Краще за звичайне? Чим корисне вівсяне молоко та чи варто ним замінити коров’яче

Вівсяне молоко не містить лактози, але його поживна цінність залежить від збагачення — домашні варіанти не містять кальцію, вітаміну D та B12.

Завдяки своїй кремовій текстурі та м’якому смаку, вівсяне молоко стало популярною альтернативою звичайному. Але чи корисніше воно, як багато хто вважає? Хоча воно рослинного походження та не містить лактози, відповідь більш тонка, ніж може здатися.

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Харчова цінність вівсяного молока

Точна харчова цінність вівсяного молока залежить від способу його виробництва. Вона також відрізняється між домашнім та магазинним варіантами, оскільки останні зазвичай збагачені додатковими поживними речовинами.

Порівняно з коров’ячим, вівсяне молоко містить більше вуглеводів і менше жиру. Воно також містить більше клітковини, хоча частина клітковини з вівса видаляється під час виробничого процесу. Крім того, збагачене вівсяне молоко містить значно більшу кількість заліза. Це корисно, якщо ви не вживаєте продукти тваринного походження (основні джерела заліза) і вам потрібно отримувати залізо з інших продуктів. Залізо необхідне для транспортування кисню, виробництва енергії, росту та розвитку, вироблення ферментів та підтримки імунітету.

Збагачене вівсяне молоко також містить кальцій, вітамін D, вітамін B12 та рибофлавін, що імітує харчовий профіль молочних продуктів. Ці поживні речовини підтримують міцність кісток, енергетичний обмін та утворення еритроцитів, але вони природним чином не містяться у вівсі. Тим часом, домашнє вівсяне молоко не містить збагачених речовин, тому воно зазвичай містить менше кальцію, вітаміну D та B12.

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Харчова цінність молочних продуктів

По-перше, вони містять усі три макронутрієнти: вуглеводи, білки та жири. Коров’яче молоко також природним чином забезпечує кальцій, калій, фосфор та вітаміни групи В, які необхідні для здоров’я кісток, м’язів та нервів. На відміну від вівсяного, молочні продукти природним чином містять ці поживні речовини (тобто вони не додаються виробниками). Поживні речовини також мають високу біодоступність, а це означає, що ваш організм легше їх засвоює.

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Варто відзначити високий вміст білка в коров’ячому молоці. Одна склянка містить вісім грамів білка, тоді як одна склянка вівсяного містить близько двох грамів. Білок є корисним будівельним блоком для всіх тканин, органів і ферментів в організмі.

Коров’яче молоко також може відрізнятися за вмістом жиру (від нуля до восьми грамів), залежно від виду, який ви купуєте. Жир відіграє різноманітну роль у здоров'ї, включаючи засвоєння жиророзчинних вітамінів, вироблення гормонів, відчуття ситості та смаку, захист органів та клітинну структуру. Це також джерело енергії.

Варто зазначити, що жир у коров’ячому молоці є насиченим. Відомо, що при надмірному споживанні насичені жири підвищують рівень холестерину в крові, що є основним фактором ризику серцевих захворювань. Однак дослідження ще не виявили чіткого зв’язку між коров’ячим молоком та серцевими захворюваннями. Якщо у вас вже є це захворювання або ви стурбовані цим ризиком, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, щоб дізнатися, чи підходить вам коров’яче молоко.

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Яке молоко корисніше?

Порівнюючи два види молока, можна сказати, що технічно звичайне містить більше натуральних поживних речовин і білка на склянку. Вівсяне, навпаки, природно містить менше поживних речовин. Однак вівсяне не містить лактози, що робить його безпечнішим і кращим для тих, хто має непереносимість лактози.

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Як вибрати

Думайте про вибір молока як про вибір правильного одягу; це залежить від ваших потреб. Придивіться до вівсяного молока, якщо у вас непереносимість лактози або ви веган, або якщо вам просто подобається смак і текстура. Коли можливо, купуйте збагачене вівсяне молоко для подібного поживного профілю до коров’ячого. Також варто перевіряти етикетки, особливо якщо ви хочете уникнути або обмежити певні добавки чи підсолоджувачі. Якщо ви хочете натуральний білок і поживні речовини для зміцнення кісток, звичайне молоко перемагає. Окрім високоякісного білка, воно багате на кальцій і вітамін D.

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