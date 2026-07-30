Нове дослідження. Вживання вода під час їжі може змусити з'їсти більше

Багато років дієтологи радили випивати склянку води перед або під час їжі, щоб швидше відчути ситість і з'їсти менше.

Та нове дослідження американських учених ставить під сумнів одну з найпоширеніших порад щодо контролю апетиту. Виявилося, що під час самого прийому їжі вода може не зменшувати, а навпаки — збільшувати кількість з'їденої їжі.

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Втім, поспішати відмовлятися від склянки води за обідом не варто. Автори роботи наголошують: дослідження було невеликим, а отримані результати свідчать лише про зв’язок, а не доводять, що саме вода змушує людей переїдати. Крім того, висновки стосуються лише пиття під час їжі, а не до або після неї.

Вчені проаналізували, як люди їдять і п'ють одночасно

Дослідники з Cornell University та Pennsylvania State University об'єднали результати двох раніше проведених рандомізованих перехресних досліджень, у яких взяли участь 86 здорових дорослих. Учасникам пропонували обід із яловичого чилі або курки тікка масала та дозволяли їсти стільки, скільки вони хотіли. Під час трапези всі пили воду, а процес прийому їжі записували на відео.

Після цього дослідники детально проаналізували:

скільки води випив кожен учасник;

розмір кожного ковтка;

швидкість пиття;

як часто люди чергували шматок їжі з ковтком води;

загальну кількість з'їденої їжі.

Саме така детальна оцінка дозволила звернути увагу не лише на кількість випитої води, а й на особливості харчової поведінки.

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Чим більше води під час їжі — тим більше їжі

Результати виявилися несподіваними.Вчені встановили, що люди, які випивали більше води під час прийому їжі, у середньому також з'їдали більше. Зокрема:

кожні додаткові 100 г води були пов’язані приблизно з 39 г додаткової їжі;

це еквівалентно приблизно 49 додатковим кілокалоріям;

що частіше людина чергувала шматок їжі з ковтком води, то більшою була загальна кількість спожитої їжі — кожне таке чергування асоціювалося приблизно з 4,4 г додаткової їжі.

Автори підкреслюють: це не означає, що вода автоматично змушує переїдати. Дослідження виявило статистичний зв’язок, але не встановило причинно-наслідкового ефекту.

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Чому вода може продовжувати апетит

Учені припускають, що пояснення пов’язане з явищем, яке називається сенсорно-специфічним насиченням (sensory-specific satiety). Коли людина довго їсть одну й ту саму страву, її смак поступово здається менш привабливим. Саме тому апетит природно згасає ще до того, як шлунок повністю наповниться. Вода може частково «оновлювати» смакові відчуття між укусами. Через це страва довше залишається приємною на смак, а людина продовжує їсти. Крім того, вода зволожує ротову порожнину, полегшує пережовування та може прискорювати ковтання. Усе це потенційно сприяє більшому споживанню їжі, хоча механізми ще потребують подальшого вивчення.

Це не суперечить пораді пити воду перед їжею

На перший погляд результати можуть здатися дивними, адже раніше багато досліджень демонстрували, що вода допомагає контролювати вагу. Насправді суперечності немає. Попередні роботи переважно оцінювали вживання води за 20−30 хвилин до прийому їжі, а не під час нього. Вважається, що вода, випита заздалегідь, тимчасово збільшує об'єм вмісту шлунка і може сприяти швидшому виникненню відчуття ситості у деяких людей. Водночас нове дослідження аналізувало зовсім іншу поведінку — регулярне чергування шматків їжі з ковтками води. Саме тому ці результати не варто розглядати як доказ того, що вода загалом сприяє набору ваги.

Чи означає це, що під час їжі не можна пити

Ні. Учені наголошують, що дослідження не дає підстав рекомендувати людям відмовлятися від води за обідом чи вечерею. По-перше, у роботі взяли участь лише 86 осіб, тому її результати потрібно підтвердити у більших дослідженнях. По-друге, учасники їли конкретні страви в лабораторних умовах. У реальному житті люди споживають різні продукти, харчуються в іншому темпі та перебувають під впливом багатьох чинників, які також визначають апетит.

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Крім того, численні дослідження показують, що достатнє споживання води залишається важливою складовою здорового способу життя. Вода необхідна для нормального травлення, транспорту поживних речовин, регуляції температури тіла та роботи нирок.

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Якщо ваша мета — контролювати апетит, варто звертати увагу не лише на кількість випитої води, а й на загальний темп харчування, розмір порцій та усвідомленість під час їжі. Самі автори дослідження наголошують: необхідні масштабніші роботи, щоб зрозуміти, чи дійсно зміна питної поведінки може впливати на кількість спожитих калорій у повсякденному житті.