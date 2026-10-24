Секрет досвідченого кухаря. Як очистити волоські горіхи без молотка й безладу на кухні

Очистити волоські горіхи, зберігши ядра цілими, можна без молотка та щипців.

Кухар і фуд-блогер Максим Мензак розповів на своєму YouTube-каналі, що для цього достатньо каструлі, окропу та близько п’яти хвилин. Гаряча вода робить шкаралупу податливішою, і горіхи розкриваються значно легше. Цей спосіб особливо зручний, якщо потрібно швидко обробити велику партію.

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Як це працює

Воду доводять до кипіння і занурюють у неї неочищені горіхи. Варити їх слід рівно п’ять хвилин, час від часу помішуючи, щоб вони прогрілися рівномірно. За словами кухаря, за цей час ядра не встигають розмокнути, а шкаралупа стає м’якшою.

Потім воду зливають через сито, а горіхи викладають на рівну поверхню й залишають остигати. Коли вони перестануть обпікати руки, достатньо злегка натиснути на середину шкаралупи, щоб вона розкрилася. Після цього видаляють внутрішні перегородки й дістають ядро цілим.

Заходи безпеки

Не варто наповнювати каструлю до країв: під час кипіння вода може виплеснутися. Горіхи краще опускати повільно, біля самої поверхні, щоб уникнути бризок. Зливаючи воду, слід використовувати прихватки й відвертати обличчя від пари, а дітей і домашніх тварин тримати подалі від плити. Гарячі горіхи не можна брати голими руками. Якщо шкаралупа не піддається, безпечніше скористатися ножем, спрямовуючи лезо від себе, замість того щоб тиснути із силою.

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Результат залежить від шкаралупи

Сам Мензак зізнається, що з першим горіхом без ножа не обійшлося, зате решту вдалося очистити значно легше. Результат залежить від товщини та міцності шкаралупи, тому для окремих плодів можуть знадобитися додаткові зусилля.

Головну перевагу цього методу автор вбачає у швидкості: ядра залишаються цілими, а шкаралупа не розлітається по кухні. Підготовлені горіхи підійдуть для випічки, десертів, салатів і домашніх солодощів.

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