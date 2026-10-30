Чи лікує вітамін C застуду. Головні міфи та продукти, в яких його найбільше — дієтологиня
Вітамін С міститься не лише у цитрусових (Фото: depositphotos/АІ)
Вітамін C — потужний антиоксидант, який підтримує нормальну роботу імунної системи, захищає клітини від окисного пошкодження, бере участь у синтезі колагену та сприяє загоєнню ран. Його також називають аскорбіновою кислотою.
У програмі Ранок Вдома на телеканалі Дім дієтологиня, наукова співробітниця Інституту медицини праці Яна Стринадко розібрала популярні міфи та факти про цей важливий нутрієнт.
1. Вітамін С допоможе вилікувати ГРВІ
Першим поширеним міфом виявилося переконання про те, що аскорбінова кислота здатна вилікувати від ГРВІ.
«Є дослідження, які показують: якщо людина має достатнє споживання вітаміну C протягом року, то рівень захворюваності в неї знижується — тобто вона хворіє рідше, ніж та, яка має нестачу цього нутрієнту. Також наукові дані вказують на те, що прийом вітаміну C до появи симптомів скорочує тривалість захворювання і тяжкість перебігу на декілька днів. Тобто він має профілактичну дію та полегшує перебіг недуги. Але сам вітамін не є противірусним препаратом», — пояснює медикиня.
2. Вітамін С корисний для захисту зору
А ось щодо захисту зору — це твердження є частково правдивим завдяки антиоксидантним властивостям вітаміну C.
«Дослідження показують — вікова макулярна дегенерація зору сповільнюється за умови прийому достатньої кількості вітаміну. При цьому аскорбінова кислота впливає саме на центральний та сутінковий зір», — зазначає експертка.
3. Вітамін С сприяє засвоєнню негемового заліза
Також вітамін C сприяє засвоєнню негемового заліза (рослинного походження). Тому варто поєднувати, наприклад, бобові продукти з салатом із квашеної капусти чи з цитрусовими.
4. Чим більше вітаміну С споживати, тим краще
Це твердження також виявляється міфом.
«Немає такого вітаміну чи мінералу, якого що більше, то краще. Добова норма для жінок становить 75 мг, для чоловіків — 90 мг. Що цікаво, для курців рекомендовано збільшити добову норму на 35 мг, адже через антиоксидантний захист у них він засвоюється гірше. Верхня межа норми — 2000 мг.
Доведено, що після споживання понад 2000 мг на добу виникає зворотна симптоматика: різкий біль у шлунку, токсичні симптоми та навіть погіршення загоєння ран, хоча вітамін C навпаки цьому сприяє. Тому все варто споживати в нормі", — акцентує лікарка Яна Стринадко.
В яких продуктах харчування міститься найбільше вітаміну C
Виявилося, що цитрусові суттєво програють деяким локальним овочам і фруктам.
«Він справді присутній у цитрусових, але лідерами я б назвала солодкий перець, брокколі, квашену капусту, ківі, а також шипшину, відвари з якої дуже актуальні в осінній період», — наголошує фахівчиня.
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До того ж експертка радить вживати саме свіжі овочі та фрукти, адже вітамін C має низьку стійкість до температурних режимів. Його кількість зменшується при термічній обробці, особливо під час тривалого кип'ятіння.
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Ознаки дефіциту вітаміну С та як його не спровокувати
Постійна втома, часті застуди чи проблеми зі шкірою можуть бути першими ознаками дефіциту вітаміну C. У такому разі варто проконсультуватися з сімейним лікарем.
Здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок, контроль рівня стресу та збалансоване харчування із додаванням продуктів, багатих на аскорбінову кислоту, допоможуть підтримувати організм у нормі.
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