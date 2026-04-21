18 квітня відбулася подія Вітрограй — одноденна подорож потягом за маршрутом Яремче-Ділове-Яремче з концептуальним меню від шефині Марини Корсун. Подія створена проєктом Concept Stay як культурна ініціатива, що поєднує гастрономічний досвід із знайомством з Гуцульщиною крізь залізницю.



Спеціально для події шефиня та фуд-стилістка Марина Корсун розробила меню з 9 страв. Кожна з позицій натхненна культурою подорожей із використанням локальних та фермерських інгредієнтів. Зокрема, міні-хот-дог із кав’яром київського осетра, м’яке мариноване яйце з вінницьким трюфелем, канапки з паштетом, ірискою та лісовою ліщиною, на десерт — мільфей вафля Артек з горіхами. Досвід доповнила дегустація вин від Богдана Павлюха, кращого сомельє України 2026 та шеф сомельє винних барів Zwin.

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У рамках події гостей також познайомили з історією регіону, оскільки ідея Вітрограю базується на ролі залізниці у формуванні Яремче. Відкриття сполучення у 1894 році зробило регіон доступним для мандрівників і стало точкою відліку його розвитку як туристичного центру Карпат. У цьому контексті потяг виступав частиною досвіду — способом показати регіон через рух, історію та контекст.



«Ми народились і виросли в Яремче, тож прагнемо говорити про Карпати як про живий регіон із власним характером, історією та майбутнім. Для нас важливо показати регіон глибоко, допомогти відчути його цілісність і потенціал. Вітрограй став запрошенням разом із нами зануритись у прекрасний світ Карпат», — коментують Ксеня та Стас Панько, засновники Concept Stay, проєкту у сфері гостинності та відпочинку, та організатори події.

Розповідь про подорож отримала багато схвальних відгуків та бажання долучитися до наступних подій. Зокрема є такі коментарі до посту з фото: «Який нереальний кайф!», «Тільки подивитись ваші кадри вже цілюще», «Це щось нереально красивезне, захоплююче і надихаюче!!!». Також коментар додав ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко: «Це — вау».

