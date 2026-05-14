Не оцтом єдиним. Прості способи очистити електрочайник від накипу

Електрочайник з часом вкривається накипом, що впливає і на його вигляд, і на якість води. Ось кілька простих способів, як швидко його очистити.

Електричний чайник необхідний чи не кожній родині, але після тривалого використання в ньому накопичується накип, що не тільки впливає на красу чайника, а й на якість води. Тому важливо його видалити? Ось кілька простих порад для порятунку вашого чайника.

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Шість лайфхаків, щоб позбутися накипу з електрочайника

1. Лимон

Наріжте лимон скибочками, покладіть його в електричний чайник і залийте водою, щоб він занурився, тоді накип в чайнику природним чином відпаде після закипання води. Таким чином, вапняний наліт буде видалено, а в чайнику з’явиться аромат лимона.

2. Застарілий оцет

Налийте в чайник трохи старого оцту, який може покрити накип, потім закип’ятіть його, а потім дайте постояти ще пів години. Після того, як оцет розм’якшить наліт, його можна легко витерти рушником.

Електрочайник можна легко почистити від накипу / Фото: depositphotos/АІ

3. Холодна вода

Завдяки принципу теплового розширення та звуження накип відшаровується природним шляхом. Конкретні кроки: спочатку приготуйте миску з холодною водою, підключіть порожній чайник до джерела живлення для сухого кип’ятіння та вимкніть живлення, коли почуєте сильний звук у чайнику. Після цього налийте в каструлю холодної води, а потім повторіть цей процес приблизно 3−5 разів, щоб накип відпав сам.

4. Харчова сода

Посипте порошок харчової соди в електричний чайник, не нагріваючи його, і налийте в нього трохи води, замочіть на одну ніч, і накип на електричному чайнику можна видалити.

5. Шкірка картоплі

Помістіть картопляну шкірку в електричний чайник і додайте води, щоб вона покрила накип і картопляну шкірку, потім увімкніть живлення і дайте їй закипіти. Після цього перемішайте паличками протягом 5 хвилин і дайте постояти приблизно 20 хвилин, щоб накип розм’якшився, а потім протріть накип чистою тканиною, а потім промийте чистою водою.

Старий чайник може виглядати як новий / Фото: magnific

6. Яєчна шкаралупа

Помістіть в електрочайник яйця або яєчну шкаралупу, потім налийте туди воду і дайте їй закипіти. Ви можете зробити це кілька разів, щоб накип на електрочайнику відпав і вода, яку ви п'єте, також не матиме специфічного запаху.