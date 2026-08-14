Не підвищуйте холестерин. Ці правила пиття кави допоможуть отримати найбільше користі від неї

Навіть такий невинний напій як кава може мати негативні наслідки після пиття. Як не перетворити чашку на джерело проблем зі здоров’ям?

Те, що ви п'єте, впливає на елементарні щоденні когнітивні задачі, як-от розв'язання проблем, запам’ятовування імен або просто зосередження під час тривалої зустрічі. Напої, до яких ви тягнетеся, можуть непомітно формувати те, наскільки добре ви думаєте та почуваєтеся. Кава також отримала своє місце в буденності людства не лише через смак, а й завдяки перевагам для мозку. Кава містить сполуки, які дослідники продовжують вивчати на предмет їхнього зв’язку з гострішим мисленням з часом. Ось які якості має кава:

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Джерело антиоксидантів: Напої, багаті на поліфеноли, такі як кава та чай, можуть допомогти протидіяти окислювальному стресу, пов’язаному з когнітивним старінням.

Низький вміст доданого цукру: Вибирайте варіанти, які мінімізують доданий цукор. Деякі консервовані напої мають додані інгредієнти, які можуть підтримувати когнітивне здоров’я, але вони також можуть бути переповнені цукром.

Помірний, стабільний кофеїн: Розумна кількість кофеїну може підтримувати бадьорість, тоді як дуже високі дози ризикують викликати нервозність, поганий сон та інші недоліки.

Утім, як і більшість продуктів, неправильне вживання може нашкодити організму. Кілька невеликих змін у вашому звичайному розпорядку кави можуть допомогти вам отримати максимальну користь для здоров’я від ранкової чашки.

1. Вживання кави ввечері

Вживання кави надто пізно ввечері може вплинути на ваш відпочинок вночі, порушуючи здатність організму заснути або підтримувати сон. Перед тим як пити, погляньте на годинник: дія кофеїну, який впливає на центральну нервову систему, може тривати кілька годин. Ба більше, дослідження показали, що вживання кави за шість годин до сну може порушити його якість. А за цим можуть слідувати відсутність профілактики захворювань, погіршений настрій, концентрація уваги та імунна функція. «Спробуйте перейти на каву без кофеїну після 14:00 або коли ви зазвичай відчуваєте післяобідній спад», — зазначила для Health Мелісса Прест, докторка медичних наук, представниця Академії харчування та дієтології.

2. Кава після пробудження

Це поширене правило, яке тим не менше найчастіше ігнорується. Кава після пробудження може перешкоджати аденозину, нейромедіатору, який впливає на циркадний ритм вашого організму (внутрішній 24-годинний годинник вашого тіла) та цикл сну-неспання. Щоб протидіяти цьому ефекту, спробуйте випити першу чашку кави через 60−90 хвилин після пробудження і після сніданку, рекомендує Деббі Петітпейн, представниця Академії харчування та дієтології. «Тим часом, пийте воду, отримуйте природне світло та трохи рухайтеся, щоб допомогти своєму тілу прокинутися природним шляхом. Ви можете виявити, що ваша кава діє ефективніше — і що вам потрібно її менше — просто змінивши час», — розповіла Петітпейн.

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3. Пиття кави замість обіду

Каву нерідко обирають як замінник їжі, будь то для схуднення або за особистими вподобаннями. Важливо те, що вона не містить достатньо поживних речовин, щоб її можна було вживати як замінник їжі. Щоб отримати користь, краще насолоджуватися чашкою кави за кілька годин після їжі для метаболічної користі та кращого контролю рівня цукру в крові. Для більшості людей споживання до 400 міліграмів (1−4 чашки на день) кофеїну є безпечним.

«Замість кави для післяобіднього підйому спробуйте перекусити білком та клітковиною, що забезпечить справжню енергію та допоможе стабілізувати рівень цукру в крові. Доповніть це склянкою води та, можливо, електролітами. Комбінація поживних речовин та гідратації забезпечить енергію на противагу стимулюючому ефекту кави, який може працювати проти вас», — порадила Кері Глассман, дієтологиня і засновниця Nutritious Life та Nutritious Life Studio.

4. Не кава, а десерт

Якісна кава зазвичай не потрбеє додатків, аби бути смачною. Утім, якщо ваші особисті вподобання схиляються до солодкої кави, не перевантажуйте її цукром. Це може різко збільшити загальний вміст цукру, що підвищує ризик високого кров’яного тиску (гіпертонії) та хронічних захворювань, таких як хвороби серця, рак та діабет.

Надлишок цукру також порушує баланс мікрофлори кишківника та може погіршити симптоми психічних захворювань. Крім того, дослідження показують, що споживання надмірної кількості доданого цукру сприяє збільшенню ваги та підвищує ризик ожиріння. Замінити білий цукор у каві можна на мед, фініковий сироп, стевію або чистий кленовий сироп.

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5. Вибір нефільтрованої кави

Порівняно з фільтрованою кавою, нефільтрована кава (френч-прес, турецька кава або еспресо) містить вищий рівень дитерпенів, зокрема кафестолу та кахвеолу, які пов’язані з підвищенням рівня «поганого» холестерину ЛПНЩ у крові. Це пов’язують з вищим ризиком інсульту та серцевого нападу. «По можливості, обирайте крапельну каву, приготовану за допомогою паперового фільтра. Залиште нефільтровану каву для вихідних або особливих випадків, якщо ви контролюєте свій холестерин», — порадила Прест.