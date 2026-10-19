Не чеддер і не моцарела. Які вітчизняні сири є найкращими і чи виграють українці закордонні конкурси — суддя World Cheese Awards
Оксана Чернова, голова ProCheese Academy (Фото: NV/Олександр Мєдвєдєв)
Оксана Чернова, голова ProCheese Academy і перша українка, що стала суддею престижного сирного конкурсу World Cheese Awards, розповідає NV про успіхи і невдачі вітчизняного сироваріння.
Скажіть: «Сheese». Це найпростіший спосіб хутко повісити собі на обличчя посмішку. Але любимо ми cheese, тобто сир, не за це. Чи не лише за це. Згідно з даними Grand View Research (американська консалтингова компанія, що спеціалізується на маркетингових дослідженнях), глобальний ринок крафтових сирів в 2023 році оцінювався в $36,7 млрд і прогнозується, що до 2030 року він виросте до $40 млрд. Це не захмарні суми, але здорова ніша, що працює на культурний і гастрономічний імідж багатьох країн.
Отже Оксана Чернова, голова ProCheese Academy (український приватний навчальний заклад, що готує сирних сомельє та чизмонгерів), збирає команду вітчизняних виробників крафтового сиру на міжнародний конкурс, який відбудеться в Іспанії з 12 по 15 листопада. Щоправда її сир з присмаком війни. «У нас три тижні тому склад розбомбили», — жаліється амбасадорка української сирної культури в Guilde Internationale des Fromagers, міжнародній некомерційній організації, яка об'єднує професіоналів та поціновувачів сирів. І ніякого сирного перемир’я Чернова не очікує.
Її, першу українку-суддю на World Cheese Awards, наймасштабнішому сирному конкурсі світу, що проходить з 1988 року, ще можна залякати, але неможливо зупинить. Ані її, ані тих сироварів, які готуються вибороти на цьому конкурсі «золоті», «срібні» чи хоч «бронзові» медалі.
NV поговорив з Оксаною Черновою про найкращі українськи сири, тренд на автентичність, яку шанують в усьому світі, а також розпитав, чим українські сировари можуть здивувати світ і чим саме українські виробники цікаві європейцям. Відповідь кореспонденту NV не сподобалася.
— Це напевно не дуже приємно звучить, але для багатьох закордонних інституцій, Україна зараз цікава, як дослідницький майданчик, — відповіла Чернова.
— Як це виглядає?