Вони вже застаріли. Вісім міфів про харчування, в які варто перестати вірити

Це також передбачає розбирання міфів та дезінформації про харчування, які можуть негативно вплинути на ваші стосунки з їжею. Деякі помилкові уявлення можуть навіть бути шкідливими для вашого здоров’я, тому важливо розуміти їхні нюанси. Ось деякі поширені міфи про харчування та правда про ці помилки.

Реклама

Вуглеводи шкідливі для здоров’я

На жаль, вуглеводи отримали погану репутацію завдяки культурі дієт та дієті Аткінса, яка була популярною ще в 90-х роках. Але вони є основним джерелом енергії для організму, особливо для мозку та органів. А без достатньої кількості ви можете почуватися млявими або відчувати туман у голові.

З огляду на це, не всі вуглеводи однакові. Порівняно з рафінованими або простими, складні вуглеводи можуть забезпечувати більше поживних речовин, таких як клітковина та антиоксиданти. Тому зазвичай рекомендується частіше вибирати складні вуглеводи (такі як цільнозернові, овочі, фрукти та бобові, такі як квасоля та сочевиця), ніж прості, такі як білий хліб та випічка.

Наполеон без цукру і без випічки: рецепт вишневого десерту На весь торт тут виходить тисяча кілокалорій, а окрім того, його можна подати до кави та чаю навіть на схудненні. Перейти до рецепту

Здорове харчування — це дорого

Хоча фінансові обмеження можуть ускладнювати здорове харчування, можна зменшити витрати, вибираючи здоровіші варіанти. Один із підходів — купувати сезонні продукти. Такий вибір буде дешевшим, оскільки вони доступні в достатку протягом вегетаційного періоду. Ви також можете купувати консервовані та заморожені фрукти та овочі. Ці варіанти не тільки, як правило, коштують менше, але й довго зберігаються та такі ж поживні, як і їхні свіжі аналоги. Також може бути корисним планувати поживні страви з урахуванням щотижневих розпродажів.

Рецепт салату з картоплі, сухариків, огірка і цибулі: як у дитинстві Цей простий салат швидко готується з бюджетних інгредієнтів. Попри те, він ситний, корисний і дуже ароматний. Його можна зготувати на святковий стіл, як альтернативу олів'є чи на пісну вечерю. Перейти до рецепту

Олії з насіння шкідливі для вас

Люди вважають, що олії з насіння викликають запалення через вміст омега-6 жирних кислот, які мають прозапальні властивості. Це змусило людей повірити, що тваринні жири, такі як вершкове масло, яловичий жир та смалець, є кращими, незважаючи на високий вміст насичених жирів.

Але ось де ключовим є нюанс: олії з насіння також містять омега-3 жирні кислоти, які мають протизапальні властивості; саме цей баланс жирних кислот є основою переваг цих олій. Крім того, олії з насіння не тільки часто більш економічно ефективні, ніж тваринні жири, але вони також забезпечують незамінні жирні кислоти та пов’язані з покращенням стану здоров’я.

Реклама:

Легкий весняний салат зі щавелю: ідеально до вечері Цей салат — справжній весняний хіт: свіжість редиски, кислинка щавлю та ніжна кремова текстура кисломолочного сиру творять разом гармонійну, легку та поживну страву. Ідеальний для обіду або легкої вечері, він дарує не тільки смак, а й користь для здоров’я. Перейти до рецепту

Слід уникати ультраоброблених продуктів

Більшість людей асоціюють ультраоброблені продукти з напівфабрикатами, такими як заморожені страви або попередньо упаковані продукти, які, як правило, є енергетично щільними, з високим вмістом натрію, цукру та насичених жирів. Хоча це обґрунтовані побоювання, ультраоброблені продукти також, як правило, є більш економічно ефективними, легкодоступними, зручними для великих сімей, тих, хто працює багато годин, і тих, хто має обмежений бюджет. І хоча не слід повністю покладатися на такі продукти, їх все одно можна включити до збалансованого раціону.

Замість того, щоб демонізувати ультраоброблені продукти, спробуйте додати до страви більше продуктів з високим вмістом поживних речовин, щоб покращити загальну якість. Наприклад, заморожену піцу, яка є економічно ефективною, смачною та зручною стравою, якою можна нагодувати кількох людей, можна подавати з гарніром із салату або овочевої тарілки. Інший варіант — додати до піци більше овочів (наприклад, сезонних сортів, як згадувалося раніше) або високоякісного білка (наприклад, курячої грудки без шкіри).

Як піца, тільки ельзаська. Фламмкухен на хрусткому тісті - ідеально до Рислінгу Фламмкухен, або "вогняний пиріг" - це класична страва німецької кухні, яка нагадує піцу, але тісто фламмкухена - хрустке. Перейти до рецепту

Сире молоко краще за пастеризоване

Пастеризація — це процес, під час якого використовується висока температура для знищення шкідливих бактерій та патогенів у їжі (в цьому випадку, молоці). Але, на думку шанувальників сирого молока, процес пастеризації видаляє з молока вітаміни та мінерали. Але ось правда: хоча невелика кількість водорозчинних вітамінів може бути втрачена під час процесу, переваги пастеризації для безпеки переважують нібито «користь для здоров’я» від залишення його сирим. Причина? Сире молоко може містити шкідливі бактерії, які можуть призвести до серйозних харчових захворювань. Це включає сальмонелу, кишкову паличку, кампілобактерії та лістерії. Ризик ще вищий у деяких групах (таких як вагітні або жінки, що годують грудьми, діти та люди похилого віку), хоча захворіти може будь-хто.

Реклама:

Вафельні трубочки зі згущеним молоком: вдалий рецепт від Ярославського на пательні Трубочки будуть хрусткі та ароматні, і їх можна начиняти улюбленими начинками й смакувати! Наприклад, спробуйте крем-сир, густі джеми та горіхові пасти з шоколадом. Перейти до рецепту

Пропуск прийомів їжі допоможе вам схуднути

Якщо ви плануєте схуднути, не піддавайтеся помилковій думці, що пропуск прийомів їжі допоможе. Люди вірять у це, бо думають, що це зменшить кількість калорій, які вони споживають. Однак, пропуск прийомів їжі може залишити вас голодними та ненажерливими, що потенційно може призвести до переїдання під час наступного прийому їжі (або навіть наступного дня). Ця звичка також може уповільнити ваш метаболізм, що ще більше ускладнить втрату ваги. Натомість, якщо ви намагаєтеся схуднути або контролювати вагу, прагніть їсти поживні страви, багаті на клітковину та білок, що насичують.

Рецепт сирної піци-шейка без борошна: корисно і смачно Це чудовий вибір для тих, хто прагне схуднути, зменшити кількість вуглеводів у раціоні або дотримуватися безглютенової дієти. Перейти до рецепту

Дотримання безглютенової дієти є здоровішим

Існує помилкова думка, що глютен сприяє запаленню, збільшенню ваги, головним болям та втомі, що просто не відповідає дійсності для більшості людей. Це переконання може випливати з переваг, які люди відчувають, коли їдять менше рафінованих вуглеводів, що є природною частиною відмови від глютену. Це також може бути пов’язано зі зростанням обізнаності про целіакію, стан, при якому глютен може викликати деякі з вищезгаданих симптомів.

Однак, дотримання безглютенової дієти корисне лише за медичної причини. Прикладами є целіакія або чутливість чи непереносимість глютену. Не кажучи вже про те, що видалення глютену з пшеничних продуктів не покращує їхню харчову якість, а безглютенові продукти часто дорожчі та менш доступні.

Піта з нутом та овочами: рецепт корисного та швидкого обіду Ці фаршировані піти з нутовим салатом готуються всього за 10 хвилин! Зі свіжою зеленню, вершковим авокадо, хрусткими овочами та каперсами виходить веганська, за бажанням без глютену, і дуже проста страва. Перейти до рецепту

Усі калорії однакові

Це ще один міф про харчування, де важливі нюанси. Якщо ви рахуєте лише одиниці енергії, калорія є калорією. У цьому сенсі вони технічно рівні. Але коли справа доходить до поживних речовин, з яких вони походять, усі калорії не однакові. 100 калорій з одного продукту можуть не скаладатися з тих самих поживних речовин (або не насичувати вас), як 100 калорій з іншого продукту.

Реклама:

Візьмемо, наприклад, авокадо, курку та морозиво. Сто калорій з кожного продукту не рівні: калорії в авокадо та курці надходять з таких поживних речовин, як корисні для серця жири та білок відповідно, тоді як калорії в морозиві переважно надходять з насичених жирів. Цю різницю варто пам’ятати, особливо якщо ви намагаєтеся схуднути, контролювати або набрати вагу здоровим способом.