірне постачання енергії протягом дня. Окрім напою, насіння чіа можна додавати в ранкову вівсянку, смузі, йогурти чи салати.

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Як правильно ставитися до тренду

Тренди із соцмереж можуть урізноманітнити щоденні звички, але головна мета — створити сталий та збалансований спосіб життя. Якщо вам подобається смак води з насінням чіа і вона допомагає підтримувати питний режим — її цілком можна включити до раціону. Проте пити її щодня не обов’язково, адже отримати користь від насіння можна і в складі звичайних страв. Не варто сприймати тренд як швидке вирішення всіх проблем зі здоров’ям: завжди орієнтуйтеся на власні відчуття та реакцію організму.

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Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.

Редактор: Юлія Звєрькова

Теги:   Продукти Поради Тренд Лайфхак Їжа

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