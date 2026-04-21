Цей базовий продукт призводить до набору ваги навіть якщо ви ним не переїдате

Дієтологи вже не вперше говорять про збільшення ваги тіла через надмірне споживання цього продукту, навіть якщо кількість спожитих кілокалорій у межах норми. Нове дослідження на мишах підтверджує це.

Нові дослідження на мишах показують, як вживання хліба може призвести до збільшення маси тіла та жирової маси, навіть якщо споживання калорій залишається на подібному рівні.

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Хліб є частиною щоденного раціону для багатьох українців. Він — «усьому голова», тож уявити борщ без пампушок чи шматочок сала без чорного хліба, або ж скибку сиру без тостового хліба на сніданок — складно. Утім, вживання більшої кількості пшеничного хліба, як дослідили вчені, пов’язане зі зменшенням витрати енергії. Це своєю чергою підштовхує метаболізм до стану, коли пріоритетом є накопичення жиру, навіть якщо калорії в раціоні залишаються на нормальному рівні.

Дослідження, проведене групою вчених з Осакського столичного університету в Японії, підкреслює, як вуглеводи можуть сприяти збільшенню ваги, а також надмірному споживанню жирів — на чому зазвичай зосереджуються дієтичні поради.

Це не перший випадок, коли дієтологи говорять про хліб і вуглеводи та їхній внесок у збільшення ваги, але не було проведено багато детальних досліджень щодо цього зв’язку — особливо щодо пшеничного борошна — або щодо того, що може відбуватися на метаболічному рівні.

Білий хліб у раціоні / Фото: KamranAydinov Freepik

«Ці висновки свідчать про те, що збільшення ваги може бути пов’язане не зі специфічним впливом пшениці, а скоріше з сильною перевагою вуглеводів і пов’язаними з цим метаболічними змінами», — зазначив дієтолог Шігенобу Мацумура з Осакського столичного університету.

Дослідники поставили експерименти, у яких лабораторним мишам давали вибір між їхнім звичайним, здоровим раціоном на основі злаків і простим хлібом, печеним пшеничним борошном або печеним рисовим борошном. Потім за мишами спостерігали, щоб перевірити їхню вагу і те, як їхні тіла спалювали калорії в стані спокою і під час активності. Використовуючи зразки крові, дослідницька група також вивчила рівні гормонів, цукру в крові та метаболітів у тварин, а аналіз тканин після експерименту оцінив експресію генів у печінці.

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Експерименти показали, що миші рішуче воліли переходити зі свого стандартного раціону на вуглеводні перекуси, що потім призводило до збільшення ваги та збільшення жирової тканини у мишей, особливо у самців.

Подальший аналіз і додаткові тести показали, що ці дві ключові зміни були викликані не переїданням або відсутністю фізичних вправ, а самими продуктами. У раціоні з пшеничного борошна спалювалося менше калорій загалом, тоді як гени, відповідальні за перетворення вуглеводів на жир, були активовані.

Інший додатковий тест, зосереджений на групі пшеничного борошна, показав, що коли дієта з кормом була відновлена, збільшення ваги припинилося і метаболічні зміни були повернуті назад.

Хліб з маслом / Фото: Freepik

«У майбутньому ми сподіваємося, що це стане науковою основою для досягнення балансу між „смаком“ і „здоров'ям“ у сферах дієтичних рекомендацій, харчової освіти та розробки продуктів харчування», — висловив надії Мацумура.

Ці висновки є ще одним доказом того, як те, що ми їмо, може викликати зміни в тому, як наш організм переробляє їжу і спалює калорії, які вона містить. У випадку з хлібом, схоже, він сповільнює метаболічний двигун організму. Хоча ймовірно, що подібні процеси відбуваються і в людей, це не підтверджено. Дослідники також планують експериментувати із ширшим вибором продуктів, щоб визначити, що саме в хлібі викликає таку реакцію. Також учені визнають, що різноманітні інші фактори також можуть впливати на те, як людський метаболізм реагує на їжу та напої, включно з віком і гормональними змінами.

Мацумура додав: «Ми також маємо намір дослідити, як такі фактори, як цільні зерна, нерафіновані зерна і продукти, багаті на харчові волокна, а також їхні комбінації з білками та жирами, методи обробки харчових продуктів і час споживання, впливають на метаболічні реакції на споживання вуглеводів».