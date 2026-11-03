До перших заморозків. На Черкащині продовжують збирати врожай популярної садової ягоди

На Черкащині через незвично теплу осінь продовжують збирати врожай ягід. Малини вродило так багато, що власники плантації запрошують усіх охочих самостійно зібрати врожай за символічну плату.

У селі Нова Дмитрівка на Черкащині на початку листопада досі дозріває малина. Завдяки теплій погоді сезон збору ягід, що розпочався ще в середині серпня, триває. Про це повідомляє «Суспільне Черкаси».

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За словами власника плантації Олександра Комиша, на початку сезону кущі постраждали від невеликих заморозків. Однак завдяки регулярному поливу та сприятливим погодним умовам рослини відновилися й продовжили плодоносити.

«Ми збираємо її із середини серпня й досі. Зараз погода сонячніша, тому малина фактично плодоноситиме до самих заморозків. Перший мороз може її трохи прихопити. А якби не було морозів у січні, вона була б і в січні, і в лютому. Ну, така вже це малина», — розповів фермер.

Зараз ягід так багато, що родина не встигає збирати їх самотужки. Щоб стигла малина не осипалася й не пропала, власники розмістили оголошення у Facebook, запросивши всіх охочих приїхати на плантацію та зібрати врожай за символічну плату.

«Тиждень йшли дощі, малина достигає, погода гарна — у тому сенсі, що немає сильного холоду. Ягоди поспіли, а ми просто не встигнемо зібрати все одразу. Тож придумали такий лайфхак: дали оголошення у Facebook, щоб люди приходили й самі збирали собі малину», — пояснив Олександр Комиш.

Однією з відвідувачок стала місцева жителька Юлія Заболотна, яка використовує ягоди для приготування тортів на замовлення. Жінка відзначила якість і аромат урожаю.

«Малина розкішна. І ароматна. Я постійно працюю з ягодами, тому справді розумію, що вона буде хорошою», — поділилася Юлія.

Малину в господарстві вирощують уже третій рік. Спочатку родина вирішила відмовитися від традиційного вирощування картоплі на користь ягідної культури. З часом ця справа перетворилася на невеликий сімейний бізнес.

Основну частину врожаю відвозять до Києва, де ягоди продають знайомим і сусідам. За словами зятя власника плантації Андрія Корпака, покупці особливо цінують цю малину за її розмір і солодкість.

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«Вона велика й солодка. Це великий плюс — малина не кисла. Ми привозимо майже весь урожай до Києва, і в нашому житловому комплексі, серед друзів, вона розходиться за пів дня. Її просто не залишається», — розповів Андрій.

Попри те, що вирощування малини потребує постійного догляду, поливу та підживлення, родина має намір продовжувати розвивати своє господарство.

Поки погода дозволяє, збирання ягід триває. Власники плантації сподіваються, що сезон триватиме до перших серйозних заморозків.

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