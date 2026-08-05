Харчування не може зупинити старіння, але здатне суттєво вплинути на те, як саме воно проходитиме. Потреби організму у 25 років і після 60 — зовсім різні.

Якщо в молодості тіло активно нарощує кісткову масу та м’язи, то з віком на перший план виходять підтримка серця, профілактика остеопорозу, збереження когнітивних функцій і боротьба із хронічним запаленням.

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Саме тому сучасна нутриціологія дедалі частіше говорить не про «суперфуди», а про харчування протягом життєвого циклу. Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що здоровий раціон має змінюватися відповідно до віку, рівня фізичної активності та стану здоров’я, однак його основою в будь-якому періоді життя залишаються овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, горіхи та мінімально оброблена їжа.

Після 20 років: час закласти фундамент здоров'я

Після завершення підліткового віку організм ще продовжує активно формувати пікову кісткову масу. Саме від її запасу залежить ризик переломів через кілька десятиліть. Тому в цей період особливо важливими стають продукти, багаті на кальцій, білок та вітамін D. Насамперед це натуральний йогурт, кефір, кисломолочний сир, твердий сир, сардини, лосось, броколі, листова зелень та збагачені кальцієм рослинні напої. Академія харчування та дієтології США зазначає, що приблизно до 30 років людина накопичує найбільшу кількість кісткової тканини, а тому достатнє споживання кальцію та білка у молодому віці є інвестицією у здоров’я на десятиліття вперед.

Не менш важливими є складні вуглеводи — вівсянка, гречка, бурий рис, кіноа, квасоля та сочевиця. Вони забезпечують стабільний рівень енергії, підтримують концентрацію та сприяють розвитку здорової кишкової мікробіоти. Саме в молодому віці багато людей починають регулярно займатися спортом, тому організм також потребує достатньої кількості якісного білка. При цьому сучасні рекомендації ВООЗ наголошують, що білок має надходити як із тваринних, так і з рослинних джерел, а основу раціону повинні становити мінімально оброблені продукти.

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Після 30 років: час подумати про серце та печінку

Близько 30 років обмін речовин поступово починає сповільнюватися. Саме в цей період у багатьох людей з’являються перші ознаки підвищеного холестерину, жирової хвороби печінки або інсулінорезистентності. Одними з найцінніших продуктів стають жирна морська риба — лосось, скумбрія, оселедець і сардини. Вони містять омега-3 жирні кислоти EPA та DHA, які допомагають підтримувати здоров’я серцево-судинної системи, зменшують запальні процеси та позитивно впливають на роботу мозку. Американська кардіологічна асоціація рекомендує регулярно включати жирну рибу до раціону, а численні клінічні дослідження підтверджують користь омега-3 для профілактики серцево-судинних захворювань.

Не менш важливими є бобові. Вони містять одночасно рослинний білок, клітковину, магній та поліфеноли, які допомагають підтримувати здоровий рівень цукру й холестерину. Саме тому бобові залишаються одним із ключових компонентів середземноморської дієти, яку вже багато років визнають однією з найефективніших моделей харчування для профілактики серцево-судинних і метаболічних захворювань.

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Після 40 років: більше клітковини та антиоксидантів

Після сорока років ризик розвитку діабету другого типу, артеріальної гіпертензії та ожиріння починає зростати. Одночасно в організмі накопичується оксидативний стрес — процес, який пов’язують зі старінням клітин. Саме тому вчені рекомендують максимально збільшити частку різнокольорових овочів, ягід, фруктів, зелені, горіхів та оливкової олії.

Ягоди заслуговують окремої уваги. Чорниця, ожина, смородина, малина та лохина містять велику кількість антоціанів — природних поліфенолів, які асоціюються зі зменшенням запалення, покращенням функції судин та підтримкою когнітивного здоров’я. Систематичні огляди показують, що саме продукти, багаті на поліфеноли, є одним із найважливіших компонентів здорового старіння. Разом із ягодами до раціону варто регулярно включати волоські горіхи, мигдаль, насіння льону та чіа. Вони забезпечують організм корисними жирами, клітковиною та антиоксидантами, які підтримують здоров’я судин і мозку.

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Після 50 років: білок стає важливішим, ніж будь-коли

Після п’ятдесяти років людина природно починає втрачати м’язову масу. Цей процес називають саркопенією. Якщо нічого не змінювати у способі життя, щороку можна втрачати до 1% м’язової маси. Саме тому білкові продукти поступово стають одним із головних компонентів раціону. Йдеться не лише про курятину чи яйця. Особливо корисними вважаються риба, бобові, натуральний йогурт, кисломолочний сир, тофу та інші соєві продукти. Національний інститут старіння США рекомендує людям старшого віку робити акцент саме на поживних джерелах білка, поєднуючи рослинні та тваринні продукти.

Водночас дослідження останніх років показують, що користь приносить не надмірне споживання білка, а його достатня кількість у поєднанні з регулярними силовими вправами. Саме така комбінація допомагає довше зберігати силу, рівновагу та фізичну незалежність.

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Після 60 років: їжа має працювати на м'язи, мозок і кістки

У літньому віці організм гірше засвоює деякі поживні речовини, а ризик дефіциту білка, кальцію, вітаміну D та вітаміну B12 значно підвищується. Саме тому людям після 60 років варто регулярно їсти жирну морську рибу, яйця, кисломолочні продукти, ферментовані молочні продукти, горіхи, квасолю, сочевицю, зелені овочі та цільнозернові каші.

Особливу увагу вчені приділяють ферментованим молочним продуктам. Огляд, опублікований у журналі Aging Clinical and Experimental Research, показав, що натуральний йогурт і ферментовані сири можуть позитивно впливати не лише на здоров’я кісток, а й на серцево-судинну систему та обмін речовин завдяки поєднанню кальцію, білка та пробіотичних культур.

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Не менш важливими залишаються овочі. Вони допомагають підтримувати здорову мікробіоту кишківника, а достатня кількість клітковини пов’язана зі зниженням ризику закрепів, серцево-судинних захворювань і деяких видів раку. ВООЗ рекомендує дорослим щодня споживати щонайменше 400 грамів овочів і фруктів, а також близько 25 грамів клітковини.

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Найкраща дієта не змінюється з віком — змінюються лише акценти

Попри те що потреби організму у різні десятиліття життя відрізняються, наукові дослідження дивують своєю одностайністю. Незалежно від віку, найкращі результати для профілактики хронічних захворювань демонструють раціони, побудовані на принципах середземноморського харчування. Вони містять багато овочів, фруктів, бобових, цільнозернових продуктів, горіхів, оливкової олії та риби, водночас обмежуючи ультраоброблені продукти, надлишок цукру та червоного м’яса. Саме такий стиль харчування сьогодні вважається одним із найкраще досліджених способів підтримувати здоров’я мозку, серця, судин і кісток протягом усього життя.