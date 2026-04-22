Без хімії. 10 натуральних засобів для пригнічення апетиту, які можуть допомогти вам схуднути

Речовини для зниження апетиту можуть потрапити в організм разом з їжею або у вигляді добавок чи препаратів. Зверніть увагу на описи до кожного — деякі можуть мати потенційні серйозні побічні ефекти. Обов’язково консультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які добавки та препарати.

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1. Пажитник

Пажитник — це трава з родини бобових. Люди найчастіше використовують насіння рослини. В огляді 2024 року зазначається, що насіння пажитника може мати властивості, що пригнічують апетит, і може допомогти контролювати голод і зменшити споживання їжі. Це може бути пов’язано з тим, що насіння пажитника містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину, яка може посилити відчуття ситості та призвести до меншого споживання їжі. У дослідженні 2015 року дев’ять жінок вживали фенхель, пажитник або плацебо-чай перед відвідуванням фуршету. Порівняно з іншими учасниками, ті, хто пив чай з пажитника, мали: менший голод, менше бажання їсти, більше відчуття ситості. Однак, не було жодної різниці в кількості їжі, яку споживали групи. Крім того, це було невелике дослідження, і було незрозуміло, чи був ефект зумовлений клітковиною або іншими інгредієнтами пажитника. Потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити переваги пажитника для пригнічення апетиту.

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2. Глюкоманнан та інші в’язкі волокна

Харчові волокна, такі як глюкоманнан, можуть допомогти контролювати апетит і вагу. Глюкоманнан присутній у конжаку, крохмалистому коренеплоді, який використовують для виготовлення локшини та інших продуктів. Огляд 2020 року дійшов висновку, що споживання в’язких волокон, таких як глюкоманнан, може незначною мірою знизити масу тіла та інші показники жиру, особливо у людей з високою масою тіла, діабетом і метаболічним синдромом. Управління харчових добавок зазначає, що приймання до 15,1 г глюкоманнану на день протягом кількох тижнів, імовірно, є безпечним, хоча таблетки можуть становити небезпеку задухи. Під час прийому добавок глюкоманнану обов’язково випийте 1−2 склянки води, щоб запобігти задусі або закупорці стравоходу. Деякі люди також відчували рідкі випорожнення, метеоризм, діарею, запор і дискомфорт у животі як побічні ефекти.

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3. Гімнема Сильвестр

Гімнема сильвестр уже давно використовується в Індії як протидіабетичний засіб, а також може мати властивості проти ожиріння. Невелике дослідження 2020 року показало, що, порівняно з плацебо, вживання м’ятних цукерок, які містять Гімнему сильвестр, значно зменшило кількість шоколаду, який з'їли учасники дослідження. Однак необхідні подальші дослідження ефективності Гімнеми сильвестр для контролю ваги та апетиту. Рослина доступна у вигляді добавок.

4. Грифонія простолиста ( 5-HTP)

Грифонія простолиста — це рослина, яка містить 5-гідрокситриптофан (5-HTP), з'єднання, що перетворюється на серотонін у мозку. Згідно з дослідженням 2014 року, підвищення рівня серотоніну може допомогти придушити апетит. Дослідження 2020 року показує, що 5-HTP може допомогти людям подолати ожиріння, викликаючи відчуття ситості. Однак варто зазначити, що дослідження частково спиралося на старіші та дуже обмежені дослідження. Крім того, прийом добавок 5-HTP може збільшити ризик розвитку серотонінового синдрому, потенційно серйозного захворювання. Завжди консультуйтеся з лікарем перед використанням цих або інших добавок.

5. Caralluma fimbriata

Caralluma fimbriata може пригнічувати апетит і контролювати ожиріння. У невеликому дослідженні 2021 року 83 дорослих із надмірною вагою приймали добавки з екстрактом Caralluma fimbriata або плацебо протягом 16 тижнів. Наприкінці дослідження у тих, хто приймав екстракт Caralluma fimbriata, спостерігалося зниження споживання калорій і окружності талії. Вони також не набирали вагу, тоді як у групі плацебо вона зросла. В огляді 2021 року зазначалося, що приймання екстракту Caralluma fimbriata може зменшити окружність талії, але, здається, не впливає на масу тіла або ІМТ. Можливі побічні ефекти включають запор, діарею, нудоту і висип.

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6. Екстракт зеленого чаю

Він може бути ефективним для схуднення, серед інших переваг для здоров’я. Зелений чай містить дві сполуки, які можуть сприяти його втраті ваги: кофеїн і катехіни. Кофеїн є стимулятором, який збільшує спалювання жиру та пригнічує апетит, тоді як катехіни зеленого чаю, зокрема епігалокатехіну галлат (EGCG), можуть прискорити метаболізм та зменшити вміст жиру. Автори дослідження 2017 року зазначають, що вживання зеленого чаю з рівнем ЕГКГ від 100 до 460 міліграмів (мг) на день протягом 12 тижнів може допомогти зменшити масу тіла та жирову масу, тоді як додавання кофеїну в дозі від 80 до 300 мг/день може посилити ефект. Попереднє дослідження 2012 року виявило докази того, що вживання напоїв, які містять розчинну клітковину, ЕКГК та кофеїн, може зменшити схильність людей їсти більше під час наступного прийому їжі.

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7. Кон’югована лінолева кислота

Кон’югована лінолева кислота (CLA) — це тип жиру, який міститься в деяких тваринних жирах і у вигляді харчових добавок. Огляд досліджень 2015 року показує, що добавки CLA можуть допомогти поліпшити склад тіла та зменшити жирові відкладення й ожиріння, але потрібні додаткові дослідження.

8. Гарцинія камбоджійська

Гарцинія камбоджійська походить з однойменного фрукта, також відомого як Garcinia gummi-gutta. Шкірка цього фрукта містить високу концентрацію гідроксилимонної кислоти (HCA), яка може мати властивості для схуднення. Огляд 2022 року, що охопив вісім досліджень з даними 530 учасників, показав, що добавки гарцинії можуть зменшувати: масу тіла, відсоток жирової маси, обхват таліїю Однак, необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити безпеку та ефективність добавок гарцинії HCA для контролю ваги.

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9. Мате

Мате — це рослина, що походить із Південної Америки. Вона відома своїми енергетичними властивостями. Деякі дослідження засвідчили, що вживання капсул, які містять загалом 3 г мате щодня протягом 12 тижнів, може допомогти зменшити жирові відкладення та поліпшити співвідношення талії та стегон у людей з ожирінням. Ба більше, невелике дослідження 2017 року, проведене за участю 12 здорових жінок, засвідчило, що вживання 2 г мате перед 30-хвилинним велопробігом знижує апетит, а також покращує метаболізм, концентрацію і рівень енергії. Мате здається безпечним і, здається, не викликає жодних серйозних побічних ефектів. Однак, вживання мате дуже гарячим і повторне використання того ж листя може призвести до підвищеного ризику раку стравоходу та інших видів раку.

10. Кава

Дослідження показують, що кофеїн у каві може сприяти зниженню ваги шляхом збільшення спалювання калорій, прискорення розщеплення жирів, зниження апетиту. Здається, що вживання кофеїну за 0,5−4 години до їди може впливати на випорожнення шлунка, гормони апетиту і відчуття голоду. Проте зверніть увагу, що високе споживання кофеїну може підвищувати кров’яний тиск у деяких людей.

Пам’ятайте: перш ніж вживати будь-які добавки або змінювати раціон, варто проконсультуватися зі своїм лікарем щодо того, чи підходять вони вам і наскільки доцільним і безпечним для вас буде їх вживання.