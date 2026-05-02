Ви робите це неправильно. Як нарізати хліб, щоб він не кришився

2 травня, 08:55
Як правильно різати хліб (Фото: depositphotos.com/ SashaMagic)

Як правильно різати хліб (Фото: depositphotos.com/ SashaMagic)

Одна частина товша, інша затонка, скибки хліба розкришилися по дощечці, а ніж невпинно зіскакує. Цьому всьому можна запобігти однією порадою від експертів. 

Свіжий, золотистий та ароматний хліб — чи не улюблений смаколик багатьох. Скоринка такого хліба зазвичай дуже хрустка, але всередині ховається пухкий м’якуш. Утім, нарізати такий хліб однаковими скибочками — часто справа нелегка навіть для найдосвідченішого пекаря.

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Нарізання хліба (Фото: .depositphotos.com/KanelBulle)
Нарізання хліба / Фото: .depositphotos.com/KanelBulle
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Один трюк від експертів здатний значно спростити цей процес. Усе, що вам потрібно зробити, — це перевернути хлібину догори дном. Про це пишуть у Daily Mail з посиланням на безліч відео від пекарів у соцмережах. Вони показують, як перевертання хліба може забезпечити більш стабільне середовище для нарізання ножем.

Типовий хліб має округлу, тверду і нерівну верхню скоринку порівняно з його плоскою, твердою і стабільною основою. Коли ви розрізаєте вигнуту верхню поверхню, ніж має тенденцію ковзати або нахилятися, змушуючи вас різати нерівномірно. Секрет у тому, що коли хліб перевернутий, ніж починає різати на рівній площині і не відхиляється — це означає, що ви краще контролюєте скибочку.

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У відео TikTok, опублікованому мережею кафе та ресторанів Daisy Green Collection, пекар перевертає хліб на заквасці. «Лайфхак… нарізайте хліб догори дном, і він майже завжди буде рівним», — йдеться в підписі.

@carrsflour Always struggle to cut your freshly baked bread loaf into straight slices? Just flip it over! #bakinghack #bakingtok #flourtok #bakersoftiktok #baking #asmr #asmrsounds ♬ original sound - Carr’s Flour

Окреме відео, опубліковане Carrs Flour, говорить: «Завжди важко нарізати свіжоспечений хліб рівними скибочками? Просто переверніть його!». Цей метод також запобігає «здавлюванню» хліба зусиллям ножа, який намагається розрізати товстішу, твердішу верхню скоринку.

Окрім того, важливий ніж, яким ви нарізаєте. Надавайте перевагу тим, що із зубцями. Коли ріжете, починайте з м’яких рухів вперед-назад, ніби пиляєте. Не варто натискати вниз силою. Рівні шматочки намажте маслом, покладіть сир та смакуйте до чаю. Також NV FOOD радить улюблені рецепти сендвічів, які стануть ситним та смачним перекусом чи сніданком.

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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Хліб Лайфхак Пекарня Кухня

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