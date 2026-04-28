«Моя найулюбленіша». Фермерка назвала найпростішу культуру для вирощування, яка коштує до 700 грн/кг

Фермерка з Харківщини давно вирощує спаржу та переконує: ця культура невибаглива у догляді й може плодоносити на одній ділянці десятиліттями. У своєму господарстві вона випробувала десятки сортів, щоб обрати найкращі для українських умов.

Фермерка Світлана Горбатенко з села Вільхуватка, Харківська область, вважає, що спаржа може рости на одній ділянці десятиліттями, а ще вона доволі проста у догляді, пише agronews.ua.

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Аспарагус жінка вирощує понад шість років. За її словами, саджанці рослини потрібно садити на 15−20 сантиметрів нижче рівня ґрунту, засипаючи зверху перегноєм.

В господарстві фермерки вирощують гібриди спаржі. Щоб відібрати найкращі, говорить Світлана Горбатенко, висаджували 23 різні типи насіння з п’яти селекційних станцій на дослідному полігоні.

«Моя найулюбленіша культура. Найбільш проста, най-найбільше. Полуницю садимо через два (роки — ред.), на третій пересаджуємо. Спаржа може до 15 років на одному місці рости», — розповіла фермерка.

Спаржу легко додати у раціон / Фото: depositphotos/АІ

Спаржа — посухостійка, і «любить» сонце, каже фермерка. З кожним роком у спаржі стає більша й довша коренева система: «Якщо викопати десятирічний саджанець спаржі — корінь буде до метра».

В господарстві Світлани Горбатенко спаржа росте на відкритому повітрі. Вона вважає, що вирощувати у теплиці цю культуру недоцільно.

«Ми хотіли трохи „почудити“ і в теплиці їх посадили. Різниця між „вуличною“ і тепличною спаржею (у швидкості врожаю — ред.) була приблизно вісім днів. Тому ми психанули і засадили у теплицю піони», — розповіла Світлана Горбатенко.

За словами фермерки, найкраща спаржа — свіжа, тому вона радить купляти овоч, вирощений у вашому регіоні. «Вже чотири ресторани нагадали про себе. І з Дніпра беруть», — додає фермерка.

Нагадуємо, на старті сезону ціна за 1 кг спаржі першого гатунку становить 700 грн/кг, а другого гатунку — 500 грн/кг.

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