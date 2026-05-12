Пшоно проти вівсянки. Який сніданок кращий для серця та рівня цукру в крові

Пшоно та вівсянка корисні для серця, але працюють по-різному. Вівсянка містить більше розчинної клітковини, яка знижує холестерин і стабілізує цукор у крові. Пшоно багате на магній, що допомагає контролювати тиск і довше дає відчуття ситості.

Вівсянка є популярним продуктом для сніданку завдяки своїм перевагам для здоров’я серця та можливості індивідуального приготування. Хоча пшоно менш популярне, — це вид дрібнонасіннєвої трави, яку можна готувати подібно до вівсянки. Воно містить важливі поживні речовини та корисні властивості для вашого серця та рівня цукру в крові.

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Вісянка містить більше розчинної клітковини, особливо бета-глюкану, ніж пшоно, сказала Лорі Райт, докторка філософії, дієтологиня-нутриціологиня, директорка програм харчування та доцентка Коледжу громадського здоров’я USF. Про це пише Verywell health.

Вона сказала, що вівсянка також трохи містить більше кальцію та калію, тоді як пшоно містить більше ніацину та фолієвої кислоти. Хоча і вівсянка, і пшоно багаті на марганець, фосфор і магній, пшоно містить антиоксиданти, які можуть допомогти зменшити окислювальний стрес.

Обидва варіанти природно не містять глютену, але вівсянка частіше містить глютен. Тому, якщо у вас целіакія, шукайте «сертифіковану безглютенову вівсянку», сказала Ліндсі Мелоун, магістриня наук, диетолог-нутриціолог, дієтологиня і викладачка харчування в медичній школі Університету Кейс Вестерн Резерв.

«Загалом, ці зерна не так вже й відрізняються за поживністю. Легко зациклитися на окремих поживних речовинах, але обидва є цільними зернами, багатими на клітковину та поживні речовини», — додала Мелоун.

Пшоняна каша чудово смакуватиме на сніданок / Фото: depositphotos/АІ

Ключові переваги вівсянки та пшона для здоров’я

Вівсянка добре вивчена щодо її ролі в здоров'ї серця, особливо коли йдеться про холестерин та рівень цукру в крові. «Розчинна клітковина допомагає знизити рівень ЛПНЩ, стабілізувати рівень цукру в крові та може знизити кров’яний тиск, покращуючи гнучкість артерій», — зазначила Райт.

Пшоно пов’язують зі зниженням ризику діабету 2 типу та покращенням відчуття ситості завдяки повільно засвоюваним крохмалям.

Дослідження також показують, що пшоно може підтримувати здоровий рівень цукру в крові та може незначно знижувати кров’яний тиск завдяки вмісту магнію, який сприяє розслабленню судин.

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Вівсянка корисна для здоров'я серця / Фото: depositphotos/Аі

Чим відрізняються смак і текстура круп

Вівсянка має кремову текстуру та землистий, але досить нейтральний смак, що робить його універсальним та простим у використанні в солодких та солоних стравах. І навпаки, пшоно має більш горіховий смак, легше та трохи солодше, з більш пухкою або жувальною текстурою.

«Воно нагадує мені м’яку кіноа, — сказав Мелоун. — Мені воно більше подобається для солоних страв, але я, можливо, в меншості». Замочування пшона на ніч, або принаймні на кілька годин, може допомогти йому пом’якшити та надати йому більш кремової текстури, що робить його кращим для ранкової каші.

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