Як довше зберегти банани свіжими та запобігти їхньому занадто швидкому дозріванню

Зберігання бананів свіжими довше допомагає зменшити харчові відходи та гарантує, що ви насолоджуватиметеся ними у момент їхньої пікової стиглості.

Банани мають короткий період, коли досягають пікової стиглості. Вони швидко змінюють колір зі злегка зеленого на жовтий, через що легко пропустити цей ідеальний момент. Хоча перестиглі банани добре підходять для смузі та випічки, такої як банановий хліб, їх використання у потрібний час може здатися боротьбою з часом. На щастя, кілька простих методів можуть допомогти продовжити термін їхнього зберігання та уповільнити процес дозрівання.

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Чому банани так швидко дозрівають

Якщо ви часто купуєте банани, ви знаєте, як швидко вони дозрівають. На цей процес впливає кілька факторів: коли ви їх купили, як довго вони пролежали на вашій стільниці за теплої кухонної температури та чи знаходяться вони поруч з іншими фруктами, що дозрівають. Основна причина, чому банани так швидко зріють, полягає в етилені - природному газі, який виробляє фрукт.

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Етилен — це рослинний гормон, який стимулює дозрівання фруктів. Стиглість банана на момент покупки визначає, як швидко він дозріватиме вдома. Зелені, жовті чи з коричневими плямами, банани виділяють етилен під час дозрівання. Стигліші виділяють більше, що може пришвидшити дозрівання тих, що ростуть поруч. Крім того, якщо банани зберігати при теплих температурах, це призведе до їх швидшого дозрівання.

Використовуйте холодильник з розумом

Зберігання бананів при кімнатній температурі допомагає їм продовжувати дозрівати після того, як ви принесете їх додому з продуктового магазину. Цей метод найкраще працює, якщо ви зазвичай купуєте зелені і хочете, щоб вони дозріли протягом кількох днів перед вживанням. Як тільки банани дозріють, перемістіть їх у холодильник, щоб уповільнити процес.

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Коли ви охолоджуєте банани, шкірка стає коричневою, оскільки вона чутлива до низьких температур. Однак фрукти всередині повинні залишатися цілими протягом кількох днів. Ви можете продовжити термін зберігання на пару днів, якщо зберігатимете їх у холодильнику, хоча вони виглядатимуть не так апетитно.

Тримайте банани подалі від інших фруктів

Багато продуктів, включаючи яблука, авокадо та помідори, виділяють етилен під час дозрівання. Коли ви зберігаєте банани поруч з фруктами, що виділяють етилен, ви прискорюєте процес дозрівання. Зберігання кількох фруктів разом при кімнатній температурі може скоротити їхній загальний термін придатності, включаючи банани.

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Щоб уповільнити дозрівання та зменшити кількість відходів, зберігайте фрукти окремо. Помістіть їх у різні миски, поставте на протилежних сторонах стільниці або чергуйте фрукти, які ви плануєте їсти щотижня.

Поради щодо зберігання для уповільнення дозрівання та продовження свіжості

Окрім зберігання бананів подалі від інших фруктів під час дозрівання та охолодження після, ось ще кілька стратегій.

Розділіть банани: Розділіть гроно, щоб зменшити накопичення етилену та сприяти більш рівномірному дозріванню.

Загорніть стебла: Після розділення загорніть стебла в харчову плівку або фольгу. Це уповільнює виділення етилену та допомагає затримати дозрівання, а також продовжує термін зберігання на кілька днів.

Тримайте стиглі та незрілі банани окремо: Уникайте зберігання стиглих бананів поруч із незрілими. Стиглі виділяють більше етилену, що може пришвидшити дозрівання зеленіших фруктів. Якщо ви регулярно запасаєтеся, зберігайте нові банани окремо, щоб запобігти їх занадто швидкому дозріванню.