«Брудний спосіб». Як приготувати капусту так, щоб її полюбили всі — є один простий метод

Поза виміром голубців та салатів, капуста здається недієздатною та навіть «нудною». Її смак рідко кого може причарувати. Утім, достатньо знати простий спосіб, як правильно її подати, щоб цей корисний овоч став постійним гостем вашого меню.

Варена чи тушкована, або ж як начинка вареників, капуста не стає зіркою домашніх застіль і не викликає захвату на апетитній вечері після важкого дня. Однак цей овоч має чудову властивість — поєднувати смаки між собою та створювати хрустку текстуру у страві. Найкраще це помітно у приготуванні «брудного рису».

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Його класичний рецепт поєднує рис і м’ясо, наприклад, яловичий фарш і ковбасу, з каджунськими або креольськими приправами, включаючи кайєнський перець і паприку. Для брудної капусти додавання святої трійці каджунської кухні — цибулі, болгарського перцю та селери — додає глибини смаку, а також більше текстури та кольору готовій страві, а часник і солодкий або гострий перець можуть додати більше шарів смаку, як розповідають у The Tasting Table. Як і у випадку з брудним рисом, ви починаєте з обсмажування, далі відкладаєте м’ясо вбік, а потім обсмажуєте ароматичні овочі на тій самій сковороді, щоб вони ввібрали залишки від м’яса. Потім настає черга капусти — ідеально підходить подрібнена або шаткована капуста. Нарізайте її однаковими шматочками, щоб вона готувалася рівномірно. Саме різні шматочки є частою причиною невдалої страви з капустою.

Смажена капуста з беконом та зеленню / Фото: depositphotos.com/lenyvavsha

Цей овоч додає цій страві більше смаку, ніж рис, який є більш нейтральною основою. Капуста додає ледь відчутну солодкість із деякими пікантними елементами, яких рис не може забезпечити. Водночас вона вбирає смак м’яса та спецій. Вона також пропонує глибину текстури, оскільки товстіші прожилки забезпечують більше хрускоту, ніж м’якше листя.

Ви також можете регулювати текстуру страви. Спробуйте приготувати її злегка хрусткою або ж, якщо не хочете відчувати її смаку, тушкуйте довше до розм’якшення. Ви також можете готувати поетапно, додаючи трохи сирої капусти наприкінці. Це дозволить вам поєднати повністю приготовану та злегка підігріту капусту для більшої різноманітності в кожній порції.

Якщо ви карамелізуєте томатну пасту перед додаванням овочів і капусти, ви можете зробити страву багатшою та смачнішою. Крім того, ви можете додати приправлені, нарізані кубиками помідори, щоб створити кислинку, якої капусті може не вистачати. Додайте трохи гостроти з пластівцями чилі, свіжими або маринованими халапеньйо, або крапніть кілька крапель гострого соусу. Хрустка смажена цибуля як завершальний штрих може додати вибух смаку та хрускоту. Окрім того, невелика жменя горіхів додасть певної вершковості, якщо це кеш’ю чи кедрові, або приємної хрусткої текстурності, якщо це волоські горіхи чи мигдаль.

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