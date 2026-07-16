Скільки насправді коштує власний город і чи можна на ньому заощадити

Чи варто заводити город у 2026 році? (Фото: serenaste/pixabay)

Власний город традиційно вважається одним зі способів скоротити витрати на продукти. Проте фахівці радять дивитися на ситуацію ширше: окрім вартості насіння, необхідно враховувати витрати на підготовку ділянки, полив, добрива, інвентар та власний час.

Засновниця бренду Кучерява фермерка Катерина Олійник у коментарі УНІАН розповіла, скільки коштує облаштувати город із нуля, які витрати часто недооцінюють новачки та в яких випадках вирощування овочів справді може бути вигідним.

Реклама

У скільки обійдеться старт

За словами експерта, спершу варто визначити мету: чи потрібен город виключно для сім'ї, чи планується продаж частини врожаю, чи йдеться про створення невеликого фермерського господарства. Від цього безпосередньо залежить обсяг початкових вкладень.

Олійник зазначає, що власний урожай далеко не завжди означає економію.

«Якщо врахувати всі витрати, вирощування овочів не можна назвати дешевим. Проте за певних умов витрати все ж таки можна скоротити».

Багато що залежить від того, що вже є в господарстві. Якщо ділянку підготовлено, є інструменти та система поливу, а також можливість використовувати органічні добрива власного виробництва, витрати будуть значно меншими.

Зовсім інша ситуація — коли город доводиться створювати з нуля. За оцінкою фермерки, облаштування ділянки площею близько десяти соток може коштувати від 5 тис. до 90−100 тис. грн залежно від стану землі та рівня оснащення.

При цьому саме насіння становить лише незначну частину бюджету — менш як 10%. Основні витрати припадають на підготовку ґрунту, полив, обладнання та добрива.

Чому не варто заощаджувати на підготовці

Перед початком сезону фахівець рекомендує провести аналіз ґрунту. Це дозволить визначити, яких елементів йому бракує, та уникнути зайвих витрат на невідповідні підживлення.

Для підвищення родючості Олійник радить використовувати компост, деревну золу та натуральні рослинні настої. Якщо ж ділянку раніше активно обробляли хімічними препаратами, варто відновити ґрунтову мікрофлору за допомогою спеціальних біологічних засобів.

Навіть за умови грамотної підготовки повністю усунути ризики неможливо. Погодні умови, хвороби рослин і нестача окремих мікроелементів можуть суттєво вплинути на майбутній урожай.

Реклама:

Фермер наводить як приклад власний досвід вирощування перцю. Перший сезон виявився успішним завдяки родючому ґрунту, сприятливим погодним умовам і відсутності хвороб. Однак згодом рослини почали втрачати листя та зав’язь. Причиною виявився дефіцит кальцію, який спочатку сприйняли за хворобу. Виправити ситуацію допомогли поради досвідченіших аграріїв.

У скільки може обійтися власний город / Фото: charloisporto/pixabay

Які культури вигідніше вирощувати

За словами експерта, універсального переліку найприбутковіших овочів не існує. Усе залежить від погодних умов, урожайності сезону та ситуації на ринку.

У окремі роки вартість деяких овочів знижується настільки, що купувати їх вигідніше, ніж вирощувати власноруч. Так, минулого сезону кабачки продавалися за мінімальними цінами через високий урожай і слабкий попит.

Якщо ж несприятлива погода призводить до дефіциту продукції, ціни, навпаки, стрімко зростають, а власний урожай стає ціннішим.

Водночас фахівець нагадує: кошти, необхідні для облаштування городу, нерідко дають змогу придбати значний запас сезонних овочів і фруктів, які можна зберегти на зиму шляхом заморожування або консервування.

Що зрештою вигідніше

Катерина Олійник наголошує, що вирощування овочів — це завжди не лише фінансові вкладення, а й час, фізична праця та готовність брати на себе всі ризики.

Сучасні технології, зокрема автоматичний полив і садова техніка, здатні полегшити догляд за рослинами, проте потребують додаткових інвестицій.

На думку фермерки, сьогодні чимало людей повертаються до домашнього городництва не стільки заради економії, скільки заради якісних продуктів, можливості більше часу проводити на природі та задоволення від самого процесу.

Реклама:

Саме тому відповідь на запитання, чи вигідно мати власний город, залежить від того, що вважати головним критерієм. Якщо оцінювати виключно фінансовий бік, то домашній урожай не завжди перевершує магазинні овочі. Проте, якщо брати до уваги якість продуктів, контроль за процесом їх вирощування та особисте задоволення, переваги власної ділянки стають значно очевиднішими.