Як зберігати борошно роками: простий спосіб, про який знають не всі

Багато хто зберігає борошно роками, навіть не замислюючись, що воно може зіпсуватися набагато раніше. Особливо якщо пакет просто стоїть у кухонній шафі після покупки.

Експерти попереджають: неправильне зберігання впливає не тільки на смак випічки, а й на якість самого продукту, пише Better Homes & Gardens.

Як виявилося, паперова упаковка, в якій продається мука, підходить лише для транспортування. Вона не захищає вміст від вологи, сторонніх запахів та перепадів температури. Тому після покупки продукт краще відразу пересипати в герметичний контейнер або цупкий пакет із застібкою.

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Ще одна проблема — поступове руйнування глютену. Саме він відповідає за еластичність тесту та повітряну структуру випічки. Згодом клейковина слабшає, тому тісто гірше піднімається, а хліб, булочки та інша пишна випічка можуть вийти щільними та «забитими».

Як правильно зберігати борошно

Фахівці радять тримати борошно в сухому, прохолодному і темному місці. Для цього підійдуть пластикові, скляні або металеві ємності зі щільною кришкою.

При цьому термін зберігання залежить від сорту. Звичайне пшеничне борошно здатне зберігати свіжість до 8−12 місяців. А ось цільнозернове псується швидше — через високий вміст натуральних олій його рекомендують використовувати протягом 3−6 місяців.

Чому морозилка може врятувати запаси

Якщо борошно купують про запас або використовують рідко, оптимальним варіантом стане зберігання в холодильнику або морозильній камері. У герметичній упаковці продукт може пролежати до року без втрати якості.

Експерти зазначають, що особливо корисно заморожувати цільнозернове та інші «примхливі» види борошна, які швидше згіркають за кімнатної температури.

Перед використанням охолоджене борошно рекомендують заздалегідь дістати і дати йому нагрітися до кімнатної температури.

Як продовжити термін зберігання

Щоб борошно довше залишалося свіжим, фахівці радять дотримуватися кількох простих правил: