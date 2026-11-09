Чоловіки, які споживають більше білка тваринного походження, можуть мати дещо нижчі показники тестостерону, ніж ті, у чиєму раціоні переважають рослинні джерела протеїну.

Такого висновку дійшли дослідники Університету Східної Фінляндії, які проаналізували харчові звички та гормональні показники понад 2500 чоловіків.

Результати опублікували в журналі International Journal of Food Sciences and Nutrition у вересні 2026 року. Наукова робота охопила 2546 чоловіків віком від 42 до 60 років, які брали участь у фінському дослідженні факторів ризику ішемічної хвороби серця. Вчені оцінювали харчування учасників за чотириденними щоденниками, а в зразках крові вимірювали концентрації загального тестостерону та глобуліну, що зв’язує статеві гормони (SHBG). Цей білок переносить статеві гормони в крові та впливає на їхню загальну концентрацію.

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Учасників розділили на чотири групи залежно від кількості білка тваринного та рослинного походження в раціоні. Виявилося, що чоловіки з найвищим споживанням тваринного білка мали в середньому на 1,2 нмоль/л нижчу концентрацію загального тестостерону, ніж ті, хто споживав його найменше. Натомість у групі з найвищим споживанням рослинного білка показник був на 1,1 нмоль/л вищим порівняно з чоловіками, які отримували найменше протеїну з рослинних джерел.

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Особливо цікаві результати отримали під час аналізу окремих продуктів. Більше молочного білка, зокрема з ферментованих молочних продуктів, було пов’язане з нижчими концентраціями загального тестостерону та SHBG. Споживання білка з м’яса асоціювалося зі зниженням SHBG, але не мало статистично значущого зв’язку із загальним тестостероном. Натомість рослинний білок із бобових, овочів, горіхів та інших джерел, крім зернових, був пов’язаний із вищими показниками тестостерону.

Важливо, що дослідники враховували вік, індекс маси тіла, особливості харчування, спосіб життя та інші чинники, які могли впливати на результати. Проте навіть після таких коригувань виявлені відмінності залишалися невеликими.

Чому рослинний і тваринний білок можуть мати різний зв'язок із тестостероном

Поки що вчені не мають однозначного пояснення отриманих результатів. Одна з можливих причин полягає в тому, що люди, які частіше споживають рослинний білок, зазвичай отримують більше клітковини та ненасичених жирів. Їхній раціон також може містити більше овочів, бобових, горіхів і насіння.

Натомість харчування з високою часткою деяких тваринних продуктів може супроводжуватися більшим споживанням насичених жирів. Однак ці особливості не пояснили всіх виявлених відмінностей. Серед інших можливих чинників дослідники розглядають особливості обміну речовин, регуляції інсуліну та запальних процесів.

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Окремої уваги заслуговує глобулін SHBG. Його концентрація впливає на показник загального тестостерону, оскільки гормон циркулює в крові як у зв’язаній, так і у вільній формі. Саме вільний тестостерон не зв’язаний із білками-переносниками й доступний для взаємодії з тканинами.

У дослідженні зв’язок із вільним тестостероном був менш послідовним, ніж із загальним. Вищий вміст рослинного білка з не зернових джерел асоціювався з вищим показником вільного тестостерону, тоді як більша частка тваринного білка порівняно з рослинним була пов’язана з нижчим. Це ще раз показує, чому загальну концентрацію гормону не варто автоматично прирівнювати до його біологічної активності.

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Чи потрібно чоловікам відмовлятися від м'яса та молочних продуктів?

Ні. Результати одного дослідження не є підставою виключати з раціону м’ясо, молоко, сир або йогурт. Автори роботи наголошують, що її дизайн не дозволяє встановити, чи справді джерела білка впливають на вироблення тестостерону або його дію в організмі. Є й інше суттєве обмеження: харчові звички учасників оцінювали у 1984−1989 роках. Отже, результати відображають особливості харчування чоловіків у Фінляндії кілька десятиліть тому, а їх не можна автоматично переносити на сучасні популяції з іншими харчовими звичками.

До того ж рівень тестостерону залежить від багатьох чинників, серед яких вік, надмірна маса тіла, метаболічне здоров’я, якість сну та загальний стан організму. Наприклад, дослідження, опубліковане в European Journal of Clinical Nutrition, також вивчало зв’язок між харчуванням і концентрацією статевих гормонів у чоловіків та показало, що значення може мати не лише кількість білка, а й склад жирів у раціоні.

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Тому практичніша стратегія — не відмовлятися від цілих груп продуктів, а урізноманітнювати джерела протеїну. Бобові, горіхи, насіння, цільнозернові продукти та овочі можуть доповнювати м’ясо, рибу, яйця й молочні продукти. Такий підхід допомагає отримувати різні поживні речовини та підтримувати збалансоване харчування.