Про важливість води ми чуємо з ясель, адже вона необхідна майже для всіх функцій в організмі людини. Але що буде, якщо не пити її десятиліттями років?

Американський мільярдер-інвестор Воррен Баффет не п'є звичайної води протягом 48 років, віддаючи перевагу вишневій кока-колі. Про це повідомило видання NDTV з посиланням на подкаст мільярдера і керівника хедж-фонду Білла Екмана, який згадав розмову з Баффетом. Екман розповів, що коли він запропонував Баффету негазовану або газовану воду під час вечері, чоловік відмовився. Баффет розповів Екману, що не пив води майже п’ять десятиліть. Замість цього він віддав перевагу своєму улюбленому напою Cherry Coke.

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Воррен Баффет відомий своєю прихильністю до газованих напоїв, адже споживав близько п’яти банок Coca-Cola на день, що складає чверть його добової калорійності в раціоні. Але наскільки здорова ця звичка?

Коли організм не отримує достатньо рідини, він зневоднюється. Ви відчуваєте спрагу, головний біль, втому, запаморочення та сухість у роті. Про те, скільки води потрібно пити людині на день, NV FOOD розповідав у попередньому матеріалі. Недостатня кількість рідини загрожує такими симптомами:

Камені в нирках

Ниркам необхідна вода для фільтрації продуктів життєдіяльності з крові та виведення їх із сечею. Нестача провокує збільшення ризику утворення каменів у нирках.

Запор

М’якість випорожнення також залежить від води. Низьке споживання рідини змушує товсту кишку поглинати більше води з відходів, роблячи стілець твердішим і складнішим для проходження. Це може призвести до запору, здуття живота та дискомфорту.

Дратівливість і низька концентрація

Так, вода впливає і на настрій, адже навіть легке зневоднення може впливати на функціонування мозку. Вода важлива для підтримки нормального кровообігу та функціонування клітин мозку. Людина може відчувати труднощі з концентрацією уваги, дратівливість, головні болі та зміни настрою.

Чи можуть напої замінити воду

Непиття води не означає, що людина зневоднена, оскільки інші напої, як-от молоко, чай та кава, підвищують кількість рідини. Однак регулярна заміна води солодкими напоями, такими як кока-кола, може мати інші наслідки для здоров’я.

Щоденне споживання газованок водночас може відразу вплинути на організм кількома способами. Ви помітите сплеск енергії від цукру, адже прості вуглеводи швидко всмоктуються в кров. Але, як і різкий сплеск, ви отримаєте і різкий спад енергії, і захочеться отримати чергову дозу солодкої води. Такі напої можуть негативно впливати і на шлунок: здуття живота та гази від карбонізації, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, біль у животі, діарею та запор. Також регулярне споживання великих кількостей може збільшити загальне споживання калорій та призвести до збільшення ваги, ожиріння та підвищення ризику розвитку цукрового діабету 2 типу.

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Тому важливість води важко переоцінити: вона складає значну частину людського організму і необхідна для підтримки нормальних функцій організму. Чиста вода залишається одним із найкорисніших способів задовольнити ваші потреби в рідині.