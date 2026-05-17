Ягоди будуть великими і солодкими: чим підгодовувати полуницю навесні

Що дійсно потрібно полуниці для багатого врожаю (Фото: jhenning/pixabay)

Велика полуниця — це не тільки питання сорту. Навіть дорога розсада не гарантує багатого врожаю, якщо рослинам не вистачає правильного харчування, а ґрунт перевантажений азотом або постійно перезволожений.

Саме через ці помилки ягоди часто виростають дрібними, водянистими та втрачають смак.

Досвідчені садівники наголошують: для отримання великих ягід важливим є поєднання сучасних сортів, грамотних підживлень і правильної агротехніки. Найкраще себе показують сорти на кшталт «Азії», «Альби» та «Мальвіни», здатні формувати плоди вагою до 35−40 грамів.

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Чому полуниця стає дрібною

Однією з головних причин слабкого врожаю вважається надлишок азоту. Якщо навесні вносити під кущі свіжий гній або занадто активно використовувати азотні добрива, рослина починає нарощувати листя замість ягід. У підсумку кущ виглядає потужним, але плоди залишаються дрібними.

Ще одна поширена помилка — пізні підживлення. Формування майбутнього врожаю відбувається ще восени, коли закладаються квіткові бруньки. Тому внесення добрив уже під час цвітіння часто не дає очікуваного результату.

Не менш небезпечний і надмірний полив. Через постійну вологість ягоди стають водянистими, втрачають солодкість, а на грядках швидко розвиваються грибкові хвороби і сіра гниль.

Як підготувати ґрунт для великої полуниці

Грядки під полуницю рекомендують готувати ще з осені. Ґрунт перекопують приблизно на глибину багнета лопати, а для зміцнення ягід додають кальцій. При цьому популярна яєчна шкаралупа практично не дає швидкого ефекту, оскільки занадто повільно розкладається в землі. Набагато ефективнішими вважаються кальцієва селітра або хелат кальцію.

Також важливо дотримуватися правильної схеми посадки: близько 35 сантиметрів між кущами і до 50 сантиметрів між рядами. Це забезпечує хорошу вентиляцію і знижує ризик захворювань.

Полуниця найкраще росте на слабокислому ґрунті з рівнем pH 5.5−6.5. Якщо надмірно розкислити ґрунт попелом або доломітовим борошном, рослина починає гірше засвоювати залізо, а листя жовтіє через хлороз.

Які підживлення допомагають збільшити врожай

Для весняного старту часто використовують трав’яні настої на основі кропиви, кульбаби та лугових трав. Таке підживлення допомагає рослинам активно нарощувати зелену масу перед цвітінням.

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Під час формування бутонів полуниці особливо потрібен калій. Саме він впливає на розмір квітів, зав’язь і майбутні ягоди. При цьому золу не рекомендують змішувати з трав’яними настоями, оскільки через лужну реакцію азот швидко випаровується.

Коли ягоди починають наливатися, кількість азотних підживлень скорочують. У цей період рослинам необхідні калій і фосфор, що відповідають за щільність, солодкість і розмір плодів.

Поливати полуницю рекомендують тільки теплою водою і переважно вранці. Це дозволяє листю і верхньому шару ґрунту висохнути до вечора і знижує ризик грибкових захворювань.

Для збільшення врожаю також радять регулярно видаляти вуса, мульчувати грядки сіном або соломою і підставляти опори під важкі квітконоси, щоб ягоди не лежали на землі.

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