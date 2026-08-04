Не пересушити й не залишити сирими, позбутися жорсткої шкірки та отримати ніжну м’якоть — приготування баклажанів може стати справжнім випробуванням. Але є один спосіб зробити їхній смак просто неперевершеним.

На тлі соковитих помідорів і свіжих універсальних кабачків баклажан — це овоч із родини пасльонових, який часто залишається поза увагою. Можливо, причина криється в тому, що баклажани треба вміти правильно готувати, аби вони вийшли ніжними й смачними.

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Шестеро шеф-кухарів розповіли виданню EatingWell про свої улюблені способи приготування баклажанів. Усі вони зійшлися на думці, що найкраще готувати їх на грилі. Приготування на грилі перетворює твердий, прісний м’якуш цього овоча з блискучою шкіркою на ніжну, шовковисту й ароматну страву.

Якщо ви вже готували баклажани, то знаєте, що спочатку їхня м’якоть щільна, але губчаста. Ймовірно, вам також відомо, що тверді, недосмажені баклажани можуть бути позбавленими смаку й мати неприємну текстуру. Інтенсивний і постійний сильний жар гриля перетворює м’якоть на ніжну, шовковисту масу швидше, ніж інші способи приготування. Після гриля нарізані скибками чи половинками баклажани стають м’якими всередині й легко ріжуться, а цілі плоди готові до використання в гарнірах, рагу чи соусах.

«Запікайте їх або обпалюйте на відкритому вогні, — радить Стів Інгбер, шеф-кухар денверської компанії MileHighCook, що спеціалізується на кейтерингу преміум-класу. — Прямий жар надає м’якоті шовковистої текстури та легкого аромату димку. Це основа для баба-ганушу і мій вибір для домашнього гарніру».

Приготування на грилі — це також чудовий спосіб перетворити невеликі шматочки баклажанів (наприклад, кружальця чи кубики) на ніжні й ароматні овочі, які легко розділити краєм виделки, або ж подати їх у вигляді бургерів на булочці.

«Наріжте баклажани товстими кружальцями або поздовжніми смужками, злегка надріжте м’якоть, змастіть оливковою олією та смажте на сильному вогні, — радить шеф-кухар Джиммі Де Альмейда з Bagatelle Miami River. — Інтенсивний жар забезпечує чудову карамелізацію та тонкий присмак димку, зберігаючи при цьому кремову текстуру всередині».

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Навіть якщо ви використовуєте газовий гриль, а не вугільний, або готуєте баклажан цілим, обвуглювання шкірки надає м’якоті димних, карамелізованих ноток.

«Просто покладіть цілий баклажан на гриль і залиште його приблизно на 35 хвилин», — радить Сімона Лоусон, власниця та директорка з маркетингу середземноморського ресторану Sassool Cafe. Ця страва має неперевершений смак із легким ароматом димку; вона чудово підходить для приготування пюре, баклажанної ікри, намазок або просто для подачі з якісною оливковою олією першого віджиму. Крім того, висока температура гриля дозволяє дуже легко відокремити м’якоть від шкірки. Достатньо лише дочекатися, поки баклажани охолонуть, а потім вийняти м’якоть — чистити їх не потрібно.

Якщо ви готуєте на грилі скибочки, половинки або кружальця баклажана, шеф-кухар представництва Іспанії при ООН Берналь Карбахо радить залишати шкірку, щоб шматочки зберігали форму. Під час приготування на грилі м’якоть набуває м’якої та ніжної текстури, а багата на клітковину шкірка стає більш апетитною.

Не лише гриль

Якщо зараз не сезон грилю, запікайте баклажани. Деякі шеф-кухарі радять готувати їх — цілими, розрізаними навпіл або нарізаними — у гарячій духовці до появи золотистої скоринки ззовні та м’якості й ніжності всередині.

«Запечені стейки з баклажанів — це чудовий універсальний варіант, коли стояти біля гриля надто спекотно», — зазначила Лоусон. Вона радить нарізати баклажани товстими скибками, змастити їх олією авокадо, викласти на деко, посолити й запікати за температури 220 °C близько 25 хвилин. «Вони підрум'яняться з обох боків і стануть дуже ніжними. Викладіть на кожен стейк мариновані помідори та базилік або посипте фетою й збризніть невеликою кількістю ароматизованої оливкової олії».

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Приготування на грилі або в духовці — це лише один із багатьох способів зробити баклажани смачними. Кухарі також відзначають смаження, тушкування і навіть маринування як основні прийоми свого кулінарного арсеналу. Хоч би який спосіб ви обрали, скористайтеся цими порадами від шеф-кухарів, щоб отримати найкращий результат:

Не бійтеся високих температур : такі методи термічної обробки, як гриль і запікання, перетворюють блискучу й пружну шкірку баклажана на підрум'янену й суху або навіть злегка обвуглену. «Баклажан найсмачніший, коли набуває насиченого кольору й карамелізується, — каже Сара Шафер, півфіналістка премії Джеймса Бірда та шеф-кухарка ресторану Grounded Table у Макміннвіллі. — Готуючи його на грилі, запікаючи чи смажачи, я волію використовувати досить високу температуру, щоб зовнішня частина добре підрум'янилася, а м’якуш став цілковито ніжним, майже кремовим».

: такі методи термічної обробки, як гриль і запікання, перетворюють блискучу й пружну шкірку баклажана на підрум'янену й суху або навіть злегка обвуглену. «Баклажан найсмачніший, коли набуває насиченого кольору й карамелізується, — каже Сара Шафер, півфіналістка премії Джеймса Бірда та шеф-кухарка ресторану Grounded Table у Макміннвіллі. — Готуючи його на грилі, запікаючи чи смажачи, я волію використовувати досить високу температуру, щоб зовнішня частина добре підрум'янилася, а м’якуш став цілковито ніжним, майже кремовим». Посоліть перед приготуванням: багато шеф-кухарів радять посолити нарізані баклажани, залишити їх на 20 хвилин, а потім промокнути зайву вологу паперовим рушником. «Сіль дуже важлива, — зазначила Шафер. — Багато сучасних сортів баклажанів не обов’язково солити заздалегідь, щоб позбутися гіркоти, але правильне використання солі має величезне значення».

багато шеф-кухарів радять посолити нарізані баклажани, залишити їх на 20 хвилин, а потім промокнути зайву вологу паперовим рушником. «Сіль дуже важлива, — зазначила Шафер. — Багато сучасних сортів баклажанів не обов’язково солити заздалегідь, щоб позбутися гіркоти, але правильне використання солі має величезне значення». Додайте соуси або інші інгредієнти: губчаста текстура баклажана чудово вбирає аромати страви. Спробуйте замаринувати нарізані баклажани після того, як посолите їх, або підготуйте приправи, соуси, спеції та інші додатки, щоб збагатити смак під час смаження чи запікання.

губчаста текстура баклажана чудово вбирає аромати страви. Спробуйте замаринувати нарізані баклажани після того, як посолите їх, або підготуйте приправи, соуси, спеції та інші додатки, щоб збагатити смак під час смаження чи запікання. Невеликі баклажани — швидке приготування: для способів, що потребують високої температури та швидкості (наприклад, смаження), обирайте баклажани невеликого розміру або нарізайте великі плоди кружальцями, які готуються швидко й рівномірно. Тонкі або невеликі баклажани легко смажити — їх не потрібно очищати від шкірки.

для способів, що потребують високої температури та швидкості (наприклад, смаження), обирайте баклажани невеликого розміру або нарізайте великі плоди кружальцями, які готуються швидко й рівномірно. Тонкі або невеликі баклажани легко смажити — їх не потрібно очищати від шкірки. Не поспішайте: незалежно від обраного способу приготування, головне — дати баклажанам достатньо часу, щоб м’якоть усередині стала м’якою. Недосмажені баклажани можуть бути жорсткими й неприємними на смак. Якщо маєте сумніви, краще потримати їх на вогні довше.