Не оцтом єдиним. Прості способи очистити електрочайник від накипу
Очистити електрочайник від накипу простіше, ніж вам здавалося (Фото: NV via Gemini)
Електрочайник з часом вкривається накипом, що впливає і на його вигляд, і на якість води. Ось кілька простих способів, як швидко його очистити.
Електричний чайник необхідний чи не кожній родині, але після тривалого використання в ньому накопичується накип, що не тільки впливає на красу чайника, а й на якість води. Тому важливо його видалити? Ось кілька простих порад для порятунку вашого чайника.
Шість лайфхаків, щоб позбутися накипу з електрочайника
1. Лимон
Наріжте лимон скибочками, покладіть його в електричний чайник і залийте водою, щоб він занурився, тоді накип в чайнику природним чином відпаде після закипання води. Таким чином, вапняний наліт буде видалено, а в чайнику з’явиться аромат лимона.
2. Застарілий оцет
Налийте в чайник трохи старого оцту, який може покрити накип, потім закип’ятіть його, а потім дайте постояти ще пів години. Після того, як оцет розм’якшить наліт, його можна легко витерти рушником.
3. Холодна вода
Завдяки принципу теплового розширення та звуження накип відшаровується природним шляхом. Конкретні кроки: спочатку приготуйте миску з холодною водою, підключіть порожній чайник до джерела живлення для сухого кип’ятіння та вимкніть живлення, коли почуєте сильний звук у чайнику. Після цього налийте в каструлю холодної води, а потім повторіть цей процес приблизно 3−5 разів, щоб накип відпав сам.
4. Харчова сода
Посипте порошок харчової соди в електричний чайник, не нагріваючи його, і налийте в нього трохи води, замочіть на одну ніч, і накип на електричному чайнику можна видалити.
5. Шкірка картоплі
Помістіть картопляну шкірку в електричний чайник і додайте води, щоб вона покрила накип і картопляну шкірку, потім увімкніть живлення і дайте їй закипіти. Після цього перемішайте паличками протягом 5 хвилин і дайте постояти приблизно 20 хвилин, щоб накип розм’якшився, а потім протріть накип чистою тканиною, а потім промийте чистою водою.
6. Яєчна шкаралупа
Помістіть в електрочайник яйця або яєчну шкаралупу, потім налийте туди воду і дайте їй закипіти. Ви можете зробити це кілька разів, щоб накип на електрочайнику відпав і вода, яку ви п'єте, також не матиме специфічного запаху.