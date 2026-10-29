Їжа, вино і Карпати. Як гастроподорожі поєднують натхнення осінню і залізницею

Яловичі щічки, паштет із лисичок та білих грибів, овочі дарденьєра та канолі — це не те, що очікуєш їсти під час подорожі поїздом. Утім, саме ці страви від шеф-кухаря куштували гості під час проєкту Вітрограй.

17 та 18 жовтня відбулась подія Вітрограй — подорож потягом 6441 УкрЗалізниці за маршрутом Яремче-Ділове-Яремче з концептуальним меню від шефа Юрія Біленя. Подія створена проєктом Concept Stay як культурна ініціатива, що поєднує гастрономічний досвід із знайомством з Гуцульщиною крізь залізницю.

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Цього разу подорож зібрала близько ста гостей, серед яких Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська, Аліна Френдій та Петро Заставний, Ліза Сусік та інші.

Ліза Сусік на Вітрограї / Фото: пресреліз

Спеціально для події Юрій Білень, шеф львівського ресторану La Luce, розробив меню з 7 страв. Винний супровід підготував Богдан Павлюх, кращий сомельє України 2026 року та шеф-сомельє винних барів Zwin та ресторану La Luce. Маршрут подорожі обрали не випадково: саме залізниця свого часу відкрила Яремче для ширшого кола мандрівників. Початок сполучення у 1894 році дав поштовх розвитку міста як туристичного центру Карпат — ця історія й надихнула створення «Вітрограю».

Шеф-кухар Юрій Білень та команда ресторану / Фото: пресреліз

Що ж у меню? Юрій Білень розповів, що коли вони починали працювати над цією дегустацією, для них було важливо не просто скласти меню, а прив’язати його до самої подорожі. «Ми розуміли, що гості їдуть старим потягом через Карпати, навколо — осінні краєвиди, прохолодна погода, довга дорога. Тому вся концепція меню трималася на трьох основних речах: українській ідентичності через продукт, сезонності та відчутті комфортної осінньої їжі», — зазначив шеф-кухар. Для цього проєкту команда кухні свідомо не відтворювала традиційні українські чи карпатські страви, а показували Україну через локальні продукти, знайомі смаки й асоціації через сучасні інтерпретації.

Другим важливим принципом стала сезонність, адже жовтень дає дуже багато «сильни"х продуктів: гарбуз, гриби, коренеплоди, горіхи, ферментовані й мариновані овочі, локальні сири. І третя частина — характер самої їжі. Вона мала бути насиченою, поживною, текстурною, маслянистою, такою, яка після кількох годин дороги справді зігріває. Юрій Білень розповів про страви детальніше.

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Сніданок

«Дегустація починалася зі сніданку, і тут ми відштовхувалися від дуже простої ідеї — що люди зазвичай беруть із собою в потяг. Хліб, картоплю, яйця, соус, цибулю. Ми зібрали ці продукти у форматі смореброда — відкритого бутерброда. На хліб наносили соус із майонезу та вершкового хрону, додавали обсмажену картоплю, печену та злегка підкопчену карпатську форель, відварене яйце і мариновану цибулю. Тобто продукти залишалися дуже знайомими, але сама форма подачі була іншою.

Солодкою частиною сніданку стали канолі. Тут уже хотілося залишити невелику частинку Італії, адже ми представляли італійський ресторан. Канолі — дуже впізнаваний сицилійський street food, який також легко взяти із собою в дорогу. Але ми адаптували його через український продукт: використали фермерську українську рікоту та карамелізований волоський горіх. Таким чином, навіть італійська частина меню все одно залишалась пов’язаною з локальним продуктом.

Закуски

Однією із закусок став паштет із білих грибів та лисичок у желе із закарпатського вина. Тут мене надихнула одна місцева легенда, яку ми сприймали саме як образ, а не як історично підтверджений факт. За нею, коли в родині народжувалася дитина, батьки нібито закопували в землю велику пляшку вина і відкривали її лише через багато років — уже на весіллі цієї дитини. За легендою, за цей час солодке закарпатське вино змінювало свою текстуру і ставало майже желеподібним. Ми переосмислили цю історію у страві: приготували ніжний грибний паштет із білих грибів та лисичок і помістили його всередину желе на основі солодкого закарпатського вина. Зверху додали обсмажені лисички й подали з хлібом. Тут одночасно працювали сезонність, тема карпатського лісу і зв’язок із Закарпаттям.

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Наступною закускою став печений гарбуз із кремом із білої квасолі, зеленим соусом, гарбузовим насінням і витриманою овечою бринзою. Це, мабуть, одна з найбільш сезонних страв у меню. Гарбуз запікали так, щоб він залишався м’яким і маслянистим усередині та отримував виразний карамелізований смак. Також ми зробили крем на основі білої квасолі яськи. Додали насичений зелений соус із зелені та насіння з коріандром, кардамоном і фенхелем, а завершили страву локальною витриманою овечою бринзою. У результаті страва будувалася на контрасті солодкого гарбуза, кремової квасолі, свіжого пряного соусу, хрусткого насіння та яскравої солоності бринзи.

Закуска з гарбузом / Фото: пресреліз

Основна страва

Завершальною стравою стали томлені яловичі щічки з картопляним пюре, соусом демігляс і хрустким пастернаком. Це була навмисно дуже тепла, насичена і комфортна подача. Після довгої поїздки через осінні Карпати вона мала не лише завершити дегустацію, а й буквально зігріти та наситити гостей. Яловичі щічки довго томили до максимально м’якої текстури, подавали з кремовим картопляним пюре та концентрованим м’ясним соусом. Для контрасту додали чіпси зі смаженого пастернаку.

Окремо до щічок подавали овочі дарденьєра — один зі спеціалітетів нашого ресторану. Ми заготовляємо їх у сезон, коли овочі максимально стиглі й солодкі, маринуємо у вині, оцті та спеціях і зберігаємо для подачі протягом сезону.

Тут вони були важливою частиною балансу: їхня кислотність і пряність добре відтіняли жирність м’яса, пюре та деміглясу".

Юрій Білень підсумував, що ця дегустація була не спробою буквально відтворити карпатську кухню. Метою було, щоб їжа не існувала окремо від подорожі, а була її частиною — так само як старий вагон, осінні Карпати за вікном і сам маршрут.