Коли немає світла. Як довго можна зберігати сало: що робити, щоб продукт не зіпсувався

Через відключення світла важливо знати, як правильно зберігати продукти. Скільки може лежати сало в холодильнику, морозилці та без охолодження і як не допустити його псування?

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла лікарка-дієтологиня Євгенія Розум.

Через відключення світла багато хто шукає способи подовжити термін зберігання продуктів. За словами дієтологині, сало зберігається у холодильнику при температурі близько +5°C в середньому 3 дні. Під час відключень світла може зіпсуватися вже за 1−2 дні. Якщо сала багато — його краще відразу засолити або заморожувати.

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Копчене сало може зберігатися у холодильнику 2−3 тижні за умови стабільної температури. Краще класти його на нижні полиці.

Порізане на порції та щільно запаковане сало у морозильній камері зберігається мінімум 6 місяців без втрати смаку. Без повторного розморожування продукт безпечний до вживання року.

Щоб зберігати сало без холодильника, його потрібно дуже добре засолити та зберігати у прохолодному місці. Воно повинно бути повністю покрите сіллю. У щільно закритій тарі воно може зберігатися від 3 місяців до пів року.