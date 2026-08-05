Сезонний делікатес. Як готувати квіти цукіні та в яких стравах використовувати

У цю пору року вся увага зазвичай прикута до персиків, вишень, помідорів та кукурудзи, і недарма. Але насолоджуючись найкращими літніми продуктами, не забувайте про квіти кабачків (цукіні), сезон яких короткий, але дуже смачний саме зараз.

Цей вишуканий делікатес дарує нам звичайний кабачок або цукіні. Квіти кабачків повсюдно зустрічаються в меню ресторанів, і щороку в інтернеті з’являються сотні рецептів страв із них. Часто їх фарширують сирною начинкою та обсмажують до золотої скоринки, але існують й інші свіжі та цікаві способи використання цих квітів.

Реклама

Що таке квіти кабачків?

Квіти цукіні або гарбуза — це яскраві жовто-зелені суцвіття, які утворюються на рослинах літніх гарбузів або цукіні. Вони мають ніжну, м’яку текстуру та яскравий квітковий смак.

Сезон: Квіти кабачків мають дуже короткий сезон. Пік їхньої появи припадає на липень і серпень, а доступність набагато коротша, ніж у самих плодів. Це робить їх цінним і затребуваним делікатесом.

Де знайти: Багато хто купує квіти на фермерських ринках, але якщо ви вирощуєте кабачки або цукіні в саду, то, швидше за все, ці рослини зараз буйно розростаються, а значить, ви можете збирати ці перлини безпосередньо зі своїх рослин. Збирати квіти кабачків найкраще рано-вранці.

Кульбабовий мед до десертів: проста альтернатива класиці Кульбаба — не просто бур’ян, а справжній природний скарб. З її квітів можна приготувати ароматний мед, який не лише смачний, а й може мати корисні властивості. Розповідаємо, як правильно збирати сировину та що кажуть науковці про користь цієї рослини. Перейти до рецепту

Як вибирати квіти кабачків

Вибір гарної квітки схожий на вибір свіжого букета. Рекомендується вибирати квіти, які закриті або лише злегка відкриті, щоб гарантувати оптимальну свіжість. Крім того, вони не повинні виглядати зів'ялими, знебарвленими або мати неприємний запах.

Магазинні: Якщо квіти продаються в пластиковій упаковці, уникайте тих, де є багато конденсату, оскільки це може призвести до швидшого псування. Це буде помітним, тому що вони набудуть кашоподібної текстури. Як можна здогадатися, квіти кабачків є дуже затишною домівкою для маленьких комах, тому важливо зазирнути всередину перед початком приготування. По їхньому вигляду це може бути непомітно, тому завжди корисно перевірити. Доки квітка не переповнена комахами, її безпечно їсти — але завжди спочатку добре промийте.

Чоловічі та жіночі квіти: Обидва види їстівні, але рекомендується використовувати лише чоловічі квіти, оскільки з жіночих виростають кабачки. Чоловічі квіти ростуть на тонких стеблах, тоді як жіночі мають товстіші стебла і часто маленький кабачок, що формується біля основи.

Реклама:

Ідеальна кабачкова лазанья на вечерю: геть без тіста Зберіть лазанью з кабачків за цим рецептом і насолоджуйтеся легкою, але насиченою стравою. Після неї ви точно надовго забудете про калорійну пасту! Перейти до рецепту

Як довго зберігаються квіти кабачків?

Їх найкраще використовувати якомога швидше після збору, оскільки вони дуже швидко псуються. Ось поради щодо правильного зберігання:

Зберігайте їх в один шар у контейнері з вентиляцією, наприклад, у пластиковій упаковці з-під ягід. Додавання на дно контейнера паперового рушника допоможе ввібрати зайву вологу, продовжуючи життя квітів.

Уникайте переповнення контейнера, оскільки квіти кабачків легко пошкоджуються, що може прискорити псування.

Квіти прослужать довше, якщо ви зможете уникнути занадто великих перепадів температури між збором і транспортуванням, які можуть спричинити конденсат.

Не мийте квіти до тих пір, поки не збираєтеся їх використовувати. Навіть тоді важливо поводитися з ними обережно.

Підготовка квітів до приготування проста. Почніть з ополіскування їх під ніжним струменем прохолодної води безпосередньо перед використанням. Після ополіскування перекладіть на чистий кухонний рушник і обережно промокніть насухо. Потім або залиште їх цілими для фарширування (обережно розкрийте квітку, щоб оголити порожнину), або наріжте квітку поперек тонкими стрічками (викидаючи стебло).

Кекси з цукіні та шоколадної крихти - цікаві та корисні солодощі для всієї родини Мафіни з цукіні — це ідеальний спосіб здивувати себе та близьких ніжною, вологуватою випічкою, в якій овоч ховається настільки майстерно, що ніхто й не здогадається про його присутність. Перейти до рецепту

Способи використання квітів кабачків

Після того, як ви очистили та підготували квіти, настав час перетворити їх на смачні страви.

У клярі темпура

Чудовий спосіб насолодитися квітами кабачків — це покрити їх мереживним кляром темпура. Кляр простий — яєчні жовтки, борошно та газована вода надають покриттю легку та повітряну текстуру майже одразу після потрапляння в гарячу олію. Подавати їх можна з цитрусовим соусом понзу або кремовими соусами, наприклад, айолі.

Реклама:

У пивному клярі

Пивний кляр схожий на темпуру, але отримує свою повітряну та хрустку текстуру від пінистого пива замість газованої води. Оскільки квіти кабачків мають ніжний смак, рекомендується використовувати настільки ж м’яке пиво, наприклад, світлий ель.

Фарширування

Який би спосіб обсмажування в клярі ви не обрали, квіти найкращі, коли вони фаршировані. У центр можна відсадити начинку з рікотти з зеленню. Для безмолочної альтернативи підійде суміш, схожа на рікотту, виготовлена із замочених і збитих кедрових горіхів, кеш’ю або тофу. Приправте суміш печеним часником і пастою місо для пікантного смаку.

Паста з цукіні і беконом: перевірений рецепт від кулінарного експерта Ця проста паста з корисним цукіні і ситним беконом чудово підійде на сімейний обід чи вечерю, а також на святкове дійство Перейти до рецепту

Сушені в духовці

Квіти кабачків можуть бути чудовим декоративним (і смачним) елементом готової страви — чудова інтерпретація їстівних квітів. Їх можна зробити хрусткими на деку, застеленому пергаментом, при низькій температурі (близько 135 градусів) — це займає близько 30 хвилин. Використовуйте їх поверх страв із пасти, ризото, фріттат або поверх хліба, наприклад, фокачі.

Підсолоджені: Спробуйте посипати їх чимось солодким перед тим, як відправити в духовку. Вони особливо добре поєднуються з шоколадними десертами.

Злегка обсмажені

Іноді все, що потрібно квітам, — це швидке обсмажування з оливковою олією, сіллю та перцем (і, можливо, дрібкою часнику та/або лимонної цедри), щоб розкрити їх найкращі смаки. Використовуйте обсмажені квіти поверх супів, наприклад, гаспачо, або додайте кілька збитих яєць на сковорідку і приготуйте яєчню з квітами.

Із соусом бешамель. Сирний гратен із гарбуза Гарбуз - ідеальний осінній інгредієнт, який можна використовувати не тільки для супів і каш. Якщо вам хочеться чогось нового і незвичайного, спробуйте приготувати цей гратен. Перейти до рецепту

Додавання в супи

Ви можете поводитися з квітами кабачків, як з будь-яким іншим овочем, а це означає, що їх можна нарізати та обсмажити з цибулею, морквою та селерою як основу для ароматного супу. Вони добре працюють у простих супах, наприклад, мінестроне.

Реклама:

Сирі

Якщо ви хочете отримати найчистіший смак квітів, подрібніть або тонко наріжте їх і змішайте з хрустким листям салату, щоб приготувати яскравий літній салат. Поєднуйте їх із простою заправкою вінегрет, щоб не перебити їхній смак. Ви також можете використовувати їх сирими для гарнірування піци, фріттат і пасти для літнього акценту.