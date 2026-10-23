Впливає на судини. Вчені з’ясували, скільки води потрібно пити, щоб знизити ризик гіпертонії

Як нестача води впливає на тиск і роботу серця (Фото: pixabay)

Однак звична рекомендація випивати вісім склянок на день підходить не всім — потреба в рідині залежить від віку, фізичної активності та стану здоров’я.

Дослідження свідчать, що люди, які щодня випивають від шести до восьми склянок чистої води, рідше стикаються з підвищеним артеріальним тиском.

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У невеликому дослідженні за участю 55 здорових дорослих збільшення споживання води до восьми склянок на добу також супроводжувалося зниженням артеріального тиску. Однак для підтвердження цього ефекту необхідні додаткові дослідження.

Як нестача води впливає на тиск

Зневоднення може порушувати роботу серцево-судинної системи. За нестачі рідини активізуються гормональні механізми, що спричиняють звуження судин, а також симпатична нервова система. Це може призвести до підвищення артеріального тиску.

У середньому жінкам рекомендують вживати близько дев’яти склянок напоїв на день, а чоловікам — 13. При цьому частину необхідної рідини організм отримує з овочів, фруктів та інших продуктів.

Фахівці радять пити воду невеликими порціями протягом дня, особливо в спекотну погоду та під час фізичних навантажень. Світло-жовтий колір сечі вважається однією з ознак достатнього споживання рідини.

Водночас людям із захворюваннями нирок або серцевою недостатністю може знадобитися обмеження споживання рідини. Важливо пам’ятати, що вода не замінює ліків від гіпертензії, а оптимальний питний режим слід підбирати з урахуванням індивідуальних потреб організму.