Для серця і контролю ваги. Чотири переваги вівсянки, можливі ризики та смачні способи приготування

Вівсянка не лише практична у раціоні, а й корисна та смачна (Фото: NV Food via Chat GPT All)

Якщо любите починати день із вівсянки, варто знати, що не всі її різновиди однаково корисні. Вибір пластівців впливає на поживну цінність сніданку, тож розберімося, на що звертати увагу.

Ранкова вівсянка не лише допомагає втамувати голод, а й може бути корисною для здоров’я. Розчинна клітковина в її складі сприяє підтриманню нормального рівня холестерину та цукру в крові, особливо якщо регулярно їсти вівсянку в межах збалансованого раціону.

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Чотири переваги вівсянки для здоров’я

1. Покращує здоров’я серця

Гелеподібна сполука бета-глюкан у розчинній (легко розчинній у воді) клітковині допомагає знизити рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). Це поєднання жиру та білка, що утворює холестерин у вашому організмі. Зниження рівня холестерину ЛПНЩ, також відомого як «поганий» холестерин, знижує ризик серцевих захворювань та інших серцево-судинних захворювань.

Бета-глюкан у вівсі також знижує рівень цукру у вашому травному тракті. У дослідженні 2018 року учасники спостерігали зниження рівня холестерину ЛПНЩ після щоденного вживання 3 грамів вівсяних бета-глюканів.

Високий рівень магнію, калію та заліза у вівсянці підтримує функцію серця. З цієї причини крупу часто включають до раціону, корисного для серця.

2. Покращує травлення

Вівсянка є чудовим джерелом розчинної та нерозчинної клітковини. Вона особливо корисна для людей похилого віку, у яких з віком можуть виникнути проблеми з травленням.

Розчинна клітковина уповільнює травлення та допомагає засвоювати поживні речовини. Нерозчинна клітковина забезпечує плавне випорожнення кишечника.

Споживання клітковини запобігає запорам та сприяє здоров’ю кишечника. Клітковина у вівсі також має пребіотичну дію, яка підтримує корисні кишкові бактерії, що покращує травлення.

Пребіотики у вівсянці можуть запобігати розвитку раку та серцево-судинних захворювань.

3. Допоможе контролювати вагу

Вівсянка багата на клітковину, яка допомагає вашому організму швидше відчувати ситість. Вуглеводи у вівсянці допомагають організму поступово засвоювати енергію, що запобігає вашому тязі до великої кількості цукру протягом дня. Це особливо стосується таких страв, як вівсянка, приготована із сирого вівса, замість швидкорозчинного.

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Білок у вівсі допомагає прискорити метаболізм. Завдяки тому, що білок вівса забезпечує відчуття ситості та енергію, він допомагає організму нарощувати м’язову масу, а не накопичувати вісцеральний жир.

Однак тривалість відчуття ситості залежить від того, який саме овес ви споживаєте. Вівсяні пластівці швидкого приготування можуть не забезпечувати такого тривалого насичення.

Тривалість відчуття ситості залежить від того, який саме овес ви споживаєте / Фото: depositphotos/АІ

4. Впливає на стабільність цукру в крові

Споживання вівсянки може сприяти регулюванню рівня цукру в крові. Розчинна клітковина, що міститься у вівсі — зокрема полісахарид бета-глюкан, — утворює в травному тракті в’язкий гель. Це сповільнює всмоктування глюкози (цукру) у кров.

Таке поступове надходження глюкози запобігає різким стрибкам рівня цукру та інсуліну в крові. Якщо у вас діабет 2-го типу, включення вівса до раціону може допомогти контролювати рівень цукру в крові.

Чи може вівсянка бути шкідливою для здоров’я

Глютен, що міститься у вівсі, може викликати побічні реакції в людей із целіакією або алергією на глютен. Речовина авенін, яка також є у вівсі, за своїми властивостями нагадує глютен. До побічних ефектів можуть належати здуття живота, підвищене газоутворення та закрепи.

Дискомфорт також може бути спричинений синдромом подразненого кишківника (СПК) або іншими захворюваннями травної системи.

Якщо після вживання вівса у вас з’являються шкірні висипання або виникають труднощі з диханням, це може свідчити про алергію на овес. Крім того, овес часто виробляють на тих самих потужностях, що й пшеничні продукти, що може становити ризик для людей з алергією на пшеницю.

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Порада: щоб уникнути дискомфорту, можна обирати овес без вмісту глютену. До інших альтернативних злаків належать кіноа, рис, амарант і пшоно. Якщо у вас є чутливість до глютену, симптоми з боку травної системи можуть виникнути через вживання продуктів, які були забруднені глютеном у процесі виробництва.

Прості способи додати вівсянку до свого раціону

Овес — універсальний продукт, який допоможе підвищити поживну цінність багатьох страв. Його можна вживати на сніданок, як перекус або навіть у складі напоїв.

Зберігати овес слід у герметичному контейнері, щоб захистити його від вологи та комах. Для тривалого зберігання найкраще помістити його в холодильник або морозильну камеру.

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