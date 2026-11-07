Для серця та судин. Вчені назвали оптимальну добову порцію волоських горіхів і фундука
Як щоденна порція горіхів впливає на здоров’я серця (Фото: fotoblend/pixabay)
Волоські горіхи та фундук можуть стати корисним доповненням до щоденного раціону. Вони містять ненасичені жирні кислоти, вітаміни та мінерали, що підтримують здоров’я серця і судин. Однак через високу калорійність важливо дотримуватися міри.
Експерти розповіли, скільки горіхів варто з'їдати щодня, щоб отримати максимальну користь.
Згідно з рекомендаціями французької Національної програми харчування та здоров’я (PNNS), оптимальна щоденна порція горіхів становить 20−30 г. Це приблизно 5−7 половинок волоського горіха або 15−20 горіхів фундука.
Дослідження вчених Імперського коледжу Лондона показало, що вживання близько 28 г горіхів на день пов’язане зі зниженням ризику ішемічної хвороби серця та інших серцево-судинних захворювань. Водночас горіхи є досить калорійними, тому фахівці рекомендують враховувати їхню енергетичну цінність у загальному раціоні.
Чим корисні волоські горіхи та фундук
Волоські горіхи є джерелом рослинних омега-3 жирних кислот, які допомагають підтримувати нормальну роботу серцево-судинної системи. Вони також містять антиоксиданти, що захищають клітини від окисного стресу.
Фундук багатий на олеїнову кислоту та вітамін Е. Ці речовини сприяють підтримці здоров’я судин і захисту клітин від пошкоджень. Крім того, обидва види горіхів містять клітковину, магній, марганець і мідь, необхідні для нормального обміну речовин.
Як правильно їсти горіхи
Фахівці радять надавати перевагу несолоним горіхам без додавання цукру. Їх можна вживати сирими або злегка обсмаженими, уникаючи тривалої обробки за високих температур.
Горіхи чудово поєднуються з вівсянкою, натуральним йогуртом, сиром та овочевими салатами. Невелика жменя також стане поживним перекусом між основними прийомами їжі.
Водночас не варто збільшувати порцію заради додаткової користі. Достатньо 20−30 г на день, щоб збагатити раціон корисними жирами, вітамінами та мінералами. Людям з алергією на горіхи слід уникати продуктів, що викликають реакцію.
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