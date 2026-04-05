Можна навіть кілька шматочків. Як не набрати зайві кілограми під час Великодня, не відмовляючись від паски

12 квітня православні християни святкуватимуть свято Великодня, яке неможливо уявити без щедро накритого столу з безліччю смаколиків. Ці страви спокушатимуть з'їсти більше, адже хочеться скуштувати все. Але як не набрати вагу під час свят?

При думці про Великдень на думку спадають асоціації на кшталт паски, яєць, ковбас, картопляного пюре чи шоколаду. Часто висококалорійні ласощі наповнюють великодній кошик, і вже зранку важко встояти та не скуштувати щось із принесеного. Ці смаколики висококалорійні, містять велику кількість жирів, солі та цукру. Тож вживання їх у великій кількості буде сильним навантаженням на шлунок, серце й судини та підвищуватиме рівень глюкози. Особливо це небезпечно для тих, хто щойно вийшов із посту, адже різке насичення важкою їжею нестиме за собою, здуття, печію, нудоту чи навіть загострення хронічних хвороб.

Реклама

І хоча вдома можуть бути салати та просто відварене філе, захочеться мати і те, й інше, і при цьому худнути, зберігати свою вагу або просто не переїдати. Наприклад, відмовитися від паски — звучить як погана ідея, яка потім призведе до зривів, тих же переїдань та обмежень. Анна Ліпова, сертифікована нутриціологиня, у своєму блозі в Instagram розповіла, що, як і будь-яку їжу, паску можна збалансувати у хорошому раціоні.

Вона пропонує чотири варіанти прийомів їжі, кожен з яких має шматок улюбленої випічки на свято, а також зберігає гарне співвідношення у необхідних макроелементах.

На сніданок нутриціологиня пропонує кілька скибочок домашньої ковбаси, половину авокадо з кунжутом, відварене яйце, свіжу зелень, редис та огірок, а також шматок паски з родзинками. Важливо, щоб порція не була великою, і в ній краще додати більше овочів, ніж випічки.

На обід Анна Ліпова радить кіноа, порцію салату, яка займає половину тарілки, запечене куряче філе, свіжі ягоди, як-от полуниця, овочі на кшталт огірка і той самий шматок паски.

Також передбачений перекус, теж з паскою. Там порізані свіжі фрукти, звичайно, краще сезонні, а також ягоди, як-от малина, лохина та полуниця, які подаються з грецьким йогуртом.

Вечеря складається з відвареної молодої картоплі з кропом, зелені, маринованого оселедця, а також салату зі свіжого гороху і томатів, приправленого олією. На десерт — шматочок паски, який можна з'їсти з чаєм.

Як не переїдати під час Великодня

Готовий раціон суттєво допоможе впоратися зі спокусою переїсти на свято. Утім, є деякі загальні поради, які допоможуть не лише на Великдень, а й загалом. Головна з них — ставитися до їжі більш свідомо та не «накидатися». Варто розуміти, коли ви ще хочете їсти, а коли вже не лізе, варто відкласти виделку. Кілька досліджень показують, що люди, які дотримуються усвідомленого харчування, рідше набирають вагу.

Реклама:

1. Ранок можна почати з білкових страв, які надовго насичують і дозволять не підходити до холодильника ще 4 години.

2. Їжте невеликими порціями та ретельно пережовуйте кожний шматочок. Це дозволить більше насолодитися смаком та відчути наповнення. Замість великих порцій покладіть менші. Якщо захочеться ще — можна буде докласи, але відразу об'ємна страва складе враження, що її всю потрібно доїсти. Замість великого шматка паски візьміть тонку скибочку (50−70 г). На одне приймання їжі виділіть 30−50 г ковбаси та сала.

3. Відкладайте задоволення також на потім. Не обов’язково відразу з'їдати випічку та десерт після основної страви. Можна повернутися до смаколиків через кілька годин, якщо виникне бажання. Чи зробити їх перекусом чи окремим чаюванням після обіду.

4. Основою тарілки має бути зелень, овочі та ягоди, до них додавайте білки, а потім жирну їжу. Також не забувайте про ферментовані продукти — вони містять пробіотики. Це може бути квашена капуста, квашена капуста та солоні огірки й помідори.

5. Не забувайте про рух. Прогулянки, легкі розминки чи навіть розтяжка та йога — гарний спосіб не лише пришвидшити метаболізм, а й поліпшити самопочуття.

6. Пийте 1,5−2 л чистої води і уникайте солодких напоїв. Вони є пустими кілокалоріями, які спровокують здуття та важкість. Стакан води перед прийомом їжі дозволить почуватися легше.

7. Включайте низькокалорійні продукти в основний прийом їжі. З'їжте печену картоплю замість картопляного пюре з маслом і сметаною. Додайте приготовані на пару овочі та 110−170 грамів шинки. Вся ідея полягає в тому, щоб замінити висококалорійні продукти на низькокалорійні.

Дотримуватися своїх цілей щодо ваги під час свят може бути складно, але за допомогою правильних стратегій цілком можливо залишатися здоровим, щасливим і уважним протягом усіх святкових днів.

Реклама: