Вівсянка має репутацію джерела поживних речовин, але не всі продукти на її основі однакові. Від теплої миски вівсянки до хрусткої граноли та батончиків-перекусів, овес представлений у багатьох формах, кожна з яких має свої переваги для здоров’я.

Чому овес вважається корисним продуктом

Овес багатий на клітковину, особливо на тип, який називається бета-глюкан, і який пов’язують із покращенням здоров’я серця та зниженням рівня холестерину. Насправді, дієтологи часто вказують на овес як на один із небагатьох продуктів, які природно багаті на цю специфічну розчинну клітковину. Прагніть споживати близько 3 грамів бета-глюкану щодня. Але не всі продукти на основі вівса забезпечують однакову кількість. Окрім клітковини, овес містить поєднання складних вуглеводів, невеликої кількості білка та ключових поживних речовин. Їхня універсальність і доступність допомогли зробити кашу — найпростіший спосіб приготування — одним із найпоширеніших способів її вживання.

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Вівсянка: класичний вибір

Вівсянку можна приготувати з різаного подрібненого сорту, плющеної крупи, пластівців та каші швидкого приготування.

Переваги:

Високий вміст клітковини, особливо бета-глюкану

Ситна та можливе підлаштування під себе

Зазвичай без доданого цукру ( при вживанні в чистому вигляді)

Вади:

Текстура підходить не всім

Вівсянку різаного подрібненого сорту готують довше

Пакетики з ароматизаторами можуть містити значну кількість доданого цукру

Вівсянка також діє як харчова «основа». Додайте фрукти, горіхи, насіння або йогурт, і вона стане більш збалансованою стравою з білком, корисними жирами й додатковою клітковиною, що допомагає відчувати ситість і контролювати рівень цукру в крові.

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Гранола: хрустка з цукровим акцентом

Гранолу готують із вівсянки, але випікають з олією та підсолоджувачами, часто разом із горіхами, насінням і сухофруктами.

Переваги:

Хрустка, ароматна та ситна

Добре поєднується з йогуртом або молоком

Може містити поживні добавки

Вади:

Часто має високий вміст калорій та доданого цукру

Легко переїсти

Гранола, мабуть, є найяскравішим прикладом їжі з «ореолом здоров’я». Це звучить корисно, але багато варіантів мають високий вміст калорій та доданого цукру. Це не означає, що гранола заборонена, — просто потрібно уважніше подивитися на етикетки й розміри порцій.

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Злакові батончики: вівсянка на ходу

Вівсянка також є основним продуктом в упакованих снек-батончиках і батончиках для сніданку, що безперечно зручно, коли ви не вдома та поспішаєте.

Плюси:

Портативна та проста

Тривалий термін зберігання

Мінуси:

Часто сильно оброблений продукт

Може містити багато доданого цукру та сиропів

Може містити менше клітковини, ніж очікувалося

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Деякі батончики з горіхами та насінням пропонують кращий баланс, але багато з них більше схожі на десерт, ніж на справді поживну закуску.

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Вівсяне печиво: корисні ласощі?

Класичне, улюблене вівсяне печиво може містити цільні вівсяні пластівці, але, на жаль, це не робить його автоматично здоровим вибором. Печиво є печивом. Значна частина калорій надходить з цукру та жиру без особливої ​​харчової користі. Вівсянка може дещо покращити харчовий профіль печива, але насправді вона не компенсує вплив доданого цукру та жиру.

Переваги:

Містить трохи клітковини з вівса

Задовільна текстура та смак

Вади:

Високий вміст цукру та вершкового масла

Більше десерт, ніж сніданок

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Яка форма вівсянки найкорисніша?

Порівнюючи вівсянку, гранолу, батончики та печиво, найважливіше значення мають кілька факторів: вміст клітковини, доданий цукор та рівень обробки.

Найменш оброблена + з найнижчим вмістом цукру: Звичайна вівсянка ( особливо різана або плющена).

особливо різана або плющена). Помірно: Гранола або вівсяні пластівці з низьким вмістом цукру в поєднанні з продуктами, багатими на білок.

Найбільш оброблена/з найвищим вмістом цукру: Снекові батончики, кластери граноли та випічка

Традиційна вівсяна каша зазвичай є найпоживнішим вибором, оскільки вона зазвичай містить лише овес і не містить доданого цукру. Саме ця простота надає каші перевагу — вона забезпечує переваги вівса без добавок, які можуть його розбавити.

Як вибрати найкращий варіант вівсянки для вас

Найкращий варіант вівсянки залежить від вашого способу життя, але кілька порад можуть допомогти:

Слідкуйте за доданим цукром: якщо він є одним з перших інгредієнтів, то може переважити користь вівсянки.

Шукайте баланс: поєднуйте вівсянку з білком та корисними жирами для кращого відчуття ситості.

Зверніть увагу на порції: особливо з калорійними продуктами, такими як гранола.

Підбирайте свої потреби:

Швидкий сніданок = вівсянка на ніч або проста вівсяна каша

Перекус на ходу = обирайте батончики з горіхами, клітковиною та мінімальним додаванням цукру

Щось солодке = насолоджуйтесь вівсяним печивом як випадковим частуванням

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Якщо звичайна вівсянка вам не подобається, є багато способів зробити її привабливою. Спробуйте додати фрукти для натуральної солодощі або горіхи та насіння для текстури.

Вівсяна каша — це не єдиний спосіб вживати вівсянку, але часто це найпростіший з точки зору харчування. Інші форми все ще можуть вписатися в здоровий раціон, якщо ви звертаєте увагу на доданий цукор, обробку та загальний баланс. Іншими словами, овес — чудовий інгредієнт, але те, що ви з ним робите, має вирішальне значення.