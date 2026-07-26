Новий тренд. Як приготувати воду з насінням чіа та чим вона може бути корисна
Як приготувати воду з насінням чіа (Фото: magnific.com/magnific)
Соціальні мережі перетворили суперфуди з тимчасового захоплення на важливу частину щоденного меню, підкреслюючи їхню тривалу користь для здоров'я. Особливу увагу користувачів TikTok та Instagram привернуло насіння чіа.
Останній вірусний рецепт полягає в змішуванні пів ложки насіння чіа з теплою водою та кількома краплями цитрусового соку (лимона чи лайма) для смаку. Попри незвичний вигляд, напій вважається дуже корисним. Приготувати його вдома досить просто, головне — дотримуватися правил упровадження нової клітковини в раціон.
Як приготувати воду з насінням чиа
Класичний рецепт напою складається з води, насіння чіа та краплі соку цитрусових або дрібки солі для покращення смаку. Для різноманітності також можна додати скибочку свіжого імбиру чи огірка.
Вода з чіа є чудовим доповненням до щоденного раціону, але вводити її потрібно поступово. Якщо ви раніше вживали мало клітковини, різкий старт може викликати дискомфорт у травній системі чи здуття живота.
Схема поступового збільшення порції:
- Дні 1−3: 1 чайна ложка насіння на 120 мл води
- Дні 4−6: 2 чайні ложки насіння на 240 мл води
- Дні 7−9: 1 столова ложка насіння на 360 мл води
- Дні 10−12: 1,5 столової ложки насіння на 540 мл води
- З 13-го дня: 2 столові ложки насіння на 700 мл води (максимальна рекомендована добова норма
Порада: використовуйте фільтровану або джерельну воду. Після змішування обов’язково ретельно перемішайте насіння, щоб воно не збивалося в грудки, і дайте йому настоятися від 15 до 30 хвилин.
Якщо у вас чутливий шлунок, починайте пити напій під час або після їди, а не натщесерце. Коли організм адаптується, воду можна пити за 15 хвилин до прийому їжі для створення відчуття ситості. За появи вираженого дискомфорту зменшіть порцію насіння та пийте більше чистої води.
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Корисні властивості води з чиа
1. Гідратація та контроль ваги
Початок дня з великої склянки води допомагає підтримувати нормальний рівень зволоження організму, що важливо для концентрації та ясності мислення. Вода з насінням чіа також сприяє контролю ваги завдяки стабілізації рівня цукру в крові та зменшенню відчуття голоду протягом дня.
2. Підтримка травної системи
Головна перевага напою — багатий вміст розчинної та нерозчинної клітковини, яка підтримує здоровий мікробіом кишківника. Збалансований мікробіом є запорукою належного травлення, міцного імунітету та гарного настрою. Клітковина створює відчуття ситості, запобігаючи переїданню, нормалізує перистальтику та допомагає вирішити проблему закрепів.
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3. Стабільний приплив енергії
Насіння чіа є чудовим джерелом рослинного білка та жирних кислот омега-3. Воно уповільнює розщеплення вуглеводів, запобігаючи різким стрибкам і спадам рівня глюкози в крові, що забезпечує рівномірне постачання енергії протягом дня. Окрім напою, насіння чіа можна додавати в ранкову вівсянку, смузі, йогурти чи салати.
Як правильно ставитися до тренду
Тренди із соцмереж можуть урізноманітнити щоденні звички, але головна мета — створити сталий та збалансований спосіб життя. Якщо вам подобається смак води з насінням чіа і вона допомагає підтримувати питний режим — її цілком можна включити до раціону. Проте пити її щодня не обов’язково, адже отримати користь від насіння можна і в складі звичайних страв. Не варто сприймати тренд як швидке вирішення всіх проблем зі здоров’ям: завжди орієнтуйтеся на власні відчуття та реакцію організму.
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