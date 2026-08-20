Міф чи реальність. Чи справді яблучний оцет корисний для волосся

Розповідаємо, чи дійсно яблучний оцет може допомогти покращити стан волосся та як його застосовувати без шкоди для здоров'я.

Яблучний оцет — це рідина, що виготовляється шляхом ферментації яблук з живими культурами, мінералами та кислотами. Він може допомогти покращити здоров’я шкіри голови, зміцнити волосся та посилити блиск.

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Дехто вважає, що яблучний оцет може мати кілька переваг для волосся, таких як полегшення свербіння шкіри голови або зміцнення тонкого волосся. Однак важливо зазначити, що дослідження щодо користі яблучного оцту для здоров’я волосся дуже обмежені та неоднозначні.

Переваги яблучного оцту для волосся

Яблучний оцет є кислою речовиною, що містить велику кількість оцтової кислоти, яка надає їй сильний запах і смак. Волосся, яке виглядає тьмяним, ламким або кучерявим, як правило, має більш лужний рівень або вищий рівень pH. Використання кислої речовини може допомогти знизити pH та відновити баланс здоров’я волосся.

Яблучний оцтовий сироп має високий рівень Рh, тому може допомогти підвищити кислотність і знизити pH, що може сприяти гладкості, міцності та блиску волосся. Однак важливо зазначити, що жодне дослідження безпосередньо не вивчало роль яблучного оцту в регулюванні pH волосся.

Антимікробні властивості яблучного оцту

Це також популярний дезінфікуючий засіб для дому, який може знищувати кілька бактерій: кишкова паличка та кандида альбіканс. Це також може допомогти знищити золотистий стафілокок, що є однією з причин виникнення фолікуліту, захворювання волосся, яке може призвести до його випадіння.

Яблучний оцет може бути корисним при випаданні волосся / Фото: depositphotos/АІ

Дослідження припускає, що оцтова кислота в яблучному оцті має антибактеріальні, протигрибкові та антиоксидантні властивості, які можуть допомогти в лікуванні захворювань шкіри голови, таких як воші та свербіж. Вона також може допомогти прискорити загоєння ран та інфекцій.Однак важливо зазначити, що висококонцентровані розчини яблучного оцту також можуть пошкодити шкіру.

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Як використовувати яблучний оцет для волосся

Змішайте від 2 до 4 столових ложок яблучного оцту з 0, 5 л води. Після миття шампунем та кондиціонером рівномірно розподіліть суміш по волоссю, втирайте її в шкіру голови. Дайте настоятися пару хвилин. Промийте це. Спробуйте включити ополіскувач з яблучним оцтом до свого догляду за волоссям двічі на тиждень.