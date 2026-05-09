Тертка — один із тих кухонних інструментів, про який згадують лише тоді, коли він перестає працювати так, як має.

Ще вчора вона легко справлялася з морквою чи сиром, а сьогодні замість акуратної стружки виходить волога маса, яку доводиться буквально виштовхувати з отворів. У більшості випадків це списують на «знос» і без зайвих роздумів купують нову. Але проблема не завжди настільки критична, як здається на перший погляд.

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Металеві краї отворів у тертці з часом справді втрачають гостроту. Це природний процес: постійне тертя, волога, миття, іноді — неправильне зберігання. До цього додаються мікродеформації, коли тонкі «пелюстки» металу, що фактично і виконують ріжучу функцію, трохи загинаються всередину. Саме через це продукт не ріже, а мне. Водночас у багатьох випадках ці краї можна частково повернути у робочий стан без спеціального обладнання.

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Найпростіший спосіб — акуратно «підняти» ріжучі кромки зсередини. Для цього підійде звичайний кухонний ніж із тонким лезом. Його вводять в отвір тертки з внутрішнього боку і легкими рухами проводять по краях, ніби повертаючи метал на місце. Це не класичне заточування у професійному сенсі, але така маніпуляція дає змогу відновити геометрію отворів, і тертка знову починає працювати помітно краще. Важливо не тиснути надто сильно, щоб не деформувати метал іще більше і не пошкодити інструмент.

Ще один популярний домашній прийом пов’язаний із використанням харчової фольги. Її зминають у щільну кульку і починають натирати так, ніби це продукт. М’який алюміній створює легкий абразивний ефект і водночас проходить крізь отвори, «чіпляючи» краї металу. Це допомагає частково очистити поверхню від нальоту і трохи підправити ріжучі елементи. Особливо помітний результат на дрібних тертках, де отвори швидше забиваються і втрачають ефективність.

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Існує і більш грубий, але інколи дієвий метод — використання металевого інструмента на кшталт викрутки. Її обережно вставляють у отвори і злегка прокручують, намагаючись повернути краї у правильне положення. Тут уже потрібна максимальна обережність: надмірне зусилля може не відновити, а остаточно зіпсувати тертку. До того ж є ризик поранитися, якщо працювати поспіхом.

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Важливо розуміти, що всі ці способи не перетворюють стару тертку на нову. Вони лише допомагають виграти час і зробити інструмент знову придатним до використання, якщо знос не критичний. Якщо метал уже сильно стертий або деформований, жодні домашні хитрощі не дадуть довготривалого результату. У таких випадках заміна — раціональніше рішення.

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Окрему роль відіграє догляд. Після кожного використання тертку варто ретельно мити, не залишаючи на ній залишків продуктів, і добре висушувати, щоб уникнути корозії. Саме ці дрібні звички значно довше зберігають гостроту, ніж будь-які екстрені «реанімаційні» методи.

Тож затуплена тертка — це не вирок, але й не дрібниця, яку варто ігнорувати. У більшості випадків її можна швидко «підбадьорити» підручними засобами, якщо діяти акуратно і розуміти, що саме ви робите. А далі або ви доглядаєте за інструментом регулярно, або повертаєтеся до цієї проблеми знову і знову.