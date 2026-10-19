Скажіть: «Сheese». Це найпростіший спосіб хутко повісити собі на обличчя посмішку. Але любимо ми cheese, тобто сир, не за це. Чи не лише за це. Згідно з даними Grand View Research (американська консалтингова компанія, що спеціалізується на маркетингових дослідженнях), глобальний ринок крафтових сирів в 2023 році оцінювався в $36,7 млрд і прогнозується, що до 2030 року він виросте до $40 млрд. Це не захмарні суми, але здорова ніша, що працює на культурний і гастрономічний імідж багатьох країн.

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Отже Оксана Чернова, голова ProCheese Academy (український приватний навчальний заклад, що готує сирних сомельє та чизмонгерів), збирає команду вітчизняних виробників крафтового сиру на міжнародний конкурс, який відбудеться в Іспанії з 12 по 15 листопада. Щоправда її сир з присмаком війни. «У нас три тижні тому склад розбомбили», — жаліється амбасадорка української сирної культури в Guilde Internationale des Fromagers, міжнародній некомерційній організації, яка об'єднує професіоналів та поціновувачів сирів. І ніякого сирного перемир’я Чернова не очікує.

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Її, першу українку-суддю на World Cheese Awards, наймасштабнішому сирному конкурсі світу, що проходить з 1988 року, ще можна залякати, але неможливо зупинить. Ані її, ані тих сироварів, які готуються вибороти на цьому конкурсі «золоті», «срібні» чи хоч «бронзові» медалі.

NV поговорив з Оксаною Черновою про найкращі українськи сири, тренд на автентичність, яку шанують в усьому світі, а також розпитав, чим українські сировари можуть здивувати світ і чим саме українські виробники цікаві європейцям. Відповідь кореспонденту NV не сподобалася.

— Це напевно не дуже приємно звучить, але для багатьох закордонних інституцій, Україна зараз цікава, як дослідницький майданчик, — відповіла Чернова.

— Як це виглядає?