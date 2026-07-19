Лінива вівсянка в банці (overnight oats) — це легкий у приготуванні сніданок, який з вечора готується в холодильнику.

Вона багата на клітковину та інші поживні речовини, що позитивно впливають на роботу мозку. Звісно, вона не покращить пам’ять за одну ніч, але регулярне вживання вівсянки у складі збалансованого раціону допомагає підтримувати когнітивні функції в довгостроковій перспективі.

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Енергетичне підживлення для мозку

Головним джерелом енергії для нашого мозку є глюкоза. Оскільки ліниву вівсянку готують із цільнозернових вівсяних пластівців, вона забезпечує організм складними вуглеводами. На відміну від очищених злаків та солодощів, такі вуглеводи розщеплюються значно повільніше. Розчинна клітковина у вівсі сповільнює травлення та допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Завдяки цьому мозок отримує рівномірний і постійний приплив енергії, що дозволяє уникати різких спадів активності та втоми, які часто виникають після солодких сніданків.

Дослідження показують, що заміна рафінованих продуктів цільнозерновими покращує концентрацію уваги, пам’ять та загальний стан нервової системи. Як цільне зерно та продукт із низьким глікемічним індексом, холодна вівсянка є найпростішим способом зробити такий корисний перехід у раціоні.

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Нутрієнти у вівсі, що стимулюють роботу мозку

Овес містить цілу низку мікроелементів, необхідних для нормального функціонування нервової системи:

Магній: підтримує здорову передачу нервових імпульсів.

Залізо: допомагає транспортувати кисень до клітин мозку.

Цинк: відіграє важливу роль у взаємодії між нейронами.

Тіамін (вітамін B1): бере участь у перетворенні їжі на енергію.

Селен: діє як антиоксидант, захищаючи клітини від окислювального стресу та запобігаючи віковому зниженню когнітивних здібностей.

Крім того, овес містить унікальні антиоксиданти — авенантраміди. Ці рослинні сполуки мають потужну протизапальну дію. Оскільки окислювальний стрес та хронічні запалення є одними з головних чинників старіння клітин, ці речовини допомагають захистити мозок від вікових змін. Додавання до вівсянки ягід, горіхів чи насіння дозволяє отримати ще більше користі для нервової системи.

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Зв’язок між кишківником та мозком

Наука приділяє багато уваги осі «кишківник-мозок» — системі двобічного зв’язку між травним трактом і центральною нервовою системою. У нашому кишківнику живуть трильйони бактерій, які не лише допомагають перетравлювати їжу та підтримують імунітет, а й безпосередньо впливають на роботу мозку.

Розчинні волокна вівса працюють як пребіотик, тобто слугують їжею для цих корисних бактерій. Розщеплюючи клітковину, мікрофлора виробляє коротколанцюгові жирні кислоти (SCFAs), які підтримують здоров’я кишкового бар'єра та беруть участь у регуляції функцій мозку. Збагачення раціону вівсянкою — це простий спосіб подбати про травлення, що своєю чергою позитивно вплине на когнітивні здібності.

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Найкращі добавки для максимальної користі

Додавання поживних інгредієнтів не лише покращить смак вашої ранкової каші, а й збагатить її білком, корисними жирами та антиоксидантами.

Що варто додати:

Волоські горіхи

Насіння чіа або льону (мелене)

Мигдаль

Гарбузове або соняшникове насіння

Лохину, полуницю чи малину

Натуральний грецький йогурт

Горіхи та насіння є джерелом рослинного білка, магнію, цинку, вітаміну E та корисних жирів. Зокрема, волоські горіхи, чіа та льон багаті на рослинні омега-3 жирні кислоти, які критично важливі для здоров’я судин мозку. Ягоди містять велику кількість флавоноїдів — антиоксидантів, які покращують пам’ять та уповільнюють процеси старіння. Густий грецький йогурт дасть тривалу ситість завдяки білку, а також збагатить страву пробіотиками для здорового мікробіому.

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Базовий рецепт лінивої вівсянки

Приготувати такий сніданок дуже просто. Достатньо змішати вівсяні пластівці з улюбленим молоком, залишити на ніч у холодильнику, а вранці додати свіжі топінги.

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Інгредієнти на одну порцію:

½ склянки вівсяних пластівців (не швидкого приготування)

½ склянки звичайного або збагаченого соєвого молока

¼ склянки натурального грецького йогурту (для додаткового білка)

1 столова ложка насіння чіа

½ склянки свіжих ягід (лохини чи полуниці)

1 столова ложка подрібнених волоських горіхів

Дрібка кориці за смаком

Приготування:

У банці або невеликому контейнері змішайте вівсяні пластівці, молоко, йогурт та насіння чіа. Щільно закрийте кришкою та залиште в холодильнику щонайменше на 4 години (а краще на всю ніч). Перед подачею додайте зверху ягоди, волоські горіхи та корицю.