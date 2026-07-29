Городники часто роблять навпаки: як не втратити врожай кавунів і динь

Як виростити великі кавуни та цукристі дині (Фото: pixabay)

Щоб отримати великі кавуни та солодкі дині, недостатньо вчасно поливати й підживлювати рослини. Багато городників припускаються однієї й тієї самої помилки — формують обидві культури однаково, хоча вони потребують цілком різного підходу.

Саме від правильного прищипування пагонів значною мірою залежать розмір і смак майбутнього врожаю — про це розповів городник і автор YouTube-каналу Іван Саврій.

Чому кавуни й дині не можна формувати однаково

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Попри те, що обидві культури належать до баштанних, вони плодоносять по-різному. Кавуни формують плоди на центральному пагоні, тоді як дині — на бічних.

Тому в кавунів необхідно регулярно видаляти пасинки, залишаючи головним центральне стебло. Це дозволяє рослині спрямувати поживні речовини на розвиток плодів, завдяки чому вони виростають більшими. За умови правильного формування, за словами городника, з одного куща можна отримати від трьох до п’яти повноцінних кавунів.

З динями схема протилежна. Щоб стимулювати появу бічних пагонів, центральне стебло потрібно прищипнути. Саме на бічних пагонах у дині утворюються зав’язі, тому без цієї процедури не варто розраховувати на високий урожай.

Фахівець наголошує, що важливо проводити прищипування вчасно — доки рослина не встигла витратити сили на нарощування зайвої зеленої маси.

З чого починається гарний урожай

Ще один важливий фактор — вибір сорту. Іван Саврій рекомендує надавати перевагу перевіреним раннім та ультрараннім сортам, які вже продемонстрували високу врожайність.

Серед кавунів він вирізняє сорт «Княжич», плоди якого сягають 5−6 кг. Також добре зарекомендували себе сорти «Північне сяйво» та «Вогник».

Для отримання раннього врожаю баштанні культури краще вирощувати через розсаду. Якщо частина рослин після висаджування не приживеться, на вільних місцях можна посіяти насіння безпосередньо у відкритий ґрунт.

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Чим підживити кавуни та дині

Не менш важливу роль відіграє схема підживлення. За словами городника, протягом сезону достатньо чотирьох внесень добрив.

Перше підживлення проводять ще на стадії розсади, використовуючи комплексне водорозчинне добриво з азотом, фосфором, калієм і магнієм.

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Після висаджування рослин у відкритий ґрунт застосовують стимулятор росту, який допомагає кореневій системі швидше відновитися після пересадки та прискорює розвиток куща.

Через два тижні баштанні культури підживлюють комплексним добривом із рівним умістом азоту, фосфору та калію (18:18:18), а також мікроелементами. Таке підживлення сприяє активному цвітінню та утворенню зав’язі.

Останній етап припадає на період формування плодів. У цей час знову застосовують стимулятор росту, який допомагає кавунам і диням швидше наливатися та набирати масу.

Що ще допоможе отримати великі й солодкі плоди

Навіть за умови правильного формування куща досвідчені городники радять не залишати забагато зав’язей. Якщо їх буде надміру, рослина не зможе забезпечити всі плоди достатньою кількістю поживних речовин.

Зазвичай на одному кущі кавуна залишають 2−4 плоди, а на дині — 3−5. Зайві зав’язі видаляють, щоб ті, що залишилися, виросли більшими й встигли накопичити більше цукрів.

Крім того, у період дозрівання врожаю полив поступово скорочують. Надлишок вологи на цьому етапі робить м’якоть більш водянистою та знижує її солодкість.

Поєднання правильного формування кущів, своєчасного підживлення, нормування врожаю та вибору відповідних сортів дозволяє отримати великі кавуни й ароматні, солодкі дині навіть за несприятливих погодних умов сезону.

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