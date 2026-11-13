Навіщо люди кладуть апельсинові шкірки в посудомийну машину: чи справді цей лайфхак працює

Апельсинові шкірки зазвичай відправляються у смітник або компост, але в інтернеті їм знайшли несподіване застосування — їх кладуть у посудомийну машину, щоб позбутися неприємного запаху та освіжити внутрішню поверхню приладу.

Цей простий побутовий лайфхак набирає популярності, адже обіцяє приємний цитрусовий аромат без додаткових витрат на побутову хімію.

Ідея має певне наукове підґрунтя. У шкірці цитрусових містяться ефірні олії, зокрема лімонен — природна ароматична сполука, яка відповідає за характерний запах апельсинів. Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Nutrition, показало, що цитрусові ефірні олії мають здатність розчиняти жирові забруднення. Крім того, окремі компоненти цих олій демонструють антимікробну активність в лабораторних умовах.

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Що сталося, коли апельсинові шкірки поклали в посудомийну машину

Щоб перевірити популярний трюк, для експерименту взяли два великі апельсини сорту Cara Cara, очистили їх, а шкірки розклали у відсіках для столових приборів. Після цього запустили звичайний цикл миття. Коли програма завершилася, машині дали трохи охолонути й відчинили дверцята. Першим результатом став виразний свіжий цитрусовий аромат. Він відчувався не лише всередині приладу, а й на кухні загалом.

А ось із чистотою все виявилося не так однозначно. Внутрішня поверхня посудомийної машини, можливо, стала трохи чистішою, але помітної різниці порівняно зі звичайним циклом миття не було. Натомість неприємний запах зник, і це стало найочевиднішим результатом експерименту.

Самі шкірки після завершення програми залишилися майже неушкодженими. Вони не розсипалися, а всередині машини не було помітно залишків м’якоті чи іншого сміття. Імовірно, результат міг би відрізнятися залежно від сорту цитрусових: товстіша шкірка великих апельсинів поводиться інакше, ніж тонка шкірка мандаринів або клементинів.

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Чи варто використовувати цей лайфхак регулярно

Апельсинові шкірки можуть стати простим способом освіжити запах усередині посудомийної машини, особливо якщо хочеться швидко позбутися затхлого аромату. Але розраховувати на них як на повноцінний засіб для чищення не варто. Якщо посудомийна машина неприємно пахне, насамперед потрібно перевірити її фільтр. Саме там накопичуються залишки їжі та жир, які з часом можуть спричиняти появу запаху. Для ретельнішого догляду варто використовувати спеціальні засоби для очищення посудомийних машин, дотримуючись інструкцій виробника.