Одна жменя щодня. Іспанські вчені виявили зв’язок між вживанням горіхів та емоційним станом

Волоські горіхи можуть не лише підтримувати здоров’я серця та мозку, а й позитивно впливати на емоційний стан.

Іспанські вчені виявили зв’язок між регулярним вживанням цього продукту та покращенням настрою. Результати дослідження опубліковано в науковому журналі Food & Function.

Реклама

У дослідженні взяв участь 31 здоровий доброволець віком від 20 до 35 років. Протягом восьми тижнів учасники щодня вживали по 40 грамів волоських горіхів.

Після завершення експерименту вчені зафіксували покращення показників настрою. Крім того, в учасників зросла концентрація 5-HIAA у сечі — речовини, що утворюється під час розпаду серотоніну, який відіграє важливу роль у регуляції емоційного стану.

Дослідники виявили, що вищий рівень 5-HIAA пов’язаний із кращими показниками настрою. Однак вони наголошують, що отримані результати не доводять прямого впливу волоських горіхів на вироблення серотоніну в мозку.

Чому волоські горіхи можуть покращувати настрій

Науковці припускають, що потенційна користь волоських горіхів для емоційного стану може бути пов’язана з їхнім складом. Вони містять омега-3 жирні кислоти, триптофан, клітковину та поліфеноли.

Зокрема, триптофан необхідний організму для синтезу серотоніну, а поліфеноли мають антиоксидантні властивості. Клітковина підтримує здоров’я кишкового мікробіому, який також може впливати на роботу нервової системи через зв’язок між кишечником і мозком.

Водночас автори дослідження зазначають, що точний механізм можливого впливу волоських горіхів на настрій поки що залишається невідомим.

Скільки волоських горіхів потрібно їсти на день

Під час дослідження учасники щодня з'їдали 40 грамів волоських горіхів — приблизно одну велику жменю очищених ядер.

Таку кількість можна включити до щоденного раціону, додаючи горіхи до каш, салатів чи йогуртів або вживаючи їх як перекус.

Утім, науковці застерігають від передчасних висновків. Дослідження проводилося за участю невеликої групи людей, тому для підтвердження зв’язку між споживанням волоських горіхів і покращенням емоційного стану необхідні додаткові наукові дані.

Реклама:

В українському стилі: марципан з волоського горіха Класичний марципан готується з коштовного мигдалевого борошна, та й і сам мигдаль є досить дорогим горіхом. В Україні він не росте, зате росте інший, не менш смачний та корисний горіх — волоський. Перейти до рецепту

Паштет без м'яса: рецепт з волоських горіхів Це ситний, апетитний паштет, який готується без зусиль і швидко. Вам потрібно лише почистити горіхи та підготувати кілька інших інгредієнтів - і готово. Перейти до рецепту

Домашній хліб із горіхами: теплий символ затишку та щедрості до Горіхового Спасу Домашній хліб - це не просто їжа, це маленький ритуал, спосіб сповільнитися і подарувати собі затишок. Особливо, якщо йдеться про зерновий хліб із волоськими горіхами - ситний, ароматний і корисний. Перейти до рецепту