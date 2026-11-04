Страва, що розчулила до сліз. Володимир Ярославський зіграв самого себе у Котляревському і прокоментував свою появу

Відомий шеф-кухар зіграв самого себе в новому серіалі Котляревський. Розповів, які страви здатні розчулити його до сліз, хто зазвичай готує вдома та чим особлива його домашня кухня.

Кажуть, що шлях до серця лежить через шлунок. Та що робити, коли воно належить шеф-кухарю? Догодити тому, хто постійно оцінює страви з професійної точки зору — завдання не з легких. Однак Володимир Ярославський, якого можете побачити в серіалі Нового каналу Котляревський, запевняє: спокійно реагує, коли рідні стають до плити замість нього.

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«Ну звісно! Але частіше змушують мене, щоб зняти сторіз одразу, аби було веселіше. Але готують! — додає шеф-кухар. — І, звісно, я їм із задоволенням. Бо знаю, наскільки це багато праці. Починаючи від ідеї, купівлі продуктів, самого приготування, прибирання. Скільки ж вкладають турботи в цю страву! Тому з превеликою насолодою зʼїдаю все».

Зйомки нового українського телесеріалу Котляревський / Фото: Надано Новим каналом

Він додає, що в його сім'ї намагаються зберігати традиції й ділитися ними з наступним поколінням! «Бо смаки і вподобання змінюються. Та й ми вже не їмо стільки сала, смаженого, жирного. Однак наші традиції живі, поки живі ми, — каже Володимир Ярославський. — Зокрема, памʼятаю, що рецептом вареників на пару ділилася бабуся. А от мамин Наполеон я вже змінив!».

Він додає, що у свої 47 років не дуже памʼятає саме страви з дитинства. «Пригадую, як бабуся дуже смачно готувала! Ті ж вареники на пару, а на другий день смажила їх. Як робила суп з галушками, пиріжки з тушкованою капустою, борщ з лободи, дуже пухкі оладки! І як я сам збивав масло. Але чи повертає мене це в дитинство? Навряд, — каже Володимир. — Бо саме моменти, а не страви запамʼятовуються. Знаєте, як у мультфільмі Рататуй: певна обстановка, історія, антураж, настрій, інгредієнт спрацьовують, і тоді одразу сльози навертаються, говорити не можеш. Якось на МастерШеф десерт нагадав мені молозиво, яке вже роками не їв. І бац! Я знову в тому моменті».