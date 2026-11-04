Лосось має майже магічну здатність отримувати хрустку зовнішню скоринку, як шкіра на добре просмаженому курячому стегні, але залишатися соковитим і майже маслянистим, як лобстер. Все це пов’язано зі шкіркою, структурою білка та вмістом жиру, які за умови правильного приготування створюють соковито ніжну, але м’ясисту текстуру та солодкий, злегка умамі смак. Так, варений, копчений та в’ялений лосось безумовно мають своє місце, але, мало що зрівняється з поєднанням хрускоту та соковитості.

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Цю рибу можна додавати до салатів, пирогів та інших страв, наприклад, тартару. Він також вважається дуже універсальним продуктом, який можна готувати на сковороді, в духовці, на грилі тощо. Іншими словами, ніколи не буде зайвим мати шматочок лосося в холодильнику або морозильній камері.

У соціальних мережах можна знайти багато ідей, як використати шматочок лосося. Одним з найпопулярніших став рецепт приготування його з соєвим соусом та медом — варіант, який схвалюють відомі особистості, як Лурдес Монтес, та професійні кухарі, як шеф-кухар галісійського походження Пабло Суарес. У своїх соцмережах він поділився відеорецептом і підписав: «Поєднання смаків, яке ідеально пасує».

Як досягти ідеальної соковитості? У виданні Food & Wine випробували кілька методів. Серед яких — гриль, варіння, запікання в духовці та акрогриль.

Найкращим варіантом виявився той, де готують на холодній сковороді з антипригарним покриттям і обережно витоплюють жир, щоб отримати дуже хрустку шкірку. Просто налийте олію на велику сковороду з антипригарним покриттям і викладіть лосося шкірою донизу, обережно рухаючи його в олії для рівномірного розподілу. Потім поставте сковороду на середньо-сильний вогонь і готуйте, не перевертаючи, доки шкірка не стане золотисто-коричневою та хрусткою, а м’якоть не стане майже непрозорою по краях, 7−8 хвилин. Обережно переверніть і зніміть сковороду з вогню, дозволяючи залишковому теплу завершити приготування лосося, доки він не досягне 52 °C, ще 2−3 хвилини. Перекладіть на тарілку та негайно подавайте.

Завдяки початку приготування на холодній сковороді, шкірка лосося готується повільно та рівномірно, створюючи дуже хрустку, золотисту шкірку, зберігаючи м’якоть вологою та ніжною. А вже щоб доповнити гастрономічну картину, додати приємної солоності і збалансувати смак — не забудьте про мед та соєвий соус.

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Смажений лосось із соєвим соусом та медом / Фото: magnific\KamranAydinov

Інгредієнти:

500 г філе лосося

Сіль

Перець

Оливкова олія

Овочі (будь-які на ваш вибір для гарніру)

2 столові ложки меду

2 столові ложки соєвого соусу

1 столова ложка лимонного соку

1 чайна ложка кунжуту

1 зубчик часнику

Приготування:

Чистимо лосось, солимо і перчимо його. Готуємо соус, змішуючи мед, соєвий соус, лимонний сік, добре вичавлений зубчик часнику та кунжут.Обсмажуємо лосось з обох боків до золотистої скоринки. Виймаємо лосось зі сковороди. Вливаємо в неї соус і уварюємо його. Знову додаємо лосось і поливаємо його соусом. Обсмажуємо на грилі будь-які овочі за бажанням і подаємо лосось з ними.