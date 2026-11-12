Вівсяне молоко замість коров’ячого: чи справді така заміна може зашкодити кісткам і фігурі

Рослинні альтернативи давно перестали бути нішевим продуктом для веганів: їх обирають через смак, непереносимість лактози, етичні переконання або бажання зменшити вплив харчування на довкілля. Але чи можна без наслідків замінити ними всі молочні продукти?

Реклама

Чому рослинні альтернативи не завжди рівноцінні молочним продуктам

Дослідники з Університету Суррея та Королівського університету Белфаста проаналізували харчову цінність 289 рослинних напоїв, йогуртів і сирів, які продавалися у Великій Британії. Потім вони змоделювали, як часткова або повна заміна молочних продуктів рослинними альтернативами може вплинути на споживання чотирьох важливих мікронутрієнтів.

Результати показали, що навіть часткова заміна молочного в раціоні може зменшувати надходження йоду, кальцію, рибофлавіну та вітаміну B12. Найпомітніші ризики стосувалися підлітків, молодих жінок і дітей. Наприклад, серед дівчат віком 14−18 років частка тих, чиє споживання йоду було нижчим за рекомендований рівень, за сценарію заміни 35% молочних продуктів зросла з 54% до 65%. За повної заміни цей показник сягав 80%.

Важливо розуміти, що йдеться про моделювання харчування на основі даних британського національного дослідження раціону та складу продуктів, а не про клінічне випробування, яке довело появу захворювань через вживання вівсяного молока. Результати показують потенційний ризик недостатнього споживання поживних речовин, а не те, що кожна людина, яка відмовилася від молочних продуктів, обов’язково матиме дефіцит.

Одна з причин проблеми — різний склад продуктів. Коров’яче молоко природно містить білок, кальцій, йод, вітамін B12 і рибофлавін. У рослинних напоях кількість цих речовин залежить від сировини та того, чи додає виробник вітаміни й мінерали під час виробництва. Деякі продукти збагачують кальцієм і вітамінами, інші майже не містять цих компонентів.

Реклама:

За даними дослідження, лише близько 12% проаналізованих рослинних альтернатив містили доданий йод. Менш ніж половина була збагачена вітаміном B12, а рибофлавін додавали приблизно до кожного п’ятого продукту. Тому напис «рослинне молоко» сам по собі нічого не говорить про його поживну повноцінність.

Корисний легкий десерт без випічки: рецепт йогуртового желе з полуницею Секрет молодості у здоровому способі життя та правильному харчуванні. Щоб подбати й про красу, варто не забувати про колаген, який можна отримувати з таких смачних десертів. Перейти до рецепту

Йод, кальцій і вітаміни: чого може бракувати

Йод потрібен для вироблення гормонів щитоподібної залози, які регулюють обмін речовин, ріст і розвиток організму. Особливо важливий він під час вагітності та в підлітковому віці, коли організм активно розвивається. Недостатнє надходження йоду під час вагітності може негативно впливати на розвиток мозку майбутньої дитини.

У Великій Британії молочні продукти є одним із важливих джерел йоду. Це пов’язано, зокрема, з тим, що тваринам можуть додавати йод до корму, а також використовувати йодовмісні засоби для обробки обладнання на молочних фермах. Якщо молочні продукти зникають із раціону, а рослинні альтернативи не збагачені йодом, його споживання може суттєво знизитися. Водночас ситуація залежить від країни: джерела йоду в раціоні та практика збагачення продуктів відрізняються.

Не менш важливий кальцій. Він потрібен для формування та підтримання кісткової тканини, роботи м’язів і нервової системи. Особливо активно кісткова маса накопичується в дитинстві та підлітковому віці. Якщо в цей період організм систематично отримує недостатньо кальцію, це може завадити досягненню оптимальної пікової кісткової маси й вплинути на здоров’я кісток у дорослому віці.

Однак не всі рослинні напої бідні на кальцій. Деякі виробники збагачують ними вівсяні, соєві та мигдалеві продукти, причому вміст мінералу може бути близьким до показників коров’ячого молока. Проблема в тому, що кальцій є не в кожному продукті, а його засвоєння залежить від форми мінералу та складу напою. Тому варто перевіряти не лише напис на лицьовій стороні упаковки, а й таблицю поживної цінності.

Реклама:

Вітаміни B2 і B12 також заслуговують на увагу. Рибофлавін бере участь у виробленні енергії та підтриманні нормальної роботи клітин, а вітамін B12 необхідний для кровотворення й функціонування нервової системи. Коров’яче молоко є джерелом обох вітамінів, тоді як у рослинних напоях вони зазвичай з’являються лише завдяки збагаченню. Для людей, які повністю відмовляються від продуктів тваринного походження, особливо важливо заздалегідь продумати джерела B12, адже його нестача може призвести до анемії та неврологічних порушень.

Курка на грилі в часниково-йогуртовому маринаді - до обіду чи вечері Пікантний йогуртовий маринад насичує курячі стегна часником, лимоном та теплими спеціями, а кабачки, змащені медом, обсмажуються на грилі для збалансованої та яскравої страви. Перейти до рецепту

Чи справді вівсяне молоко гірше впливає на м’язи та кістки

Ще одна відмінність між коров’ячим і рослинним молоком — кількість білка. У звичайному коров’ячому його приблизно 3−3,5 г на 100 мл. У багатьох вівсяних і мигдалевих напоях білка значно менше, іноді менш ніж 1 г на 100 мл. Соєві напої зазвичай ближчі до коров’ячого молока за вмістом білка. Ця різниця може мати значення для людей, які отримують мало білка з інших продуктів. Особливо уважно до раціону варто ставитися в старшому віці, коли зростає ризик втрати м’язової маси та сили — стану, відомого як саркопенія. Вона може погіршувати рухливість і збільшувати ризик падінь. Проте було б перебільшенням стверджувати, що саме заміна молока вівсяним напоєм спричиняє втрату м’язів: важливе загальне споживання білка та фізична активність.

Чи впливає відмова від молочного на вагу та здоров’я серця

Рослинні напої часто обирають не лише через екологічні переконання, а й у сподіванні зменшити калорійність раціону. І справді, несолодкі вівсяні або мигдалеві напої нерідко містять менше калорій, ніж незбиране коров’яче молоко. Але все залежить від конкретного продукту: підсолоджені варіанти можуть містити доданий цукор, а деякі рослинні йогурти та десерти — чимало жирів і калорій.

Реклама:

Тому сама заміна молока не гарантує схуднення. На масу тіла впливає загальна енергетична цінність раціону, а не один продукт. До того ж вівсяний напій із низьким вмістом білка може бути менш ситним, ніж молоко або соєва альтернатива, хоча відчуття ситості залежить і від того, з чим його споживають.

Не варто також відмовлятися від молочних продуктів лише через побоювання щодо холестерину чи серцево-судинних захворювань. У великому міжнародному спостережному дослідженні PURE за участю понад 136 тисяч людей із 21 країни споживання більш ніж двох порцій молочних продуктів на день було пов’язане з нижчим ризиком смерті або серйозних серцево-судинних подій порівняно з повною відсутністю молочного в раціоні. Однак це спостережне дослідження: воно виявляє зв’язок, але не доводить, що саме молочні продукти захищають серце або що їх потрібно їсти більше.

Корисний Олів’є: рецепт легкої новорічна класика без майонезу Замість майонезу в цьому салаті — ніжна йогуртова заправка з гірчицею. Вона робить смак легким, освіжаючим, та водночас по-святковому збалансованим. Ідеальний варіант, якщо хочеш святковий смак — але у легкому, сучасному та корисному форматі. Перейти до рецепту

Чи всі рослинні напої — ультраоброблені продукти

Склад рослинного напою може бути дуже простим: вода, овес або соя, іноді трохи солі. В інших продуктах є рослинні олії, регулятори кислотності, емульгатори, стабілізатори, додана клітковина, вітаміни та мінерали. Саме тому деякі рослинні напої за класифікацією NOVA належать до ультраоброблених продуктів.

Проте сам факт наявності добавок не означає, що продукт токсичний або автоматично шкідливий. Наприклад, кальцій і вітаміни можуть додавати саме для того, щоб зробити напій поживнішим. Ультраобробленість — це характеристика способу виробництва та складу продукту, а не окремий доказ його небезпечності.

Окремо варто звертати увагу на цукор. У деяких рослинних напоях він доданий виробником, в інших — з’являється внаслідок технологічної обробки сировини. Наприклад, під час виробництва вівсяного напою ферменти розщеплюють крохмаль на простіші цукри, зокрема мальтозу. Тому позначка «без доданого цукру» не завжди означає, що в продукті взагалі немає цукрів.

Реклама:

Для зубів це також має значення: бактерії в ротовій порожнині використовують доступні вуглеводи й утворюють кислоти, які сприяють демінералізації емалі. Водночас молоко містить лактозу, але його вплив на карієс відрізняється від впливу солодких напоїв завдяки складу та вмісту мінералів. Тому несолодкі рослинні напої — зазвичай кращий вибір, ніж підсолоджені, особливо якщо їх п’ють часто.

Пірі-пірі: рецепт смаженої картоплі з йогуртовою заправкою та цибулею Ця смажена молода картопля забезпечує ідеальний баланс між хрусткою скоринкою, насиченістю спеціями, та м'якістю всередині. Перейти до рецепту

Як вибрати рослинне молоко, щоб не втратити важливі поживні речовини

Найперше варто визначитися, для чого саме потрібен напій. Якщо він замінює коров’яче молоко в щоденному раціоні, бажано обирати несолодкий продукт, збагачений кальцієм, йодом, вітамінами B2, B12 і D. Якщо важливий вміст білка, соєвий напій зазвичай буде кращою альтернативою вівсяному або мигдалевому. Для людей, які обирають вівсяне молоко через смак чи консистенцію, це не проблема, якщо білок надходить із бобових, яєць, риби, м’яса, тофу, горіхів та інших продуктів.

З рослинними йогуртами та сирами ситуація схожа. Кокосовий йогурт може містити значно менше білка, ніж звичайний молочний, а деякі альтернативи на основі кокосової олії — більше насичених жирів. Рослинний сир також не обов’язково є джерелом кальцію чи білка: іноді його основу становлять вода, крохмаль і рослинні жири. Тому орієнтуватися лише на назву продукту не варто — важливі склад і поживна цінність. Особливо уважними мають бути батьки маленьких дітей.

Рецепт легких та пишних бананових панкейків Ці бананові млинці готуються на основі грецького йогурту, кисломолочного сиру, яєць, лимонного соку та цільнозернового борошна, тому не лише смачні, а й корисні. Перейти до рецепту

Як приготувати вівсяне молоко вдома

Домашній вівсяний напій можна зробити з двох інгредієнтів — вівсяних пластівців і холодної води. Він підійде для каші, смузі або кави, якщо подобається його смак. Але важливо пам’ятати: домашній варіант не є поживною копією коров’ячого молока. У ньому мало білка, а кальцій, йод і вітаміни B2 та B12 не з’являться самі собою. Для приготування знадобиться 100 г вівсяних пластівців і 1 л дуже холодної води. Пластівці потрібно збити з водою в блендері приблизно 20−30 секунд. Не варто робити це надто довго: надмірне подрібнення може вивільнити більше крохмалю, через що напій стане слизьким.

Реклама:

Після цього суміш проціджують через дрібне сито або чисту тканину, переливають у чисту пляшку й зберігають у холодильнику. Перед використанням напій потрібно збовтати, оскільки частинки вівса осідають на дно. Домашній варіант краще використати протягом двох-трьох днів, а за появи незвичного запаху чи зміни консистенції — викинути.