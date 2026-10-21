Не обов’язково кожного разу піхоплюватися й бігти на кухню, щоб приготувати обід та вечерю, поки є світло. Це можна зробити заздалегідь і не перейматися про їжу протягом кількох днів.

До того, що на українців чекає важка зима, нас готують ще з кінця літа. Тому морально багато хто з нас вже налаштувався на режим підготовки до тривалих відключень електрики. Попри це, варто пам’ятати і про базові речі, як-от харчування. Якщо ваш раціон під час відключень складається із бутербродів та чипсів — це можна змінити за допомогою кількох популярних технік.

Реклама

Приготування їжі заздалегідь, що отримало назву «meal prep» в англомовних трендах , — це практика підготовки ключових елементів страви, таких як крупи, запечені овочі або приготоване м’ясо, до того, як ви плануєте їх з'їсти. Цей розумний метод планування їжі дає вам перевагу збереження часу протягом днів до тижня. А також це зберігає купу часу і сприяє швидшому, здоровішому харчуванню без стресу.

Це також може заощадити ваші гроші: планування їжі допомагає переконатися, що ви не купуєте в продуктовому магазині те, що вам не потрібно. Заздалегідь приготована їжа, швидше за все, буде з'їдена, тому це зменшує харчові відходи. Також так легше їсти здорову їжу, оскільки меню встановлюється заздалегідь. Ви менш схильні вибирати не дуже корисні перекуси, коли у вас вже є здорова вечеря вдома. Але головна перевага такого підходу для українців — зручність під час блекаутів.

Поки є електроенергія, можна наперед заготувати повноцінні страви та перекуси і не перейматися, що не буде можливості повноцінно поїсти. Утім, є нюанс: відсутність холодильника та можливості зберігати їжу в холоді. Що з цим робити?

Скільки зберігається приготована їжа

У холодильнику страви зазвичай тримаються від двох до п’яти днів, у морозилці від трьох до чотирьох місяців, залежно від складників. Головне правило безпеки: не тримати їжу в «небезпечній зоні», тобто при температурах від 4 до 60 °C. Саме там бактерії розмножуються найшвидше. Якщо холодильник не працює, готові страви варто винести на лоджію, балкон або зберігати на вулиці. Ви можете змайструвати підставку на вікні, куди можна буде поставити страви у контейнерах. Також спробуйте використовувати спеціальні охолоджувальні сумки та пакети тощо. Підготуйте та тримайте в морозилці пляшки із замороженою водою. Вони працюють як холодні акумулятори та допомагають довше тримати температуру. Спеціальні акумулятори холоду також можна придбати у магазинах.

Реклама:

Ось які правила безпеки, коли немає світла, можуть допомогти

Не відчиняйте холодильник без потреби. Закритий, він тримає холод близько чотирьох годин. А от наповнена морозилка може тримати заморозку до двох діб. Наполовину заповнена — менше. Заморожуйте продукти невеликими порціями, щоб розморожувати лише потрібне. Не заморожуйте повторно те, що вже розморозилося. Страви з майонезом, вершками й ніжна риба псуються першими. Якщо їх готуєте, з'їдайте у перші дні. Сумніваєтеся, чи свіжа їжа — не їжте.

Як готувати їжу наперед для блекаутів

1. Великі порції для заморозки й запасу

Готуйте багато за раз, наприклад, у вихідні, і заморожуйте чи зберігайте на потім. Час перед та між блекаутами потрібно використати на максимум, щоб потім не залежати від від електрики.

Приклади страв: борщ, капусняк, гороховий суп, голубці, гречана каша з грибами, плов, тушкована капуста з м’ясом. Їх усі можна заморозити порційно, а потім розігріти, наприклад, на портативній плиті.

Макар: рецепт запіканка з тертої картоплі з Житомирщини Під час однієї з експедицій у селі Мостове, Євген Клопотенко почув про страву з цікавою назвою — макар. Така картопляна запіканка чудово відображає те, що на Житомирщині картопля — це не просто гарнір, а основний інгредієнт локальної кухні Перейти до рецепту

2. Порційні набори

Розкладайте їжу по контейнерах завчасно. Під час відключень це зручно вдвічі: ви швидко дістанете потрібний судок з холодильника, і не будете довго випускати з нього холод, а також матимете легкий доступ до страви, яку не потрібно пересипати і бруднити посуд.

Приклади страв: котлети з гречкою, плов, запечена курка з картоплею, сирники, вареники, млинці з начинкою, макарони з фаршем.

Перець, фарширований гречкою та грибами: рецепт української кулінарки Така домашня українська страва багата на клітковину, рослинний білок та вітаміни, але при цьому залишається поживною й не створює відчуття важкості. Так, це ідеальний вибір для вечері. Перейти до рецепту

3. Підготовлені інгредієнти

Це один зі стовпів meal prep — ретельне й тривале нарізання та чищення. Це суттєво полегшує життя потім, перед приготуванням. Заздалегідь почистіть, ріжте, запікайте, а потім збирайте з цього різні страви. Для блекаутів це гнучкий варіант: частину заготовок можна з'їсти без нагрівання, а решту швидко довести на газовій конфорці.

Реклама:

Приклади страв: запечені овочі, відварені яйця, готова гречка чи рис, шматки запеченого м’яса, нарізана морква й селера, салатні нарізки.

Відбивні в аерогрилі: рецепт з грибами та беконом Це рецепт з високим вмістом білка, дуже ситний і смачний, що ідеально підходить для швидкої, легкої та вдалої вечері за десятокхвилин. Перейти до рецепту

Для зручної заготівлі на час блекаутів варто подумати про посуд. Вам можуть знадобитися:

герметичні контейнери різних розмірів (скляні безпечніші, ніж дешевий пластик)

контейнери, придатні для морозилки

маленькі порційні контейнери під одну порцію

термос з широким горлом для супу й каші

термосумка з акумуляторами холоду

П’ять кроків для заготівлі на тиждень, адаптованих під графік

Перед тим, як почати приготування запевніться, що готові до того, що звичайний розпорядок харчування зміниться. Система буде налагоджена так, що ви готуватимете раз на тиждень чи кілька днів, але довго. Ось кроки, щоб простіше почати:

Оберіть один прийом їжі. Не готуйте повністю три прийоми їжі, а почніть із того, який має бути найбільш ситним. Наприклад, з обіду та вечері.

Оберіть день для підготовки. Дивіться на графік, а не на календар. Найкраще, якщо це день із довгим вікном світла, а не обов’язково неділя. Також не відкладайте на потім, якщо можуть бути екстрені відключення.

Не готуйте відразу на п’ять днів. Спершу спробуйте на два-три дні. Це корисно, бо одну й ту саму їжу цілий тиждень їсти не хочеться. Коли зрозумієте, що кількаденний раціон наперед зручний, готуйте на триваліший період.

Складіть меню та список покупок. Список економить гроші й час, а ще страхує від зайвих походів у магазин, коли на вулиці небезпечно чи немає транспорту.

Ведіть простий планер. Додаток чи звичайний зошит, зручніше те, що під рукою без інтернету.

Реклама:

Якщо хочете їсти більше овочів і фруктів, нехай вони займають щонайменше половину того, що ви готуєте. Заморожені й консервовані підходять не гірше за свіжі, і зберігаються дуже довго.

Які продукти найкраще підходять для готування завчасно

Заплануйте час на похід до супермаркету чи на ринок. Беріть візок та звіряйтеся із заздалегідь підготовленим списком. Ось приклад продуктів, які можуть знадобитися:

Крупи та бобові

гречка

рис

пшоно

перловка

вівсянка

сочевиця

нут і квасоля (сухі або консервовані)

Білок

яйця (особливо варені)

куряче м’ясо та свинина на тушкування

тушонка

сало

сир кисломолочний, йогурт без цукру (для перших днів після заготовки)

горіхи й насіння (мигдаль, арахіс, волоські горіхи, гарбузове насіння, льон, чіа)

Овочі, що довго зберігаються

картопля

морква

буряк

капуста

гарбуз

цибуля

часник

Хрусткі овочі для перекусів

морква

селера

цвітна капуста

солодкий перець

Заморожені та консервовані овочі

горошок

суміші для рагу

кукурудза

квасоля стручкова

Фрукти за сезоном

яблука

груші

банани

цитруси

Для різноманітності смаку

олія

соуси

спеції

бульйонні кубики

томатна паста

Приготування їжі для блекаутів / Фото: depositphotos.com/jovannig

Що куди класти в холодильнику

Верхні полиці: готові страви, супи, порційні контейнери — там, де температура стабільніша.

Нижня полиця: сире м’ясо й птиця, у закритому контейнері або на піддоні, щоб сік не потрапив на інше.

Шухляди: овочі й зелень. Моркву, селеру й перець можна покласти у контейнер із паперовим рушником — він забирає вологу. Так само можна вчинити із листовою зеленню.

Дверцята: соуси, масло, консерви після відкриття. Тут найтепліше, тому краще не тримати молоко і яйця.

Хоча планування дня згідно з графіком є тривалим процесом, який потребує високої організації, записи будуть дуже помічними. Щоб підготуватися до тижня відключень, спробуйте почати з простого. Наприклад, у «вікно» зі світлом:

Реклама:

поставити готуватися борщ або суп

запекти курку з картоплею та овочами в духовці

зварити гречку і яйця

розкласти частину їжі в морозилку порціями

Якщо запаси вичерпалися за кілька днів, то серед тижня спробуйте додати свіжі овочі до готових заготовок, які лишилися, та відкрити закрутки, які довго стоять у спіжарці. Коли світла довго немає, готуйте холодні страви: салат з білковими продуктами, бутерброди, нарізані овочі, сирники, нічну вівсянку. Про меню під час блекаутів, яке можна готувати без світла, ми розповідали у матеріалі NV FOOD раніше.

Таким чином, навіть тривале відключення не залишить вас без повноцінного та збалансованого раціону.