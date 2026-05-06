До 30 кг врожаю з 1 кг насіння. Як підвищити врожайність картоплі та коли її садити

Агрономка вже понад 30 років вирощує картоплю й щороку тестує десятки сортів. Вона відбирає найкращі з них, зокрема закордонної селекції, щоб знайти ті, що найкраще підходять для місцевого клімату.

Про це пише видання Є ye.ua.

Голова хмельницького клубу садівників-аматорів Черешня Тетяна Васільєва вже понад 30 років займається вирощуванням різних сортів картоплі. Щороку вона висаджує на своїй ділянці близько десяти видів цієї культури, переважно закордонної селекції, щоб обрати найкращі для місцевого клімату.

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Жінка особисто тестує різні сорти картоплі на власній ділянці. Як показує її багаторічна практика, хороші сорти дають до 30 кілограмів врожаю з одного кілограма насіння.

Тетяна Васільєва розповідає, що перш ніж рекомендувати щось іншим, вона особисто тестує різні сорти картоплі на своїй ділянці. За десятки років свого досвіду жінка надає перевагу картоплі європейської селекції, яка найбільш витривала та стійка до хвороб.

Існує багато врожайних сортів картоплі / Фото: depositphotos/АІ

«Якщо я саджаю 10 сортів картоплі, то п’ять сортів залишаю, а ще половину — не рекомендую. У нас у клубі садівників-аматорів є девіз: „виростив сам — поділися з іншими“. Якщо я сама не задоволена тими сортами, то як я можу рекомендувати їх своїм садівникам», — розповіла хмельниччанка.

Головними критеріями, за якими вона обирає картоплю, є великі плоди, високі смакові якості та врожайність.

«Якщо картопля не дає 300−400 кілограмів із однієї сотки, то ви працюєте в збиток. Вирощування картоплі має бути рентабельним. Якщо ви закопуєте в землю кілограм, а збираєте 10 чи 15, то це дуже низький показник», — пояснює Тетяна Васільєва.

І додає, що при правильному підході співвідношення має бути 1 до 30. «Якщо я в себе на городі саджу 10 кілограмів картоплі, то отримую близько 300 кілограмів добірної їстівної бульби. І це не враховуючи насіннєву та дрібну», — зазначає фахівчиня.

Сорт картоплі для висаджування варто обирати дуже ретельно / Фото: depositphotos/АІ

Жінка пояснює, що часто люди садять старі сорти, які вивели 40−50 років тому, і купують насіння без жодних гарантій та сертифікатів, тому й не мають великого врожаю. Саме тому вона радить брати лише якісний матеріал та періодично оновлювати сорти.

Тетяна Васільєва з власного досвіду розповіла про найкращі сорти картоплі. Більшість з них — німецької селекції. Вона виділяє надранній сорт Фінка, який є аналогом Рів'єри.

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«Картопля дуже велика і смачна, але, на відміну від Рів'єри, менше хворіє», — каже фахівчиня. Також Тетяна Васільєва відзначає ранній сорт Мадлен, який, за її словами, майже не вражає фітофтора, Моніку та Мірабеллу.

Щодо пізніх сортів, тут вона згадує Торенію, яка дає максимальний урожай, оскільки найдовше накопичує сили в землі. Також Тетяна Васільєва виділяє ще одну улюбленицю серед сортів — Карелію.

«Вона настільки смачна, що завоювала любов по всій Україні. Вона жовта, не розварюється. Великий відсоток крохмалю. Ця картопля дуже добре зберігається», — каже жінка.

Окрім закордонної селекції, господиня відзначає й український сорт Мирослава. «Мирослава має рожеву шкірку, жовта всередині і є дуже врожайною. Також вона смачніша за звичну Слов’янку чи Княгиню. Вона здатна давати до 300−400 кілограмів із сотки», — каже Тетяна Васільєва.

Урожайність картоплі можна збільшити / Фото: depositphotos/АІ

Також агрономка виділяє сорт німецької селекції Беллароза, який виведений понад 40 років тому, але українці дуже його люблять. «Вона теж вам буде лежати, хоча й рання, але не пускає вічок. От буде лежати в підвалі, поки другу не викопаєте», — наголошує експертка.

Тетяна Васільєва звертає увагу на терміни збирання врожаю, наголошуючи, що картопля не любить серпневої спеки, бо саме тоді вона починає найбільше хворіти, гнити та псуватися.

«Надранні сорти треба копати після 15 липня. Пізні сорти — викопувати до 10 серпня, — каже жінка. — Її потрібно косити зеленою за два-три дні до копання, тоді вона буде здорова і добре зберігатиметься».

Коли картоплю викопали, її потрібно занести в сховище, дати трохи відпочити, а вже потім спускати в підвал. Тетяна Васільєва зазначає, що завдяки такому способу її картопля не гниє.