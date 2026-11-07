Коли немає світла. Як довго можна зберігати сало: що робити, щоб продукт не зіпсувався

7 листопада, 05:10
Google Читайте NV у Google
Солоне сало можна зберігати деякий час без холодильника (Фото: NV via Gemini)

Солоне сало можна зберігати деякий час без холодильника (Фото: NV via Gemini)

Через відключення світла важливо знати, як правильно зберігати продукти. Скільки може лежати сало в холодильнику, морозилці та без охолодження і як не допустити його псування?

Читайте також:
«Гастрономічна капітуляція Росії». Пропагандисти РФ привласнили котлету по-київськи і качану кашу

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла лікарка-дієтологиня Євгенія Розум.

Через відключення світла багато хто шукає способи подовжити термін зберігання продуктів. За словами дієтологині, сало зберігається у холодильнику при температурі близько +5°C в середньому 3 дні. Під час відключень світла може зіпсуватися вже за 1−2 дні. Якщо сала багато — його краще відразу засолити або заморожувати.

Реклама

Копчене сало може зберігатися у холодильнику 2−3 тижні за умови стабільної температури. Краще класти його на нижні полиці.

Порізане на порції та щільно запаковане сало у морозильній камері зберігається мінімум 6 місяців без втрати смаку. Без повторного розморожування продукт безпечний до вживання року.

Щоб зберігати сало без холодильника, його потрібно дуже добре засолити та зберігати у прохолодному місці. Воно повинно бути повністю покрите сіллю. У щільно закритій тарі воно може зберігатися від 3 місяців до пів року.

Читайте також:
«Найкраще на планеті». Українці назвали найсмачніше сало в країні
Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Зберігання Світло Сало Лайфхак Поради дієтолога

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Спецтема   Український фуд

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies