Як правильно зберігати залишки їжі, щоб вони довше залишалися свіжими

Усього кілька простих коригувань — контейнер, правильна полиця в холодильнику та вчасно схована страва — допоможуть продовжити свіжість обіду чи вечері на кілька днів. Це вбереже вас від викидання забутих контейнерів, які тижнями стояли в глибині полиць.

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Правило двох годин

Головним чинником, що впливає на тривалість зберігання готової їжі, є швидкість її охолодження. Бактерії розмножуються найшвидше в температурному діапазоні від 4 до 60 градусів (так звана «небезпечна температурна зона»). Чим довше страва залишається теплою, тим більше шансів у бактерій заповнити її.

Часове вікно

Готова їжа не повинна стояти за кімнатної температури понад дві години (а у спекотні дні цей час скорочується до однієї години). Своєчасне охолодження та відправка до холодильника мають вирішальне значення.

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Швидке охолодження

Гарячу страву не варто одразу ставити в холодильник, щоб не піднімати загальну температуру всередині нього. Натомість перелийте їжу в менший посуд або поставте каструлю в крижану воду, щоб швидко розсіяти тепло. Якщо їжа все ще трохи тепла, коли ви ставите її в холодильник, залиште кришку контейнера відчиненою або нещільно прикритою до повного охолодження. Щільно закрита кришка затримує тепло і продовжує перебування їжі в небезпечній зоні температур.

Вибір правильного контейнера

Невеликі та герметичні контейнери завжди кращі за глибокі каструлі, оскільки в них їжа охолоджується швидко та рівномірно по всьому об'єму.

Скло чи пластик. Скляний посуд має явну перевагу — він не дряпається, не покривається плямами та не вбирає запахи їжі під час тривалого використання. Пластик теж має свої плюси (він легший, його зручно ставити один на один і використовувати для заморожування), але контейнери з помітними подряпинами чи зміненим кольором слід викидати, оскільки в мікротріщинах накопичуються бактерії.

Порційне зберігання. Завжди розділяйте велику порцію їжі на кілька дрібних контейнерів. Такі порції охолоджуються значно швидше. Крім того, вам не доведеться щоразу діставати всю велику коробку та відкривати її для доступу повітря кімнатної температури.

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Маркування та одноразове підігрівання

Звичайний малярський скотч і маркер допоможуть уникнути неприємних сюрпризів. Позначення дати приготування на контейнері позбавить вас потреби вгадувати, чи безпечно ще їсти страву. Як загальне правило, залишки їжі слід підігрівати лише один раз. Розігрівайте лише ту порцію, яку збираєтеся з'їсти безпосередньо зараз, замість того щоб щоразу гріти весь контейнер. Це збереже і безпечність, і смакові якості страви.

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Де зберігати залишки в холодильнику

Розподіл продуктів на полицях є не менш важливим за правильну упаковку. Верхні та середні полиці — найкращі місця для готових страв, оскільки температура там найстабільніша, а також виключається ризик потрапляння на них крапель соку чи крові від сирого м’яса або риби, які мають зберігатися на найнижчих полицях. Температура в холодильнику має бути на рівні 4 градусів або нижче. Спеціальний внутрішній термометр є значно надійнішим інструментом контролю, ніж стандартний вбудований регулятор, який часто показує дещо нижчу температуру, ніж є насправді.

Продукти, для яких спосіб зберігання є критично важливим

Деякі страви вибагливіші до умов зберігання, ніж інші.

Запіканки та паста

Густі та багатошарові страви (наприклад, лазанья або запечені макарони) дуже довго утримують тепло всередині. Замість того щоб ставити ціле деко в холодильник, обов’язково розкладіть страву в кілька дрібних порційних контейнерів. Велика форма з лазаньєю може залишатися теплою в центрі годинами, навіть коли краї вже охололи. Під час повторного розігрівання додайте трохи соусу або води та накрийте страву кришкою — це поверне їй соковитість.

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Рис та каші

Рис — один із найпідступніших продуктів для повторного розігрівання. Сирі зерна можуть містити спори бактерій, які виживають під час варіння і починають активно розмножуватися, якщо готовий рис охолоджується надто повільно. Зварений рис та інші крупи слід відправляти в холодильник максимально швидко, використовуючи мілкий посуд, і з'їдати протягом кількох днів.

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Супи та рагу

Рідкі гарячі страви охолоджуються найшвидше, якщо перелити їх у малі контейнери або помістити каструлю в миску з льодом. Не залишайте їх остигати природним шляхом у тому ж посуді, де вони варилися. Водночас супи — це чудовий варіант для заморожування, оскільки після розморожування вони майже не втрачають своєї текстури та смаку.

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Коли варто використовувати морозильну камеру

Якщо ви розумієте, що страва не буде з'їдена протягом найближчих 3−4 днів, заморозьте її одразу, не чекаючи, поки вона почне псуватися в холодильнику. Запіканки та паста чудово переносять заморожування, якщо загорнути їх у щільну плівку або розділити на разові порції. Це забезпечить вас готовим домашнім обідом у майбутньому без зайвих зусиль.