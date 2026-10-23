Впливає на судини. Вчені з’ясували, скільки води потрібно пити, щоб знизити ризик гіпертонії

23 жовтня, 20:30
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Як нестача води впливає на тиск і роботу серця (Фото: pixabay)

Як нестача води впливає на тиск і роботу серця (Фото: pixabay)

Достатнє споживання води допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск і роботу серцево-судинної системи.

Однак звична рекомендація випивати вісім склянок на день підходить не всім — потреба в рідині залежить від віку, фізичної активності та стану здоров’я.

Дослідження свідчать, що люди, які щодня випивають від шести до восьми склянок чистої води, рідше стикаються з підвищеним артеріальним тиском.

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У невеликому дослідженні за участю 55 здорових дорослих збільшення споживання води до восьми склянок на добу також супроводжувалося зниженням артеріального тиску. Однак для підтвердження цього ефекту необхідні додаткові дослідження.

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Як нестача води впливає на тиск

Зневоднення може порушувати роботу серцево-судинної системи. За нестачі рідини активізуються гормональні механізми, що спричиняють звуження судин, а також симпатична нервова система. Це може призвести до підвищення артеріального тиску.

У середньому жінкам рекомендують вживати близько дев’яти склянок напоїв на день, а чоловікам — 13. При цьому частину необхідної рідини організм отримує з овочів, фруктів та інших продуктів.

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Фахівці радять пити воду невеликими порціями протягом дня, особливо в спекотну погоду та під час фізичних навантажень. Світло-жовтий колір сечі вважається однією з ознак достатнього споживання рідини.

Водночас людям із захворюваннями нирок або серцевою недостатністю може знадобитися обмеження споживання рідини. Важливо пам’ятати, що вода не замінює ліків від гіпертензії, а оптимальний питний режим слід підбирати з урахуванням індивідуальних потреб організму.

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Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.

Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Дослідження Вода

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