Яблука залишаться свіжими до весни. Сім помилок під час зберігання, які можуть зіпсувати весь урожай

Сім помилок, через які яблука швидко псуються (Фото: ignartonosbg/pixabay)

Зберегти яблука свіжими до весни цілком реально, якщо правильно організувати їхнє зберігання. Однак кілька поширених помилок можуть призвести до того, що вже за кілька тижнів плоди стануть м’якими, втратять соковитість і почнуть гнити.

За умови дотримання необхідних вимог яблука можуть зберігати свіжість щонайменше два місяці. Водночас фахівці американських університетів зазначають, що окремі сорти можуть зберігатися від трьох до восьми місяців, пише Kerteszkedj .

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Сім помилок, через які яблука швидко псуються

1. Зберігання в теплі. Залишати яблука на кухонному столі або у вазі з фруктами — не найкраща ідея. За даними Університету штату Айова, за температури +10°C вони псуються у два-три рази швидше, ніж за температури, близької до нуля. Оптимальні умови — від 0 до +4°C. Для зберігання підійдуть холодильник, прохолодний льох або комора.

2. Занадто сухе повітря. Яблукам потрібна вологість близько 90−95%. У сухому приміщенні плоди швидко втрачають вологу, зморщуються і стають пухкими. Зберегти свіжість у холодильнику допоможуть перфоровані поліетиленові пакети, які утримують вологу та забезпечують вентиляцію.

3. Пошкоджені плоди в спільному ящику. Яблука з вм’ятинами, тріщинами та іншими пошкодженнями можуть виділяти більше етилену — газу, що прискорює дозрівання фруктів. Тому перед закладанням на зберігання врожай слід перебрати, а пошкоджені плоди використати найпершими. Раз на тиждень варто перевіряти запаси й видаляти плоди з ознаками псування.

4. Сусідство з овочами. Не рекомендується зберігати яблука поруч із картоплею та іншими овочами. Етилен, що вони виділяють, може прискорювати псування деяких продуктів. Крім того, фрукти здатні вбирати сторонні запахи. Фахівці Університету Пердью радять відводити для яблук окреме місце.

5. Миття перед зберіганням. На поверхні яблук є природний восковий шар, що допомагає утримувати вологу. Ретельне миття перед закладанням на зберігання може пошкодити цей захисний шар і скоротити термін збереження свіжості. Тому плоди краще мити безпосередньо перед вживанням.

6. Вплив морозу. Хоча яблукам потрібна прохолода, від'ємні температури можуть їм зашкодити. Приблизно за температури −1,5°C плоди починають замерзати, а після відтавання швидко псуються. Якщо врожай зберігається в неопалюваному приміщенні, важливо контролювати температуру та захищати ящики від сильних морозів.

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7. Невідповідний сорт. Не всі яблука однаково добре переносять тривале зберігання. Щільні плоди з міцною шкіркою зазвичай зберігаються довше, ніж м’які осінні сорти. Серед сортів, придатних для зимових запасів, фахівці називають Granny Smith, Fuji, Rome та Idared. Останній за належних умов може зберігати свіжість аж до весни.

Як подовжити термін зберігання яблук

Фахівці рекомендують розміщувати плоди в ящиках вільно, уникаючи сильного тиску одне на одного. Для додаткового захисту їх можна розділити папером або картонними перегородками.

Якщо яблука вже стали м’якими, але не мають ознак гнилі чи плісняви, їх можна використовувати для приготування компотів, пюре, випічки або запікання зі спеціями.

Головна умова тривалого зберігання — стабільна прохолодна температура, достатня вологість і регулярна перевірка врожаю.

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