Лайфхак від Ярославського. Як правильно мити лисички та що з ними можна приготувати

В Україні стартував сезон лисичок — одного з найулюбленіших літніх грибів. Залежно від погоди вони з'являються вже в червні або липні, а за сприятливих умов їх можна збирати майже до кінця вересня.

Лисички цінують не лише за яскравий аромат і приємний горіховий смак, а й за універсальність: вони однаково вдало смакують у вершкових соусах, ризото, домашній пасті, пирогах, супах чи просто обсмажені на пательні. Втім, навіть досвідчені грибники знають: є одна проблема, яка здатна зіпсувати будь-яку страву. Через хвилясту форму капелюшка між складками легко накопичуються пісок, хвоя, земля та дрібні гілочки. Якщо очистити гриби недостатньо ретельно, навіть найдорожчий рецепт не врятує від неприємного хрускоту на зубах.

Реклама

Дізнайтеся, як правильно мити лисички, чи потрібно їх замочувати, як довше зберегти свіжими та які страви найкраще розкривають їхній смак.

Паста з лисичками та прошуто: рецепт незабутньої літньої вечері Страва проста та легка, але на смак точно варта розкішного ресторанного меню. Перейти до рецепту

Чому лисички не варто довго замочувати

На відміну від деяких інших грибів, лисички досить швидко вбирають воду. Через це після тривалого замочування вони можуть втратити щільну текстуру, а під час смаження не підрум'янитися, а почати тушкуватися у власній волозі. Фахівці Mycological Society of San Francisco рекомендують насамперед очистити гриби від сухого сміття, а вже потім коротко промити їх під прохолодною проточною водою. Якщо бруд сильно в'ївся між складками, великі гриби краще розрізати навпіл або на кілька частин — так очистити їх буде значно простіше.

Перед миттям можна скористатися спеціальною щіткою для грибів, м’якою зубною щіткою або навіть чистим малярським пензликом. Вони допоможуть акуратно прибрати землю та пісок, не пошкодивши ніжну поверхню грибів. Після промивання лисички варто одразу розкласти на паперових рушниках і дати їм повністю обсохнути.

Картопляна запіканка з лисичками: «тарт без тіста» У сезон лісових грибів пропонуємо вам приготувати цю апетитну картопляну запіканку з лисичками. Ідеальна страва для затишної сімейної вечері — збережіть рецепт, щоб не забути. Перейти до рецепту

Лайфхак від Володимира Ярославського

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився власним способом очищення лисичок, який добре знайомий багатьом професійним кухарям. Спочатку гриби потрібно швидко промити водою, після чого розкласти на деку або стільниці та присипати невеликою кількістю борошна. Через 10 хвилин борошно вбере залишки вологи разом із дрібними частинками піску та землі. Після цього лисички ще раз промивають під водою. Такий спосіб особливо стане у пригоді, якщо гриби зібрані після дощу або містять багато дрібного піску.

Як правильно зберігати свіжі лисички

Реклама:

Навіть після очищення не варто залишати гриби у поліетиленовому пакеті. Через нестачу циркуляції повітря вони швидше починають псуватися. Найкраще перекласти лисички у паперовий пакет або контейнер, застелений паперовими рушниками. Зверху також можна накрити гриби рушником — він поглинатиме зайву вологу.

У холодильнику свіжі лисички бажано зберігати не довше двох-трьох днів. Якщо ж найближчим часом готувати їх не плануєте, гриби можна обсмажити на вершковому маслі й заморозити або заморозити сирими після ретельного очищення. Так вони збережуть смак значно краще, ніж після тривалого зберігання у холодильнику.

Грибний крем-суп: рецепт з лисичками Ключ до ароматного, розкішного кремового грибного супу? « Створити» крем з грибного бульйону та великої кількості вершкового масла. Перейти до рецепту

Як приготувати лисички, щоб максимально розкрити їхній аромат

Лисички мають досить делікатний смак, тому не потребують великої кількості спецій. Навпаки — надто яскраві приправи можуть його перебити. Найпростіший і водночас один із найвдаліших способів — обсмажити гриби на вершковому маслі з ріпчастою або шалот-цибулею. Коли вся зайва волога випарується, можна додати трохи жирних вершків. Такий соус чудово поєднується з молодою картоплею, дерунами, варениками, баношем, домашньою пастою або полентою.

Ще один класичний варіант — подати обсмажені лисички на хрусткому тості. Якщо наприкінці приготування додати трохи лимонної цедри та свіжого естрагону, гриби набудуть ще виразнішого аромату.

Не менш вдало лисички поєднуються з яйцями. Вони чудово смакують в омлетах, фритаті або як начинка для солоних млинців і відкритих пирогів.

Суперпухкі: рецепт вареників із грибами лисичками та картоплею Від таких вареників точно не відмовляються. Лиш самий їхній вигляд здатний наситити, а про смак годі й говорити: пухке тісто, що можна їсти губами, ароматні лисички у поєднанні з вершковою картоплею і усе під золотими шкварками із сала з підсмаженою цибулькою. Перейти до рецепту

Лисички в європейській кухні

У багатьох країнах Європи ці гриби вважають сезонним делікатесом. У Франції їх часто додають до вершкового ризото, домашньої пасти або подають разом із телятиною та птицею. У Скандинавії лисички традиційно обсмажують на вершковому маслі та подають із молодою картоплею й кропом. А у Швеції навіть існує традиція збирати ці гриби цілими родинами наприкінці літа. Британські кулінарні видання також радять використовувати лисички для приготування відкритих пирогів, кишів, грибних соусів і начинок до французьких гречаних млинців галет із сиром грюєр та листовими овочами.

Реклама:

Альбундігас з грибами: рецепт іспанських котлет з лисичками та соусом Альбундігас з грибами Ці фрикадельки в іспанському стилі готуються за допомогою швидкого бешамелю, що робить їх напрочуд вологими та ніжними. Вони готуються в насиченому томатному соусі на основі вина та бренді, а зверху посипаються хрусткими грибами. Перейти до рецепту

Які продукти найкраще поєднуються з лисичками

Лисички чудово «дружать» із вершковим маслом, вершками, білим вином, часником, цибулею-шалот, пармезаном, грюєром, свіжим чебрецем, петрушкою, кропом і лимонною цедрою. Натомість великої кількості гострих спецій або копченостей краще уникати — вони легко перебивають природний аромат грибів.

Багато шеф-кухарів вважають, що найкращий рецепт із лисичками — найпростіший. Достатньо якісного вершкового масла, кількох зубчиків часнику, свіжої зелені та правильно обсмажених грибів, щоб повністю розкрити їхній смак. За цю природну ніжність і сезонність лисички вже багато років залишаються одними з найочікуваніших літніх грибів.