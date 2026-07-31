То корисні чи ні? Вісім міфів про споживання фруктів, у які варто перестати вірити

«Не їж банани — у них забагато цукру», «Після шостої фрукти перетворюються на отруту», «При схудненні яблука краще виключити» — подібні поради можна почути чи не щодня.

Через це багато людей починають боятися фруктів, особливо якщо мають надлишкову вагу, діабет або намагаються схуднути. Втім, сучасні наукові дані свідчать про протилежне. Регулярне споживання свіжих фруктів у рекомендованих кількостях пов’язують із нижчим ризиком серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, деяких видів раку та передчасної смерті. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим щодня з'їдати щонайменше 400 г овочів і фруктів. При цьому картопля та інші крохмалисті овочі до цієї кількості не входять.

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Попри це навколо фруктів досі існує чимало міфів. Розбираємо найпоширеніші з них.

Міф 1. Сік без цукру та цілий фрукт — це одне й те саме

На перший погляд здається, що склянка 100% апельсинового соку нічим не відрізняється від кількох апельсинів. Насправді різниця суттєва. Під час приготування соку більша частина клітковини залишається у відходах. Саме харчові волокна уповільнюють всмоктування природних цукрів, сприяють довшому відчуттю ситості та позитивно впливають на мікробіоту кишечника. Крім того, щоб отримати одну склянку апельсинового соку, зазвичай використовують три-п'ять плодів. Випити таку кількість значно легше, ніж з'їсти її. Саме тому міжнародні рекомендації радять віддавати перевагу цілим фруктам, а не сокам, навіть якщо вони не містять доданого цукру.

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Міф 2. Фрукти потрібно їсти лише зранку

Поширене правило «вранці фрукт — золото, увечері — отрута» не має переконливого наукового підтвердження. Для більшості здорових людей значно важливішими є загальна калорійність раціону, різноманітність харчування та кількість фруктів, а не конкретний час їхнього споживання. Якщо людина не має захворювань травної системи, які потребують особливого режиму харчування, яблуко чи персик увечері не завдадуть шкоди. Фахівці радять орієнтуватися насамперед на рекомендовані порції — приблизно дві на день, поєднуючи їх з іншими продуктами.

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Міф 3. Фрукти викликають жирову хворобу печінки

Це один із найпоширеніших міфів. Дійсно, надлишок фруктози здатний сприяти розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки. Але в більшості досліджень йдеться не про свіжі фрукти, а про додану фруктозу, яку містять солодкі газовані напої, сиропи та ультраоброблені продукти. У фруктах фруктоза надходить разом із клітковиною, водою, поліфенолами, вітамінами та іншими біологічно активними речовинами. Саме тому епідеміологічні дослідження не показують, що звичайне споживання фруктів підвищує ризик жирової хвороби печінки. Навпаки, деякі огляди демонструють, що регулярне вживання фруктів може асоціюватися з нижчим ризиком метаболічних порушень.

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Міф 4. Через фрукти виникає діабет

Сучасні наукові дані цього не підтверджують. Навпаки, великі проспективні дослідження показують, що люди, які регулярно їдять свіжі фрукти, мають нижчий ризик розвитку діабету 2 типу.

Наприклад, масштабне дослідження Гарвардської школи громадського здоров’я за участю майже 190 тисяч людей показало, що регулярне споживання цілих фруктів, особливо чорниці, винограду, яблук і груш, було пов’язане зі зниженням ризику діабету. Водночас фруктові соки демонстрували протилежний зв’язок.

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Міф 5. Уся фруктоза однаково шкідлива

Це спрощення. Фруктоза у свіжих фруктах і фруктоза у вигляді сиропу з високим вмістом фруктози — не одне й те саме. Ультраоброблені продукти часто містять концентровані підсолоджувачі без клітковини та інших корисних компонентів. Фрукти ж містять:

воду;

клітковину;

поліфеноли;

вітаміни;

мінерали.

Саме ця «матриця» продукту суттєво впливає на швидкість засвоєння цукрів і метаболічну відповідь організму. Тому сучасні рекомендації не прирівнюють свіжі фрукти до солодких напоїв.

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Міф 6. Чим солодший фрукт, тим більше в ньому цукру

Не обов’язково. Смак залежить від багатьох чинників:

співвідношення фруктози, глюкози та сахарози;

кислотності;

кількості води;

ступеня стиглості;

сорту.

Наприклад, кавун здається дуже солодким через невелику кислотність, хоча на 100 г містить лише близько 6 г цукрів. Натомість гранат або виноград можуть містити більше природних цукрів, хоча смак сприймається менш солодким. Тому орієнтуватися лише на власні смакові відчуття не варто.

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Міф 7. Людям із діабетом можна їсти лише несолодкі фрукти

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Це також неправда. Американська діабетична асоціація не забороняє людям із діабетом солодкі фрукти. Набагато важливішими є: розмір порції; загальна кількість вуглеводів; індивідуальна реакція організму. Банан, виноград чи манго не є «забороненими» продуктами. Просто їх потрібно враховувати в загальному плані харчування. При цьому перевагу рекомендують віддавати саме цілим фруктам, а не сокам.

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Міф 8. Якщо з'їсти понад 100 г фруктів, організм перестане спалювати жир

Подібна інформація часто трапляється у соціальних мережах, але наукового підтвердження вона не має. Жировий обмін — складний процес, який залежить від десятків чинників:

енергетичного балансу;

фізичної активності;

гормонального фону;

тривалості сну;

загального складу раціону.

Немає жодних доказів, що після умовних 100 г фруктів організм «вимикає» спалювання жиру. Набагато сильніше на масу тіла впливають надлишок калорій, регулярне споживання ультраоброблених продуктів, солодких напоїв і малорухливий спосіб життя.

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Скільки фруктів радять їсти щодня

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим споживати не менше 400 г овочів і фруктів щодня. Це приблизно п’ять порцій, із яких дві можуть припадати саме на фрукти. Якщо людина має цукровий діабет, ожиріння або інші хронічні захворювання, індивідуальні рекомендації щодо порцій може скоригувати лікар або дієтолог. Проте для більшості людей свіжі фрукти залишаються важливою складовою збалансованого харчування.

Наукові дані свідчать: значно більше шкоди здоров’ю завдає не яблуко чи банан, а надлишок ультраоброблених продуктів, солодких напоїв і доданого цукру. Саме тому фахівці радять не боятися фруктів, а дотримуватися принципу помірності, урізноманітнювати раціон і віддавати перевагу цілим плодам, а не сокам чи фруктовим десертам.

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