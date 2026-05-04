Краще потроху. Кому не варто їсти вівсянку або робити це дуже обережно

Вівсянка добре відома своїми перевагами для здоров’я . Але вони не для всіх однакові.

Вівсянка — швидкий, але здоровий варіант сніданку. Це один із видів зернових, який добре поєднується з молоком і різними фруктами. Від бананів до ягід та горіхів і насіння, ви можете зробити свою миску вівсянки більш поживною та барвистою. Але перетворювати це на звичку може бути не найкращою ідеєю. Як і будь-що у надлишку — цільнозернові злаки можуть мати побічні ефекти. Особливо, для деяких груп населення.

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Люди, особливо чутливі до глютену чи з проблемами із травленням можуть потерпати від частого вживання вівсянки. Особливо, якщо це відбувається щоденно. Ось які недоліки існують у цієї каші:

1. Чутливість до глютену

«Хоча овес природно не містить глютену, його часто переробляють на підприємствах, які обробляють пшеницю, ячмінь або жито, що може призвести до перехресного забруднення, розповіла дієтологиня Діпіка Джаясвал. Якщо у вас целіакія або чутливість до глютену і ви регулярно їсте овес, важливо вибирати сертифіковану вівсянку без глютену, щоб уникнути побічних реакцій. Наявні у продажу варіанти не підходять для безглютенової дієти для людей із целіакією через їх забруднення пшеницею, житом або ячменем. Про це йдеться у дослідженні.

2. Метеоризм

Одним із недоліків щоденного вживання вівса є вміст у ньому клітковини. Вона допомагає покращити травлення. Однак надмірне споживання вівса може викликати газоутворення та здуття живота у деяких людей, особливо якщо вони не звикли до дієти з високим вмістом клітковини. Поступове збільшення споживання клітковини може допомогти полегшити цю проблему.

3. Засвоєння мінералів

Вівсянка містить фітинову кислоту, яка може пригнічувати засвоєння певних мінералів, таких, як кальцій, залізо та цинк. Утім, якщо ви бажаєте продовжувати готувати вівсяні сніданки, то є рішення, як зменшити цю дію. Замочування або ферментація вівса може допомогти зменшити вміст у ньому фітинової кислоти.

4. Люди з СПК

Овес багатий на розчинну клітковину, яка допомагає знизити рівень холестерину та регулювати рівень цукру в крові. Але у людей із синдромом подразненого кишківника (СПК) високий вміст клітковини у вівсянці може викликати загострення. У деяких людей овес може ферментуватись у кишківнику і спричиняти здуття живота, газоутворення та дискомфорт у животі. Хоча люди з СПК або ті, хто має чутливе травлення, можуть переносити невелику кількість такого сніданку, їм слід повністю уникати вживання його у великих кількостях.

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5. Дефіцит поживних речовин

Дефіцит поживних речовин є одним із недоліків щоденного вживання вівсянки. Хоча овес містить багато поживних речовин, важливо дотримуватися збалансованої дієти, яка включає різноманітні продукти, щоб забезпечити надходження всіх поживних речовин, необхідних організму щодня.

6. Діабет

Попри те, що овес є складним вуглеводом, він може значно підвищити рівень цукру в крові, особливо якщо вживати його у великих кількостях. Тому надмірне вживання вівсянки може негативно вплинути на людей із діабетом і тих, хто регулює рівень цукру в крові. Помірне споживання вівса є ключем до успіху.

7. Алергія

Окрім цих недоліків щоденного вживання вівса, він може спричиняти алергічні реакції у деяких людей через білок під назвою авенін. Вона може включати такі симптоми, як плямиста шкіра, подразнення рота й горла, закладеність носа, свербіж очей, розлад травлення, а у важких випадках — проблеми з диханням або анафілаксію. Якщо ви відчуваєте симптоми або дискомфорт у травленні після вживання вівсянки, зверніться до лікаря й уникайте її вживання.

Вівсяка — це універсальна, зручна та дуже поживна їжа, якою можна насолоджуватися різними способами. Хоча деяким людям, включно з хворими на целіакію, можливо, варто уникати її, вона може бути чудовим доповненням до здорового харчування.